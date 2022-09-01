5 vị trí treo ảnh cưới phạm lỗi phong thủy "cực kỳ" nghiêm trọng, các cặp vợ chồng muốn hạnh phúc cần lưu ý!

Nhà đẹp 01/09/2022 20:21

Dưới đây là 5 sai lầm thường có của các cặp vợ chồng trong việc lựa chọn vị trí treo ảnh cưới.

Treo ảnh cưới ở đầu giường

Đa số các cặp vợ chồng cho rằng đầu giường là vị trí đẹp, hợp lý để treo ảnh cưới. Tuy nhiên, theo phong thủy, đây là nơi cấm kỵ treo ảnh hai vợ chồng. Ảnh cưới treo đầu giường sẽ tạo ra một áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, làm phát sinh cảm giác không an toàn về hôn nhân, dễ làm nảy sinh bất hòa giữa hai bên, không có lợi cho hôn nhân.

5 vị trí treo ảnh cưới phạm lỗi phong thủy 'cực kỳ' nghiêm trọng, các cặp vợ chồng muốn hạnh phúc cần lưu ý! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt khoa học, treo ảnh cưới ở đầu giường rất nguy hiểm vì khung ảnh có khả năng rơi xuống giường ngủ, tạo ra cảm giác sợ hãi.

Ngoài ra, theo phong thủy, vợ chồng cũng không nên treo ảnh cưới ở cuối giường vì nó thường gây bất hòa về chuyện tiền bạc.

Treo ảnh cưới nằm đối diện cửa chính

 

Trong phong thủy cửa chính ngôi nhà là nơi đón thần tài, may mắn phúc khí vào nhà. Chính vì vậy, bạn cũng không nên đặt ảnh cưới ở vị trí này. Nguyên nhân là khi bạn treo ảnh cưới ở đây vừa mất đi sự riêng tư. Vừa khiến cho tình cảm lứa đôi dễ bị người đời nhòm ngó. Tạo bất hòa mâu thuẫn cho cả hai.

 

Khi bạn treo ảnh cưới ở nơi ai cũng có thể nhìn thấy sẽ khiến tình cảm vợ chồng dễ nhận phải nhiều lời dèm pha, dị nghị cuộc sống. Sớm muộn cũng gặp phải cảnh ly tán, ám vận.

Treo ảnh cưới đối diện gương soi

Việc treo ảnh cưới đối diện gương soi cũng không tốt cho đời sống hôn nhân của các cặp vợ chồng. Lý giải cho điều này, các chuyên gia phong thuỷ cho rằng gương soi có tác dụng phản chiếu, nhân đôi sự vật, do đó 1 cặp vợ chồng sẽ thành 2 cặp vợ chồng. Điều này giống như 1 điềm xấu cho cuộc sống hôn nhân: hai vợ chồng sớm muộn sẽ ly tán.

Treo ảnh cưới đối diện bàn thờ, chân cầu thang

Treo ảnh cưới đối diện bàn thờ là điều kiêng kỵ. Nếu phạm phải dễ mang đến xui rủi cho gia đình. Trong khi đó, treo ảnh cưới ở chân cầu thang cũng mang ý nghĩa xấu về phong thủy. Người ta cho rằng để ảnh vợ chồng ở đây nghĩa là đang tự dẫm đạp lên vận may của bản thân.

5 vị trí treo ảnh cưới phạm lỗi phong thủy 'cực kỳ' nghiêm trọng, các cặp vợ chồng muốn hạnh phúc cần lưu ý! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Treo đối diện cửa nhà vệ sinh

 

Nhà vệ sinh được xem nơi xu uế trong phong thủy nhà ở. Vì vậy, việc treo ảnh cưới đối diện cửa nhà vệ sinh là điều không nên. Vị trí này sẽ thu hút nhiều năng lượng tiêu cực vào gia đình. Xua đuổi vận khí tốt và khiến hôn nhân gặp nhiều trắc trở. Đối với nhà lầu, bạn cũng không nên đặt ở cưới ngay phía dưới nhà vệ sinh của tầng trên.

 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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