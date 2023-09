“Cô bé bán vé số” mở văn phòng trên đất Mỹ

Ít ai biết rằng, cô bé đen nhẻm, làm đủ thứ việc phụ gia đình nghèo khó, 20 năm sau là doanh nhân Nguyễn Thị Kim Huyền “đi nước ngoài như đi chợ”. Mới đây, Kim Huyền khai trương văn phòng LNS US LLC tại Houston, Texas, Hoa Kỳ nhằm mở rộng kinh doanh, trong đó “át chủ bài” là đưa ẩm thực Nhật phục vụ thực khách của thị trường rộng mở nhưng đầy khắt khe này.

Cái ý nghĩ phải học, phải có kiến thức để có cách làm ăn hiệu quả từ ý nghĩ vẩn vơ mơ hồ theo thời gian nung nấu thành khát vọng mãnh liệt trong cô bé nhỏ nhắn. Thêm yếu tố may mắn như một bệ phóng cho khát vọng vươn lên của “doanh nhân nhí”, cô được cha mẹ hun đúc tinh thần. Dù nghèo khó nhưng chuyện học tập của các anh chị em Nguyễn Thị Kim Huyền luôn được cha mẹ quan tâm. “Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý”, cha của Huyền thường mượn lời người xưa để nhắc nhở các con từng ngày.

Huyền sinh ra tại Lagi, Bình Thuận. Ba mẹ Huyền làm trong hợp tác xã, nuôi 4 người con ăn học. Huyền biết phụ giúp gia đình từ rất sớm. 7-8 tuổi, Huyền đã tự leo lên cây điều của những người hàng xóm hái quả về bán lại cho hợp tác xã để kiếm lời. Huyền còn bán nước mía, bán vé số… “Tiền lời từ nước mía, vé số đã góp một phần không nhỏ cho chị em tôi đi học thời đó. Việc bán vé số cũng hình thành trong đầu tôi, lúc đó đang là cô học trò cấp 2, là phải học thật giỏi mới có cơ hội làm giàu và không thể trông chờ vào vận may như kiểu trúng số, không thể cứ mãi hy vọng hão huyền như nhiều người dân đáng thương ở làng biển nghèo Lagi”, Huyền chia sẻ.

Nỗ lực học tập trong nghèo khó, bươn chải, Huyền trúng tuyển Đại học Ngoại thương – ngôi trường danh giá. Theo Huyền, đây là nơi cho cô hành trang quý cho quá trình kinh doanh sau này. Ngay từ thời sinh viên, Huyền đã kiếm tiền trang trải học hành bằng cách đi dạy kèm tiếng Anh, rồi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, cùng bạn bè bán hoa vào các dịp lễ 20/10, 8/3…

Nhờ năng động, ngay khi đi thực tập năm cuối, Huyền đã được nhận làm nhân viên kinh doanh ngành giao nhận vận tải, với khoản lương mơ ước của nhiều bạn bè trang lứa. Ngay sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học cũng là lúc mở ra cho “cô bé bán vé số” con đường kinh doanh đầy lắm khó khăn, khát vọng.



Khúc quanh nghiệt ngã

“Cô bé bán vé số” bây giờ đã là chủ của 2 công ty Global Maritime Services và Lương Nguyên Services (Genki Japan House). Global Maritime Services có hơn 30 thành viên và hệ thống đại lý toàn cầu, thực hiện dịch vụ giao nhận cước tàu, làm thủ tục hải quan cho các công ty có nhu cầu về hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là ngành nước giải khát và thủy hải sản. Riêng Công ty TNHH Dịch Vụ Lương Nguyên, làm đại diện tại Việt Nam cho nhiều “ông lớn” về thủy sản tại các nước châu Âu, xuất khẩu đá hoa cương đi nhiều nước trên thế giới. Nhưng có lẽ rất ít người biết những gì Kim Huyền đã trải qua trong thương trường khắc nghiệt.

Huyền kể, năm 2002, khi vừa ra trường, Huyền đầu quân cho một công ty tàu biển vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế. Chỉ một năm sau đó, khi tích cóp được ít tiền, Huyền cùng 2 cộng sự thành lập công ty cùng ngành. Đến năm 2008, công ty gặp cùng lúc nhiều sự cố… “Hơn 5 năm chèo chống, phải đối diện với khó khăn không thể ngờ khiến tôi quỵ ngã. Nhưng tôi luôn nhủ mình phải mạnh mẽ đứng lên. Thất bại này như một thử thách, là sự rèn giũa cần thiết cho bản thân để thực hiện những “cuộc chơi lớn” sau này. “Ngọc bất trác bất thành khí”, trong khó khăn như muốn ngộp thở, lời của cha như văng vẳng bên tai, như nguồn động viên to lớn giúp tôi nỗ lực tìm ra những cản ngại, khiếm khuyết để tiến về phía trước”, Huyền trần tình về quá khứ đớn đau, cơ cực nhưng không kém phần giá trị.

