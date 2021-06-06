Biến xe thành ‘nhà di động’, cặp vợ chồng khiến ai nấy đều ghen tị với cuộc sống ‘du mục’ đầy tự do

Nhà đẹp 06/06/2021 18:23

Với quyết định trải nghiệm một cuộc sống du mục đầy tự do, đôi vợ chồng khiến không ít người “tròn xoe” con mắt khi sinh hoạt trong ‘ngôi nhà di động' được làm từ 1 chiếc xe 16 chỗ.

Tưởng chừng những gia đình sinh sống trên ngôi nhà di động chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình nhưng trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Hà My đã chia sẻ cuộc sống sinh hoạt trên xe của mình thông qua những bức ảnh "chất phát ngất" khiến ai cũng trầm trồ.

Cô nàng trải lòng: “Cuộc sống của gia đình trên chiếc xe nhỏ có diện tích gần 6 mét vuông. Có lẽ, nó còn nhỏ hơn chiếc phòng ngủ hầu hết của mọi người, nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng với mình nó là một ngôi nhà khiêm tốn và đầy đủ mọi tiện nghi cho cả gia đình. Trước em bé nhỏ được 8 tháng tuổi đã đi khắp nơi cùng bố mẹ giờ thì em bé đã được 17 tháng tuổi và đang tiếp tục cuộc sống ở trên xe đi khắp nơi ở phía Bắc, Tây Bắc”.

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Ngôi nhà di động đồng hành cùng gia đình trên mọi nẻo đường - Ảnh: FBNV
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Không gian bếp nhỏ xinh trong ngôi nhà - Ảnh: FBNV
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Mẹ bỉm sữa có thể nấu nướng ngay trên xe - Ảnh: FBNV
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Khi nấu, cô nàng thường mở cửa thông thoáng để mùi không bị 'ám' vào ngôi nhà di động - Ảnh: FBNV
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Một bữa ăn thịnh soạn cho gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV
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Nguyên liệu địa phương luôn được gia đình Hà My ưu ái lựa chọn - Ảnh: FBNV
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Bữa ăn ngoài trời của gia đình. Tuy di chuyển liên tục nhưng không vì thế bữa cơm hàng ngày đơn giản, cũng phải đủ món canh, mặn, trái cây - Ảnh: FBNV
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Tận dụng những cành cây bên đường, hai vợ chồng phơi quần áo - Ảnh: FBNV
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Đi cùng cha mẹ trên cả hành trình, bé con nhà Hà My học hỏi được nhiều điều mới mẻ - Ảnh: FBNV

“Những bữa cơm nhà ngoài trời nó thú vị hơn rất nhiều khi mà được ngửi mùi cỏ dại, mùi của gió trời, thấy những đàn bò ăn rồi nằm nghỉ ở phía trước chiếc xe. Đồng thời, còn thấy những đàn khỉ ở rừng xuống xin ăn, được chạm gần những chú chim bay lượn trong khu rừng và những đàn cá bơi ngay dòng suối trước mặt mà có lẽ ngoài kia không bao giờ thấy tận mắt được”, cô nàng chia sẻ thêm những trải nghiệm quý báu trong suốt hành trình của gia đình mình.

 

Song song đó, đôi vợ chồng còn gặp những người bạn tuyệt vời ngay trên đường đi mà chưa hề quen biết từ trước.

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Từ những người lạ mà trở thành người quen thân thuộc - Ảnh: FBNV

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Tuy diện tích nhỏ nhưng nhà xe di động trông rất thông thoáng khi mở cửa - Ảnh: FBNV

Đối với vợ chồng “du mục” này, ngôi nhà di động này chứa đựng biết bao nhiêu tâm huyết và kỉ niệm khó phai. Không những thế, cuộc sống du mục đầy tự do này khiến tổ ấm nhỏ được “vi vu” khắp các tỉnh thành và tích luỹ được cho bản thân những kinh nghiệm sống đầy quý báu.

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