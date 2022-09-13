5 điều quan trọng cần phải ghi nhớ thật kỹ khi chọn mua nhà cũ

Nhà đẹp 13/09/2022 12:24

Phạm phải những lỗi phong thủy này khi đi mua nhà cũ có thể rước tai họa đến cho bạn, vì thế nhớ 'ngó' trước những điều này nhé!

Không nên mua nhà ở nơi có khí thải độc hại

Điều này mang yếu tố phong thủy về sức khỏe, giúp bảo vệ cuộc sống của chính gia đình bạn. Không có sức khỏe tốt thì nhiều tiền bạc mấy cũng tiêu hao vì bệnh tật, thuốc thang. Thực tế cho thấy, các gia đình gần các nhà máy hóa chất hay các khu công nghiệp có tỷ lệ nhiễm bệnh rất cao đặc biệt là ung thư do ảnh hưởng cả nguồn nước sinh hoạt và bầu không khí. Ngoài ra, cửa nhà đối diện với đồn cảnh sát, bệnh viện hay nhà tang lễ đều ảnh hưởng đến việc tập trung các nguồn vượng khí thậm chí mang lại nhiều khí xấu. Những môi trường này cũng không tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ nên các cặp vợ chồng trẻ cần hết sức lưu ý.

Trước cửa hay trong nhà có dán bùa chú, phong thủy không lành

Nếu bạn đi xem một căn nhà mà thấy những vị trí trong nhà như trước cửa, trên tường nhà hay dưới chân giường có dán nhiều bùa chú hay trong nhà treo đầy những vật phẩm phong thủy trừ tà như hồ lô phong thủy thì đó là điềm báo không lành.

Một ngôi nhà cần phải trấn yểm bằng bùa chú thì có thể thấy rằng đã có thầy phong thủy về xem nhà, dùng đạo chú để trừ tà hóa sát. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng có thể khẳng định căn nhà trước đó phong thủy không tốt, thậm chí có thể xuất hiện sự lạ. Bạn cần suy xét kĩ càng trước khi ra quyết định mua nhà, có thể xem lại căn nhà có điểm gì không thuận phong thủy, có thể tiếp tục sinh sống được hay không. Đừng quên chú ý phong thủy mua nhà cũ này nhé.

Không nên mua nhà có phòng hình tròn

Quan niệm xưa cho rằng trời tròn còn đất vuông. Hình tròn có tính động (di chuyển) còn hình vuông ở thế tĩnh lặng (không di chuyển). Nơi ở bao giờ cũng cần sự ổn định. Thành ngữ “An cư lạc nghiệp” cũng bao hàm ý nghĩa về sự ổn định địa lý như vậy. Do đó, các phòng có hình tròn chỉ hợp làm nơi buôn bán, các cửa hàng, cửa hiệu mang lại sự buôn may, bán đắt cho gia chủ. 

5 điều quan trọng cần phải ghi nhớ thật kỹ khi chọn mua nhà cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu vị trí ngôi nhà

Vị trí của ngôi nhà vô cùng quan trọng, theo như phong thủy nó quyết định tới đường tài vận của gia chủ. Còn trong việc buôn bán, nó quyết định đến tính tiện dụng, giá cả và môi trường xung quanh.

Một ngôi nhà tốt đó là nằm ở những vị trí thuận lợi giao thông, gần các tiện ích và dịch vụ thiết yếu như: chợ, trường học, bệnh viện, công viên nhà văn hóa… Còn ngôi nhà nằm ở khu vực phức tạp, nhiều tệ nạn, dân trí thấp...thì tốt nhất bạn không nên mua.

5 điều quan trọng cần phải ghi nhớ thật kỹ khi chọn mua nhà cũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn nên xem xét cách bố trí, sắp xếp các phòng trong ngôi nhà. Nếu phòng ngủ bên trên gara, bếp, phòng giặt khô, hay không gian trống phía dưới; phòng tắm bên trên phòng ăn hoặc bếp; phòng ngủ chung tường với toa lét là những điều không tốt. Điều này có thể gây ra ốm đau, bệnh tật cho các thành viên trong gia đình bạn.

Tránh nhà có cây, cột đèn cao áp đối diện ngay với cửa chính ra vào

Theo quan niệm phong thủy, cây có thuộc tính âm, nó sẽ ngăn cản không cho dương khí được vào nhà. Đèn đường, đèn cao áp lại có từ trường rất mạnh. Vì vậy chúng sẽ tạo ra một khu vực từ trường lớn xung quanh nhà gây ảnh hưởng không tốt đối với con người. Ngoài ra, chúng ta cũng không được để cây khô đối diện trước cửa nhà, bởi nó ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe người già. 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Chuyên gia phong thủy nhắc nhở: TUYỆT ĐỐI không được tùy tiện di chuyển 3 vật này!

Chuyên gia phong thủy nhắc nhở: TUYỆT ĐỐI không được tùy tiện di chuyển 3 vật này!

Vận xui sẽ kéo đến, tài lộc gia đình giảm sút nếu bạn vô tình di chuyển 3 món đồ này đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp mua nhà cũ lưu ý khi mua nhà cũ

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 59 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 59 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 55 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân