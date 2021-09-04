Ấn tượng với ngôi nhà thuê 50 năm tuổi của đôi vợ chồng son đang sinh sống ở xứ người

Nhà đẹp 04/09/2021 17:00

Với cách sắp xếp nội thất thông minh, đôi vợ chồng trẻ đã "biến hóa" căn phòng thuê ẩm thấp, chật chội thành một không gian sống rộng rãi và thoải mái hơn.

Những căn hộ có diện tích nhỏ hẹp thường mang lại cảm giác chật chội và bức bối cho gia chủ. Song, việc thiết kế hợp lý và sắp xếp nội thất thông minh sẽ khiến ngôi nhà trở nên rộng rãi, thoải mái hơn, nhưng vẫn đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết.

Trong hội những người "Yêu bếp" mới đây, bạn Lê Vũ Thảo Nguyên đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà thuê của mình tại Nhật Bản. Cô nàng cho hay: "Hai vợ chồng em sống ở Nhật, cưới nhau hai năm rồi nhưng từ tháng trước mới có thể sắp xếp về ở chung. Vì hai đứa đều đi làm giờ hành chính nên chỉ có thể dành vài ngày lễ ngắn ngủi để chuyển và sắp xếp nhà. Bây giờ, mình nhìn chiếc nhà đâu đâu cũng là hai đứa tự tay làm lấy nên thấy hạnh phúc lắm"

 

ngoi nha
Không gian bếp của ngôi nhà thuê 50 năm tuổi - Ảnh: FBNV
ngoi nha 1
Đồ nội thất được bày trí tối giản và cần thiết - Ảnh: FBNV
ngoi nha 2
Sự dụng cách vách ngăn để tách không gian các phòng và đỡ tốn nhiều diện tích - Ảnh: FBNV

Căn hộ được thiết kế theo với màu sắc giản đơn như màu nâu, màu be, màu trắng,... Song song đó, những căn phòng chủ yếu được thiết kế một cách tối giản và không chiếm quá nhiều diện tích của căn hộ. Bên cạnh đó, các đồ nội thất đều được bố trí cho từng không gian một cách hợp lý và gọn gàng nhất.

ngoi nha 3Ấn tượng với ngôi nhà thuê 50 năm tuổi của đôi vợ chồng son đang sinh sống ở xứ người - Ảnh 5Ấn tượng với ngôi nhà thuê 50 năm tuổi của đôi vợ chồng son đang sinh sống ở xứ người - Ảnh 6
Tận dụng các đồ đa năng như kệ, móc treo, tủ nhiều ngăn để tiết kiệ không gian chứa đồ đạc - Ảnh: FBNV
ngoi nha 4
Tủ kéo sát tường cũng giúp căn hộ rộng rãi được phần nào - Ảnh: FBNV
ngoi nha 5
Phòng vệ sinh nhỏ nhưng được sắp xếp một cách thông minh và khéo léo - Ảnh: FBNV

Chỉ với diện tích nhỏ, nhưng ngôi nhà để lại nhiều ấn tượng sâu sắc ở khoản thiết kế và bày trí đồ dùng nội thất. Đây cũng là một trong những gợi ý có ích để bạn tham khảo cho căn hộ tương lai của mình.

Lác mắt với ngôi nhà 'vàng tươi' ngay giữ lòng phố cổ, ngắm đến đâu thích tới đó

Lác mắt với ngôi nhà 'vàng tươi' ngay giữ lòng phố cổ, ngắm đến đâu thích tới đó

Không chỉ được thiết kế độc đáo, ngôi nhà còn nổi bật và mang nét cổ kính ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   ngôi nhà cách trang trí căn hộ decor nhà

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026