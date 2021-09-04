Ấn tượng với ngôi nhà thuê 50 năm tuổi của đôi vợ chồng son đang sinh sống ở xứ người

Với cách sắp xếp nội thất thông minh, đôi vợ chồng trẻ đã "biến hóa" căn phòng thuê ẩm thấp, chật chội thành một không gian sống rộng rãi và thoải mái hơn.
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Những căn hộ có diện tích nhỏ hẹp thường mang lại cảm giác chật chội và bức bối cho gia chủ. Song, việc thiết kế hợp lý và sắp xếp nội thất thông minh sẽ khiến ngôi nhà trở nên rộng rãi, thoải mái hơn, nhưng vẫn đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết.
Trong hội những người "Yêu bếp" mới đây, bạn Lê Vũ Thảo Nguyên đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà thuê của mình tại Nhật Bản. Cô nàng cho hay: "Hai vợ chồng em sống ở Nhật, cưới nhau hai năm rồi nhưng từ tháng trước mới có thể sắp xếp về ở chung. Vì hai đứa đều đi làm giờ hành chính nên chỉ có thể dành vài ngày lễ ngắn ngủi để chuyển và sắp xếp nhà. Bây giờ, mình nhìn chiếc nhà đâu đâu cũng là hai đứa tự tay làm lấy nên thấy hạnh phúc lắm".
Căn hộ được thiết kế theo với màu sắc giản đơn như màu nâu, màu be, màu trắng,... Song song đó, những căn phòng chủ yếu được thiết kế một cách tối giản và không chiếm quá nhiều diện tích của căn hộ. Bên cạnh đó, các đồ nội thất đều được bố trí cho từng không gian một cách hợp lý và gọn gàng nhất.
Chỉ với diện tích nhỏ, nhưng ngôi nhà để lại nhiều ấn tượng sâu sắc ở khoản thiết kế và bày trí đồ dùng nội thất. Đây cũng là một trong những gợi ý có ích để bạn tham khảo cho căn hộ tương lai của mình.