Và, sau bao ngày vật vã, Huyền quyết thay đổi cổ phần, đổi tên công ty, chuyển văn phòng về trung tâm quận 1, TP.HCM và tiếp nhận phần lớn việc quản lý, chấp nhận một cuộc thử thách đầy cam go. Cùng với sự phát triển nhanh của Công ty TNHH Dịch vụ Lương Nguyên, Công ty Global Maritime Services cũng “lột xác” và vươn lên từ đó.

“Sóng lớn cần phải có thuyền to. Tôi đi như con thoi từ nước này đến nước khác, không quản ngại cực nhọc, đi khắp các tỉnh thành của Việt Nam cùng cộng sự của mình để tìm hiểu sâu hơn về đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tháo gỡ dần khó khăn nhằm phục hồi và phát triển công ty. Nhờ vậy mà trong thời gian ngắn tôi và cộng sự của mình không chỉ cứu được công ty từ bờ vực phá sản mà sau 15 năm công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ”, trò chuyện với tôi tại văn phòng, Huyền hồi tưởng về quá khứ trong sự hồ hởi đan xen cảm giác ngỡ ngàng như mọi việc vừa mới thoáng qua.



Cú đấm thép: mang tinh hoa ẩm thực Nhật đến với thực khách Mỹ

Quyết định mở văn phòng tại Hoa Kỳ, khi thương hiệu Genki Japan House của Công ty TNHH Dịch vụ Lương Nguyên tham gia thị trường thực phẩm và đồ uống chưa lâu khiến không ít người kinh doanh cùng lĩnh vực ngỡ ngàng.

Để mở văn phòng hôm nay, Huyền đã đi về Mỹ biết bao lần cùng với sự chuẩn bị chu đáo nhiều thứ từ nguồn hàng, thủ tục pháp lý đến đáp ứng quy định nghiêm về an toàn thực phẩm… của Hoa Kỳ.

Chi nhánh thứ 7 của Genki Japan House vừa được khai trương vào tháng 8-2019 tại Phú Quốc

Điểm qua vài mốc son để thấy Genki Japan House có những bước đi táo bạo, chắc chắn: tháng 12-2016, Công ty TNHH Dịch vụ Lương Nguyên thành lập thương hiệu Genki Japan House. Tháng 7-2017, Kim Huyền ký kết với nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu Nhật Bản Azuma Holdings Ishito Brand để đưa thực phẩm Nhật về Việt Nam. Trước đó.

Thực tế cho thấy, trong một thời gian dài, thị trường nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản bị bỏ ngỏ về chất lượng, đặt ra nhiều băn khoăn cho khách hàng. Đây chính là cơ hội cho Genki Japan House. “Ưu thế của Genki Japan House so với các nhà cung cấp khác là thực phẩm Nhật chỉ nhập khẩu từ Nhật Bản, không có hàng Nhật từ nước thứ 3; sản phẩm nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ công bố đầy đủ. Chỉ sau thời gian ngắn, Genki Japan House nhận được sự phản hồi tích cực của thị trường”, với nụ cười rạng rỡ, CEO Kim Huyền tiết lộ.

Chỉ một thời gian ngắn, Genki Japan House đã là đối tác tin cậy của hơn 1.000 nhà hàng cao cấp và khách sạn, resort 5 sao. Trong đó, có những khách sạn, nhà hàng đòi hỏi rất khắt khe về chất lượng thực phẩm như các hệ thống khách sạn Marriott, Intercontinental, Sheraton, Hải Đăng, Nikko, Daewoo, nhà hàng Nhật Kimono, Sushi House, Shinbashi, Hanayuki, Yen Sushi, Sorae.

“Tôi mong muốn đưa thương hiệu Genki Japan House vươn tầm xa hơn khi quyết định thành lập LNS US LLC tại Houston, Texas, Mỹ. LNS US LLC với sứ mệnh mang tinh hoa ẩm thực Nhật đến thị trường Hoa Kỳ. LNS US LLC sẽ kết nối thị trường Mỹ, Nhật, Việt để luân chuyển thủy hải sản, bò từ Mỹ về Việt Nam, thực phẩm từ Nhật sang Mỹ”, Kim Huyền bộc bạch và không giấu tham vọng qua văn phòng này sẽ tìm kiếm cơ hội để xuất khẩu đá hoa cương, một số khoáng sản khác vào thị trường Mỹ giàu tiềm năng.

Phía trước vẫn còn bao điều chờ đợi. Với Huyền, khát vọng vươn xa luôn có sự mạo hiểm cần thiết, không sợ thất bại, không nản lòng… Như những thước phim quay chậm, Huyền kể, mỗi khi đối diện với khó khăn, hình ảnh quá khứ “chiều muộn ở làng biển Lagi” lại hiện về trong ‘Cô bé bán vé số” như lời nhắc nhở: luôn chuẩn bị hành trang kỹ cho những chuyến đi.