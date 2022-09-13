5 điều quan trọng cần phải ghi nhớ thật kỹ khi chọn mua nhà cũ

Điều này mang yếu tố phong thủy về sức khỏe , giúp bảo vệ cuộc sống của chính gia đình bạn. Không có sức khỏe tốt thì nhiều tiền bạc mấy cũng tiêu hao vì bệnh tật, thuốc thang. Thực tế cho thấy, các gia đình gần các nhà máy hóa chất hay các khu công nghiệp có tỷ lệ nhiễm bệnh rất cao đặc biệt là ung thư do ảnh hưởng cả nguồn nước sinh hoạt và bầu không khí. Ngoài ra, cửa nhà đối diện với đồn cảnh sát, bệnh viện hay nhà tang lễ đều ảnh hưởng đến việc tập trung các nguồn vượng khí thậm chí mang lại nhiều khí xấu. Những môi trường này cũng không tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ nên các cặp vợ chồng trẻ cần hết sức lưu ý.

Nếu bạn đi xem một căn nhà mà thấy những vị trí trong nhà như trước cửa, trên tường nhà hay dưới chân giường có dán nhiều bùa chú hay trong nhà treo đầy những vật phẩm phong thủy trừ tà như hồ lô phong thủy thì đó là điềm báo không lành.

Trước cửa hay trong nhà có dán bùa chú, phong thủy không lành

Một ngôi nhà cần phải trấn yểm bằng bùa chú thì có thể thấy rằng đã có thầy phong thủy về xem nhà, dùng đạo chú để trừ tà hóa sát. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng có thể khẳng định căn nhà trước đó phong thủy không tốt, thậm chí có thể xuất hiện sự lạ. Bạn cần suy xét kĩ càng trước khi ra quyết định mua nhà, có thể xem lại căn nhà có điểm gì không thuận phong thủy, có thể tiếp tục sinh sống được hay không. Đừng quên chú ý phong thủy mua nhà cũ này nhé.

Không nên mua nhà có phòng hình tròn

Quan niệm xưa cho rằng trời tròn còn đất vuông. Hình tròn có tính động (di chuyển) còn hình vuông ở thế tĩnh lặng (không di chuyển). Nơi ở bao giờ cũng cần sự ổn định. Thành ngữ “An cư lạc nghiệp” cũng bao hàm ý nghĩa về sự ổn định địa lý như vậy. Do đó, các phòng có hình tròn chỉ hợp làm nơi buôn bán, các cửa hàng, cửa hiệu mang lại sự buôn may, bán đắt cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu vị trí ngôi nhà

Vị trí của ngôi nhà vô cùng quan trọng, theo như phong thủy nó quyết định tới đường tài vận của gia chủ. Còn trong việc buôn bán, nó quyết định đến tính tiện dụng, giá cả và môi trường xung quanh.

Một ngôi nhà tốt đó là nằm ở những vị trí thuận lợi giao thông, gần các tiện ích và dịch vụ thiết yếu như: chợ, trường học, bệnh viện, công viên nhà văn hóa… Còn ngôi nhà nằm ở khu vực phức tạp, nhiều tệ nạn, dân trí thấp...thì tốt nhất bạn không nên mua.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn nên xem xét cách bố trí, sắp xếp các phòng trong ngôi nhà. Nếu phòng ngủ bên trên gara, bếp, phòng giặt khô, hay không gian trống phía dưới; phòng tắm bên trên phòng ăn hoặc bếp; phòng ngủ chung tường với toa lét là những điều không tốt. Điều này có thể gây ra ốm đau, bệnh tật cho các thành viên trong gia đình bạn.

Tránh nhà có cây, cột đèn cao áp đối diện ngay với cửa chính ra vào

Theo quan niệm phong thủy, cây có thuộc tính âm, nó sẽ ngăn cản không cho dương khí được vào nhà. Đèn đường, đèn cao áp lại có từ trường rất mạnh. Vì vậy chúng sẽ tạo ra một khu vực từ trường lớn xung quanh nhà gây ảnh hưởng không tốt đối với con người. Ngoài ra, chúng ta cũng không được để cây khô đối diện trước cửa nhà, bởi nó ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe người già.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.