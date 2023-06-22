Đặt lọ dầu gió trong nhà vệ sinh: Lợi ích tuyệt vời, tiết kiệm tiền triệu mà người dùng lâu năm cũng chưa chắc biết!

Nhà đẹp 22/06/2023 06:55

Bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời này của 1 chai dầu gió chỉ nhỏ bằng 2 đốt ngón tay chưa?

Vì sao nên đặt giầu dó trong nhà vệ sinh?

Dầu gió có một mùi hương rất đặc trưng nồng nhẹ, để lâu bay hơi bớt sẽ còn lại mùi nhẹ nhàng tươi mát, mùi hương này dặc biệt lưu rất lưu và có sự lan tỏa mạnh. Đây chính là "sức mạnh" của tinh dầu bạc hà, khuynh diệp, tinh dầu tràm. Đây cũng chính là lý do vì sao một số gia đình lại để dầu gió trong nhà vệ sinh - nơi thường xuyên ẩm ướt và có mùi hôi.

Bạn có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào một góc của bồn cầu, hoặc sử dụng 1 cuộc giấy vệ sinh gần hết nhỏ 1 vài giọt dầu gió vào lớp giấy rồi để cuộn giấy nơi cao khô thoáng gần cửa thông gió hay quạt thông càng toát, và đặt chai dầu gió mở nắp ở một góc của nhà vệ sinh. Mùi dầu gió tỏa ra sẽ giúp loại bỏ mùi hôi khó chịu, các hạt tinh dầu tốt giống như 1 chiếc máy lọc không khí độc, mùi khó chịu đi ngay trong "1 nốt nhạc"

Lưu ý, không phải ai cũng thích mùi của dầu gió. Vì vậy, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng cách này.

Đặt lọ dầu gió trong nhà vệ sinh: Lợi ích tuyệt vời, tiết kiệm tiền triệu mà người dùng lâu năm cũng chưa chắc biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách tiến hành

Nhà vệ sinh là nơi luôn ẩm thấp, thu hút nhiều công trùng, là nơi vi khuẩn, nấm mốc dễ sinh sôi, gây ra mùi hôi khó chịu. Việc dọn dẹp nhà vệ sinh thường xuyên có thể giúp hạn chế vấn đề này. Tuy nhiên, đôi khi bạn đã dọn sạch nhà vệ sinh mà vẫn có mùi khó chịu. Đây là lúc bạn cần sử đúng đến lọ dầu gió “nhỏ nhưng có võ”.

Ngoài công dụng xoa bóp, trị đau nhức, cảm sốt, dầu gió còn có thể khử mùi hôi, đuổi côn trùng hiệu quả. Bạn có thể đặt một lọ dầu gió đã mở nắp trong góc phòng tắm. Mùi hương của dầu gió sẽ tỏa ra khắp phòng giúp khử mùi hôi, xua đuổi côn trùng.

Để tránh lọ dầu bị đổ, bạn cũng có thể nhỏ vài giọt dầu vào vải rồi treo lên móc. Ngoài cách này, bạn có thể sử dụng nhiều biện pháp khác để khử mùi nhà vệ sinh.

Đặt lọ dầu gió trong nhà vệ sinh: Lợi ích tuyệt vời, tiết kiệm tiền triệu mà người dùng lâu năm cũng chưa chắc biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng tuyệt vời khác của dầu gió

Dầu gió có tác dụng làm sạch vết bẩn

Đối với 1 đôi giầy có đế màu trắng chẳng may nhiễm bẩn, bạn sẽ khiến nó trở lên sáng loáng sau vài phút chỉ với mấy giọt dầu gió mà thôi! 

Dầu gió có tác dụng chà sạch vết bẩn đến không ngờ này! Chúng ta có thể lấy dầu gió nhỏ lên vài giọt, rồi dùng khăn ướt lau chỗ đó đi, lập tức sẽ sạch ngay.

Đặt lọ dầu gió trong nhà vệ sinh: Lợi ích tuyệt vời, tiết kiệm tiền triệu mà người dùng lâu năm cũng chưa chắc biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dầu gió có tác dụng phòng chống muỗi

Chỉ cần nhỏ vài giọt dầu gió vào 1 bát nước, để trong góc nhà, bạn sẽ khiến lũ muỗi sợ hãi không dám bén mảng đến!

Nhiều người chỉ dùng dầu gió với mục đích bôi vào nốt muỗi đã đốt mà chưa biết cách dùng để phòng chống muỗi. Đầu tiên, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 bát nước, nhỏ vài giọt dầu gió vào. Sau đó bỏ bát vào góc nhà, như thế sẽ có tác dụng đuổi muỗi rất hữu hiệu đấy.

Đặt lọ dầu gió trong nhà vệ sinh: Lợi ích tuyệt vời, tiết kiệm tiền triệu mà người dùng lâu năm cũng chưa chắc biết! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dầu gió có tác dụng "chống dính" cho da

Nếu ngón tay bạn chẳng may không cẩn thận bị dính keo 502, đừng lo lắng, hãy nhỏ vài giọt dầu gió lên rồi chà vài cái, tay chúng ta sẽ lập tức tách ra được ngay!

Đặt lọ dầu gió trong nhà vệ sinh: Lợi ích tuyệt vời, tiết kiệm tiền triệu mà người dùng lâu năm cũng chưa chắc biết! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dầu gió còn có tác dụng tách keo dính 502 ra khỏi da tay nữa nè Có lẽ dùng dầu gió đã lâu lắm rồi, nhưng lần đầu bạn mới được biết đến những công dụng kì diệu của dầu gió như thế này đúng không? Vậy còn chần chừ gì nữa mà không lưu lại ngay những tips sử dụng dầu gió cực hữu ích thế này, bởi biết đâu sẽ có 1 ngày bạn cần dùng tới đấy.

Từ khóa:   mẹo với dầu gió mẹo đời sống

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