Chán nhà đất, đôi vợ chồng dắt nhau xây căn hộ chung cư 'chất phát ngất' lại còn cực chill

Nhà đẹp 05/09/2021 11:08

Những ngôi nhà sơn màu xanh chủ đạo luôn đem đến cho người nhìn cảm giác về sự tươi mới, trong lành và mát mẻ.

Nếu như bạn cần một không gian rộng rãi và thoải mái sau một ngày làm việc vất vả, thì việc sử dụng tông màu xanh chủ đạo cho ngôi nhà sẽ giúp bạn điều đó. Những gia chủ ngày nay thường chuộng những tông màu xanh vừa độc đáo, nổi bật và mang lại cảm giác dễ chịu cho đối phương. 

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", chị Phượng Hoàng đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ của mình, ấn tượng nhất là tông màu xanh vô cùng nổi bất và "chất phát ngất". Cô nàng cho hay: "Vợ chồng mình đã cưới nhau được 4 năm, chuyển nhà đến 4 lần từ nhà thuê trọ, mua chung cư, xong bán chung cư mua nhà đất. Cuối cùng, ở nhà đất, mình lại thấy thực sự không hợp nên lại quyết định chuyển lên chung cư".

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Những không gian sinh hoạt liên thông, không ngăn cách để tiết kiệm diện tích - Ảnh: FBNV
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Phòng khách kế bên với ban công thông thoáng, 'đón' nắng và gió mỗi ngày - Ảnh: FBNV
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Căn bếp được bày trí mang đến cảm giác hiện đại và sang trọng - Ảnh: FBNV

Phòng khách được tạo điểm nhấn màu xanh và sử dụng xen kẽ các gam màu sáng mang đến cảm giác dễ chịu trong mắt của người nhìn. Khu vực sinh hoạt chung được thiết kế khá tối giản vì gia chủ ưu tiên không gian thoáng và rộng rãi. Ngoài ra, các căn phòng cũng được thiết kế và trang trí theo phong cách và cá tính của mỗi thành viên trong gia đình.

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Phòng ngủ master dành cho đôi vợ chồng - Ảnh: FBNV
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Căn phòng cũng được bày trí gọn gàng, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch - Ảnh: FBNV
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Phòng dành cho trẻ nhỏ - Ảnh: FBNV
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Phòng làm việc kiêm phòng ngủ phụ được thiết kế tối giản nhất có thể - Ảnh: FBNV

Khu bếp có tông màu chủ đạo là trắng - xanh và được ốp gạch tạo cảm giác nhẹ nhàng. Ngoài ra, việc kết hợp với hệ tủ kịch trần giúp chủ nhà có nhiều không gian lưu trữ hơn và tiện bày biện các món đồ trang trí nho nhỏ. 

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Khu vực thờ vừa mở vừa kín đáo đảm bảo ngôi nhà nhìn vẫn rộng mà vẫn riêng tư - Ảnh: FBNV

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Ban công tuy hẹp nhưng vẫn tận dụng trồng hoa và ngôi thư giãn - Ảnh: FBNV

"Ban công có cây xanh mát mắt, có chút hoa để có thể nhìn ngắm mỗi ngày, hy vọng giông bão sẽ nằm lại sau cánh cửa, gia đình sẽ ngập tiếng cười ở căn nhà nhỏ này", cô nàng chia sẻ thêm. Đồng thời, ban công còn đặt thêm một bộ bàn ngồi nhỏ uống cà phê hay đọc sách mỗi sáng. 

Ấn tượng với ngôi nhà thuê 50 năm tuổi của đôi vợ chồng son đang sinh sống ở xứ người

Ấn tượng với ngôi nhà thuê 50 năm tuổi của đôi vợ chồng son đang sinh sống ở xứ người

Với cách sắp xếp nội thất thông minh, đôi vợ chồng trẻ đã "biến hóa" căn phòng thuê ẩm thấp, chật chội thành một không gian sống rộng rãi và thoải mái hơn.

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