Xuýt xoa với căn hộ mang phong cách thượng lưu của siêu mẫu Hà Anh

Nhà đẹp 23/10/2021 11:56

Căn hộ của Hà Anh vô cùng tinh tế và sang trọng.

Siêu mẫu Hà Anh sinh năm 1982, tên thật là Vũ Nguyễn Hà Anh. Chân dài 8x quê gốc tại Hà Nội, gia đình thuộc hàng danh giá. Được biết bố cô là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là nhà báo - dịch giả Lệ Hà. Còn ông nội Hà Anh là cố nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội là nhà báo Thanh Hương - nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam.

Mới đây, Hà Anh đã về nhà mới được ba ngày và khiến công chúng xuýt xoa với phong cách nhà mới vô cùng thượng lưu. Căn hộ của cô thuộc dự án nhà ở cao cấp tại quận 1, diện tích 170 m2 với phòng khách, bếp và ban công rộng rãi.

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Xuýt xoa với căn hộ mang phong cách thượng lưu của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 2

Hà Anh khoe dáng trong căn hộ tiền tỷ

Siêu mẫu cho hay: "Từ Hồ Tràm, chúng tôi về thẳng nhà mới và thấy thích thú vì mọi thứ đã đẹp đẽ, chỉn chu. Đặc biệt, sau nhiều ngày không được ở nhà mình, về với tổ ấm thật hạnh phúc và dễ chịu".

Trước đó, vợ chồng chân dài nhận nhà thô rồi nhờ người bạn thân hỗ trợ hoàn thiện. Trong ba tháng kẹt ở nơi tránh dịch, cô luôn háo hức được về nhà.

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Xuýt xoa với căn hộ mang phong cách thượng lưu của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 4Xuýt xoa với căn hộ mang phong cách thượng lưu của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 5

Căn nhà có thiết kế sang trọng

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Hà Anh bên công chúa nhỏ

Ngoài sở hữu gia sản "khủng" thì bề dày thành tích của cô cũng khiến khán giả ngưỡng mộ. Ngay từ nhỏ, Hà Anh đã được bố mẹ giáo dục toàn diện theo kiểu phương Tây. Cô đi học piano và ngoại ngữ từ nhỏ. Càng lớn, Hà Anh học càng giỏi và thi đỗ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là ngôi trường chuyên nổi tiếng về thành tích học tập, giảng dạy, từng đứng đầu bảng các trường cấp 3 tốt nhất cả nước.

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Hà Anh giáo dục con cái rất tốt

Được biết ngay từ khi đang học phổ thông, siêu mẫu 8x đã đặt mục tiêu đi du học bằng học bổng. Cô từng viết đơn cho 200 trường để xin học bổng và được trường Broomsgrove của Anh nhận với 80% chi phí kì học. Đây cũng là bước đệm để Hà Anh vào Đại học Reading, khoa Quản lý Doanh nghiệp.

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Hiện tại cô có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc

Hiện tại, hình ảnh lung linh của căn hộ cao cấp do Hà Anh sở hữu vẫn khiến khán giả thầm xuýt xoa ganh tị.

Ảnh: Tổng hợp 

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