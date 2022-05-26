Thiết kế hàng rào bao quanh ngôi nhà là điều vô cùng quan trọng để bảo vệ căn nhà. Hàng rào đủ cao mang lại cảm giác an toàn cho gia chủ cũng như đảm bảo giá trị tài sản. Một hàng rào vững chắc, đủ độ cao và có những điểm sắc nhọn rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa, phòng chống trộm cắp có ý định đột nhập vào căn nhà của bạn.

Nếu kẻ trộm nhận thấy rằng sân nhà của bạn có hàng rào phòng thủ rất tốt, chúng sẽ phải e dè và ‘thoái lui” ý định, hành động xấu xa. Vì vậy, dù bạn sống ở vùng ngoại ô yên tĩnh hay một thành phố nhộn nhịp, nhà bạn khang trang hiện đại hay đơn giản thì luôn cần có một hàng rào vững chắc. Ngoài mục đích bảo vệ an ninh, một hàng rào được lắp đặt, thiết kế một cách khoa học còn tạo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Người ta từ lâu đã nuôi thú cưng như chó để bảo vệ tổ ấm và chống trộm cắp. Chó là loài động vật có thính giác rất tốt, đặc biệt rất giỏi trong việc phát hiện người lạ vào nhà chủ. Vì vậy, những chú chó giống như người bảo vệ cổng và khiến cả những tên trộm khiếp sợ. Dù vào ban ngày hay ban đêm, chó luôn là trợ thủ đắc lực chống lại bọn trộm. Bên cạnh đó, chúng còn là vật nuôi, những người bạn thân thiết của chúng ta.

Sử dụng rèm cửa cho các cửa kính trong suốt

Ảnh minh họa: Internet

Một cách đơn giản và rẻ tiền để tăng sự riêng tư cho ngôi nhà của bạn và loại bỏ những kẻ xâm nhập là lắp rèm trên cửa sổ cả phòng khách hay phòng ngủ.

Giả vờ có người đang ở trong nhà

Kẻ trộm hay để ý và đột nhập vào những ngôi nhà không có người, do đó, điều tốt nhất nên làm là tạo ảo giác để chúng chạy trốn khi đột nhập vào nhà vì sợ bị phát hiện. Đơn giản là bạn chỉ cần lập trình thiết bị âm thanh của mình để truyền âm thanh của bước chân, giọng nói hoặc thậm chí là tiếng ồn trắng để dọa kẻ trộm.

Sao chép chìa khóa cho từng thành viên trong gia đình

Ảnh minh họa: Internet

Trang bị cho mỗi thành viên một chìa khóa nhà tuy khá thuận tiện nhưng khi bạn có con nhỏ, hãy cân nhắc điều này vì nguy cơ bất cẩn làm rơi chìa khóa và nếu kẻ gian nhặt được thì sẽ dễ dàng đột nhập vào nhà bạn. Nếu con bạn vẫn chưa thành niên, hãy giáo dục chúng về tầm quan trọng của việc cất giữ chìa khóa và tránh chia sẻ chìa khóa với đối tác, người giao hàng hoặc nhân viên bảo trì,...

Loại bỏ các bụi rậm xung quanh nhà

Ảnh minh họa: Internet

Cây cối và bụi rậm có thể mang lại sự hấp dẫn cho ngôi nhà của bạn, nhưng chúng cũng tạo cho kẻ trộm một nơi ẩn náu thuận tiện. Cắt tỉa cây cối gần nhà bạn có thể dùng để che phủ là một trong những cách bảo vệ an ninh cho ngôi nhà hiệu quả nhất. Thay vào đó, hãy chọn những bông hoa và bụi cây nhỏ hơn. Nếu bạn có cây gần cửa sổ, hãy loại bỏ chúng hoặc gia cố các cửa sổ đó với độ bảo mật cao hơn.

Cân nhắc mua két sắt

Ảnh minh họa: Internet

Két sắt là một trong những lựa chọn cổ điển nhất để cất giữ tiền bạc, tài liệu, đồ trang sức hoặc các vật dụng có giá trị khác. Tuy nhiên, thiết bị này cần được đảm bảo có tất cả các hệ thống an ninh chống trộm cắp, hỏa hoạn và lũ lụt. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cân nhắc lựa chọn các loại két sắt khác nhau theo nhu cầu của mình, có thể là loại cài sẵn hoặc ngụy trang. Ngoài ra, két sắt nên được đặt ở một nơi kín đáo và khuất tầm nhìn.

Đóng cửa sổ

Ảnh minh họa: Internet

Một nhóm trộm cho biết, nhiều người mắc sai lầm khi để cửa sổ mở, đặc biệt là những người ở tầng hai hoặc thậm chí ở tầng hầm. Bởi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết không những căn nhà không có người ở mà tội phạm còn có thể tìm thấy bất cứ vật dụng gì có giá trị để chúng dễ dàng lấy trộm.

Đặt một ly chuỗi hạt sau cánh cửa của bạn

Dù bạn đi vắng hay đang ở trong nhà, bạn có thể đặt một chiếc ly đầy hạt ngay sau cửa trước của mình. Nếu ai đó vào nhà bạn, rất có thể sẽ làm rải hạt ra khắp nơi. Điều này sẽ giúp bạn bạn biết rằng ai đó đã xâm phạm không gian cá nhân của bạn. Đây cũng là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho báo thức khi bạn đang ở trong nhà. Nếu bạn nghe thấy tiếng hạt rơi trên sàn, bạn sẽ được thông báo rằng một tên trộm vừa đột nhập vào nhà bạn.