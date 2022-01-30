Tôi thích cây cảnh bướm đêm vì lá màu tím hình tam giác của nó. Lá của nó sẽ bung ra khi có ánh sáng vào ban ngày và sẽ khép lại vào ban đêm. Vào mùa xuân và mùa hè, nó cũng có thể nở những bông hoa màu đỏ tím quyến rũ.

Lần đầu tiên trồng cảnh bướm đêm, tôi cảm thấy cây đặc biệt dễ trồng. Tôi mua củ trên mạng về trồng, chỉ cần nhiệt độ trên 15 độ C là củ này mầm, mọc tốt. Nếu bạn sống ở nơi có mùa đông lạnh giá thì hãy đợi đến mùa xuân ấm áp hãy trồng.

Cây cảnh này ưa thích môi trường ấm áp và mát mẻ, phát triển nhanh hơn vào mùa xuân và mùa thu. Đến mùa hè nóng quá lá sẽ khô héo. Bạn đừng quá lo lắng, khi nhiệt độ quá cao hãy kiểm soát lượng nước hợp lý và đợi đến khi mùa thu mát mẻ, cây có thể sinh trưởng trở lại.

Cây bướm đêm không cần nhiều ánh sáng, có thể để trên bệ cửa sổ quay về hướng Đông hoặc Nam, với hơn 3 giờ ánh sáng phân tán mỗi ngày là cây có thể mọc lá và ra hoa tự nhiên.

Để duy trì cây cảnh bướm đêm cần cung cấp đất tơi xốp và thoát nước tốt, không nên tưới quá thường xuyên trong thời gian dưỡng, phải đợi đất khô rồi mới cho nước vào để tránh thối củ.

Đa búp đỏ (Ficus binnendijkii variegata)

So với cây đa búp đỏ có lá màu xanh ngọc thì tốc độ sinh trưởng của cây đa búp đỏ lá đỏ chậm hơn. Đây là cây cảnh thích hợp trồng trong môi trường có đủ ánh nắng, có thể trồng ngoài trời quanh năm, cây sẽ phát triển nhanh hơn.

Cây đa búp đỏ có lá màu vàng, đỏ, xanh quyến rũ, lá rất dày, mặt lá có độ bóng sáng.

Trồng cây đa búp đỏ trong chậu tương đối đơn giản. Cây ưa ánh sáng vừa đủ, bạn có thể đặt trên bệ cửa sổ hoặc ban công hướng Nam có đủ ánh sáng tán xạ hàng ngày. Như vậy có thể đảm bảo cây khỏe mạnh, phát triển nhanh.

Đây là cây cảnh thích đất có khả năng đất thoát nước tốt, tơi xốp và dễ thấm khí. Bạn có thể sử dụng đất than bùn và đất mùn thông thường khi trồng cây. Có thể trộn một ít gáo dừa thô và đá bọt (đá trân châu) để đảm bảo đất thoát nước tốt.

Cây đa búp đỏ có thể sống được trong nhà ở môi trường thiếu ánh sáng nhưng lá của nó sẽ bị mờ và dễ bị phát triển quá mức, đồng thời cũng mọc xiên về phía vị trí có nắng.

Để trồng chậu cây đa búp đỏ trong nhà cần chú ý đảm bảo bầu đất khô ráo, tưới nước đủ và thường xuyên làm sạch bụi trên lá để lá bóng hơn, tăng cường khả năng quang hợp cho cây.

Thài lài tím (Tradescantia zebrina)

Cây thài lài tím là loại cây lá cảnh trong nhà sống lâu năm, lá có sọc xanh tím nhìn rất mộng mơ. Mặt sau lá có màu đỏ tím, đây là loại cây lá cảnh trong nhà phát triển nhanh. Trong môi trường ấm áp quanh năm, nó có thể tiếp tục phát tán, rộng nếu trồng trên mặt đất.

Ngày nay, người ta thường trồng thài lài tím thành chậu treo trong nhà, hoặc đặt trên giá để thân và lá cây cảnh rủ xuống. Đây là loại cây thân lá đặc biệt dễ chăm sóc. Cây cảnh này có thể thích nghi với môi trường ánh sáng yếu và có thể hoạt động tốt với ánh sáng phân tán trong hơn 2 đến 3 giờ một ngày. Khi bảo dưỡng chậu cây, chú ý đảm bảo đất thoát nước tốt, chăm sóc trong nhà đảm bảo đất chậu khô ráo rồi mới tưới nước thật kỹ.

