Chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng nữa là bước qua năm mới, gợi ý cách trang trí PHÒNG KHÁCH thu tài hút lộc, vận xui năm cũ không còn "trú ngụ" trong nhà

Nhà đẹp 09/10/2022 18:25

Trang trí phòng khách đón Tết Quý Mão với nhiều sự sung túc, ăn nên làm ra, lột rửa hết vận hạn năm cũ!

Vị trí tài vị ở phòng khách

Năm qua nếu tài lộc của gia đình bạn chưa vượng thì hãy đặt thêm đèn vàng ở tài vị để chiếu sáng tài vị. Bạn cũng có thể mua đèn cây cho phòng khách hoặc đèn bàn miễn là có ánh sáng màu vàng.

Phong thủy quan niệm tài vị phòng khách có ảnh hưởng đến tài lộc của cả gia đình. Vì vậy vào dịp cuối năm bạn nhớ dọn dẹp nơi này nhiều hơn. Tài vị càng sáng sủa, đường tài lộc càng thêm hanh thông.

Chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng nữa là bước qua năm mới, gợi ý cách trang trí PHÒNG KHÁCH thu tài hút lộc, vận xui năm cũ không còn 'trú ngụ' trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quy tắc đặt gương

Phòng khách cũng là không gian tốt để đặt gương. Vị trí tốt nhất để đặt gương là đối diện cửa sổ nhưng chỉ khi hình ảnh bên ngoài là phong cảnh đẹp. Đặt gương theo cách này, bạn sẽ mang vẻ đẹp thiên nhiên vào ngôi nhà mình. 

Ngoài ra, bạn không nên đặt gương đối diện cửa sổ nếu cảnh quan bên ngoài hoang toàn, đổ nát, phát ra năng lượng tiêu cực. Hãy để gương phản chiếu hình ảnh đẹp đẽ: một bức tranh, một cây xanh...

Nếu bài trí gương trong nhà, bạn chú ý thường xuyên lau chùi gương sạch sẽ. Theo các quy tắc phong thủy, một chiếc gương sạch sẽ giải phóng năng lượng tích cực. Trong khi một chiếc gương bẩn sẽ tích tụ năng lượng tiêu cực vào ngôi nhà. Ngoài ra, bạn không nên giữ những chiếc gương bị vỡ, nứt hoặc có vết nứt, vì chúng đồng hóa và giải phóng năng lượng tiêu cực.

Làm cửa giả giữa cửa chính và phòng khách  

Với những phòng khách có diện tích nhỏ, phong thủy rất “kỵ trực xung”. Vì vậy, để cải thiện, bạn nên thiết kế cửa giả hoặc đặt tủ thấp để che giữa cửa chính của căn nhà với phòng khách. Sự ngăn cách này sẽ có tác dụng “hoãn xung” giữa không gian bên ngoài - bên trong và giúp không khí sau khi đi vòng sẽ hội tụ tại phòng khách.

Sự che chắn khéo léo cũng đem lại sự kín đáo cần thiết cho căn phòng và tránh được sự nhòm ngó từ bên ngoài. Xét theo phong thủy, căn hộ kín đáo còn mang ý nghĩa phúc khí kéo dài.

Chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng nữa là bước qua năm mới, gợi ý cách trang trí PHÒNG KHÁCH thu tài hút lộc, vận xui năm cũ không còn 'trú ngụ' trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh vị trí ghế sofa

Trong phòng khách của mỗi gia đình hầu như đều có một bộ ghế sofa. Đây cũng là nơi tụ tài và vượng khí.

Tuy nhiên, nếu ghế sofa để gần cửa chính thì rất khó tụ tài. Nếu nhà bạn đang để ghế đối diện với cửa ra vào thì bạn có thể dùng bình phong để chắn phía trước. Còn nếu lưng ghế không dựa vào tường thì bạn có thể kê một chiếc tủ phía sau ghế.

Nên dùng nhiều vật trang trí hình tròn

Theo chuyên gia phong thủy, trang trí phòng khách để giữ tài lộc thì vật dụng cần được chọn lựa kỹ.

Phòng khách là nơi người nhà cùng bạn bè người thân quây quần bên nhau, cần nhất phải tạo được bầu không khí sông động và hài hòa. Hình tròn thuộc dương, là tượng trưng của động thái. Bởi vậy, đèn trang trí, tạo hình trần nhà hình tròn và vật trang trí mang lại bầu không khí ấm cúng, sôi nổi, nên được sử dụng nhiều.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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