Nếu để cây cảnh ở nơi nhiều nắng có thể giữ ẩm nhẹ cho đất chậu. Cây cảnh này cũng thích độ ẩm không khí cao hơn và tránh không khí khô quá. Nếu nhiệt độ duy trì trong mùa đông được giữ trên 5 độ C là nó có thể sống sót qua mùa đông một cách an toàn.

Thài lài tím còn có thể phát triển thành cây thủy canh. Bạn chỉ cần cắt bỏ cành, cắt bỏ lá phía dưới rồi ngâm phần đáy của thân vào nước, không để lá ngâm trong nước. Sau đó, bảo quản nơi thoáng mát. ánh sáng tán xạ. Chỉ cần nhiệt độ trên 18 độ C là chúng có thể nhanh chóng nảy mầm.

Môn Quan âm lá đen (Alocasia Polly)

Cây cảnh môn Quan âm lá đen là loại cây tán lá trong nhà rất cổ điển. Mặt sau của lá có màu đỏ rượu, và bề mặt lá có các đường gân màu trắng bạc đặc biệt rõ ràng, toàn bộ lá màu xanh đậm, gần đến màu đen.

Lá của cây cảnh môn Quan âm lá đen trông giống như một mũi tên cực lớn. Môn Quan âm ưa ánh sáng tán xạ vừa đủ, khi bảo dưỡng cần tránh phơi nắng quá gắt, không để nơi bóng râm quá cao, chú ý tránh nơi khô ráo.

Bạn cần duy trì cây cảnh ở nhiệt độ trên 18 độ C, cần chú ý giữ cho đất chậu hơi ẩm, không để đất quá khô nhưng cũng đừng để đất chậu tiếp tục ẩm hoặc đọng nước.

Không nên phun nước thường xuyên lên lá của cây cảnh, nếu không cây rất dễ bị nhiễm mầm bệnh, lá sẽ bị đốm nâu và thối dần.

Nhiều người trồng môn Quan âm lá đen rất dễ bị thối rễ và lá. Nguyên nhân thường là do trong đất có mầm bệnh hoặc đất trồng trong chậu bị ẩm liên tục. Để dưỡng cây lâu dài, hãy phun thuốc diệt nấm thường xuyên và rắc hymexazol vào đất chậu trước để ngăn ngừa thối rễ.

Môn Quan âm lá đen sẽ chuyển sang trạng thái ngủ đông khi trời lạnh vào đông, lúc này hầu hết lá của nó sẽ bị vàng và héo. Đây cũng là hiện tượng bình thường, lúc này bạn phải chú ý kiểm soát nước. và ngừng tưới khi nhiệt độ quá thấp.

Sau khi môi trường ấm lên, nhiệt độ tăng lên trên 15 độ C thì cây sẽ dần mọc chồi mới, bạn có thể từ từ tưới lại.

Cỏ tiêu lưng đỏ (Peperomia Tombolens)

Cây cảnh cỏ tiêu lưng đỏ là sản phẩm chủ lực của chi Piper, thường được nuôi làm cây mọng nước, ưa ánh sáng tán xạ vừa đủ. Cây cảnh này sợ bị phơi nắng nếu trồng ở ban công phải tránh cho cây tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Khi trồng cây cảnh này trong chậu cần chú ý đảm bảo môi trường ấm áp vào mùa đông, nhiệt độ tối thiểu duy trì từ 5 độ C trở lên. Khi trời râm mát thì để cây đón được càng nhiều ánh nắng càng tốt.

Mặc dù lá của cây tiêu lưng đỏ đặc biệt căng mọng, nhưng vào những mùa ấm áp, đừng để đất bầu của nó bị khô.Đặc biệt khi trồng ở một số đất thoát nước tốt, đất trồng trong chậu nhanh khô, nếu trồng ở nơi có nhiều ánh nắng thì cần tưới nước thường xuyên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet