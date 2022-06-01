4 mẹo phong thuỷ nhà ở giúp gia chủ tình duyên nở rộ, không phải 1 người mà là nhiều người sẽ rơi vào lưới tình của bạn

Và bạn đang muốn tìm kiếm tình yêu thật sự hãy bỏ túi những mẹo phong thủy tình duyên dưới đây để thoát ngay kiếp " độc thân".

Bạn có nhiều mối quan hệ những không mối quan hệ nào bền vững và có kết thúc đẹp.

Có thể nói phong thuỷ là yếu tố vô cùng quan trọng trong tình yêu, giúp cho người độc thân vượng vận đào hoa, giúp cho đôi lứa bên nhau hạnh phúc.

Không để dao kéo bừa bãi

Dù là các cặp đôi đang yêu hay các cặp vợ chồng, có rất ít người là không bao giờ tranh cãi. Nếu áp dụng phương pháp phong thủy thì có thể những lần tranh cãi có thể trở thành chất xúc tác, giúp cho tình cảm lứa đôi càng thêm mặn nồng. Sau khi tranh cãi, tình yêu được hun đúc, càng thêm vững chắc hơn.

Tuy nhiên, đó là điều mà rất ít người có thể làm được, thường thì các cuộc tranh cãi sẽ càng ngày càng trở nên gay gắt, mâu thuẫn leo thang, đôi bên cùng bị tổn thương, thậm chí còn có thể dẫn đến đổ vỡ tình cảm.



Nhìn từ góc độ phong thủy thì nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa các cặp đôi có lúc là do “sát khí” trong nhà quá vượng mà thành.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, nếu bạn thấy mình và người ấy thường xuyên có bất đồng, tranh cãi thì hãy thử kiểm tra lại phong thủy trong nhà mình nhé. Đi một vòng những nơi như phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp xem những vật có cạnh sắc nhọn, có tính sát thương như dao kéo có đang để lung tung bừa bãi hay không.



Nếu có, hãy thu dọn thật gọn gàng, cất chúng vào chỗ kín, không nhìn thấy trực diện.

Dao kéo để bừa bãi sẽ khiến vận xui rủi tăng thêm, đặc biệt nếu để trong phòng ngủ thì cực kì không tốt cho tình cảm vợ chồng. Dao kéo để lung tung trong nhà bếp lại gây hại cho sức khỏe gia chủ, đồng thời kéo lùi vận trình tăng tiến của tài lộc. Ở phòng khách để dao kéo không đúng chỗ sẽ khiến cho đường công danh sự nghiệp của gia chủ gặp nhiều ngáng trở, tiểu nhân vây hãm, ném đá sau lưng.



Nếu bạn có việc cần mang theo dao kéo, hãy bọc và để cẩn thận gọn gàng trong túi, nếu không cả ngày hôm đó dễ gặp phải đủ chuyện đen đủi, phiền phức. Trong nhà cũng chớ nên để dao kéo ở hướng Bắc hay hướng Đông, nên cất chúng trong ngăn kéo kín đáo hay trong giá gọn gàng là hơn.

Trong nhà, bạn cũng nên trồng thêm cây xanh, song chú ý chọn những cây có lá tròn, không có cạnh sắc hay gai nhọn, bởi theo phong thủy thì những cây có gai, có lá nhọn đại diện cho sát khí, dễ khiến cho người sống trong nhà tính tình nóng nảy, bực bội khó chịu, vô duyên vô cớ nổi nóng, gây sự với người khác.

Đồ vật sử dụng

Sử dụng nhiều đồ vật có đôi có cặp giúp tình yêu của bạn bền vững, luôn bên cạnh nhau như hình với bóng. Theo quan niệm người xưa cho rằng những vật dụng hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy, chính vì thế khi chọn mua đồ hãy tránh những vật có góc cạnh, sắc nhọn.

Chỉ cần thay đổi những điều đơn giản thì tin chắc rằng tình yêu của hai bạn sẽ có 1 kết thúc đẹp và có hậu. Điều quan trọng hơn hết là tin tưởng vào tình yêu mà đối phương dành cho bạn.

Còn nếu bạn đã áp dụng những phương án trên nhưng vẫn đang độc thân và mong muốn tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Đừng quá lo lắng, những đồ vật dưới đây sẽ giúp bạn kích hoạt đào hoa, hóa giải tình duyên cho bạn nhanh chóng.

Tạo không gian thoáng rộng trong nhà

Không gian đóng vai trò vô cùng quan trọng, có thể giúp bạn tích lũy thêm nhiều năng lượng để thúc vận đào hoa, bảo vệ tình yêu đôi lứa. Hãy dọn dẹp những góc nhiều đồ đạc trong nhà, cố gắng để có được nhiều góc thoáng đãng.



Ví dụ, tủ quần áo chớ nên để quá nhiều đồ, hãy dọn dẹp những thứ mình không hay mặc. Đầu giường và gầm giường phải sạch sẽ, không để nhiều thứ linh tinh…

Phòng ngủ

Điều đầu tiên phải chú ý đến trong phòng ngủ là giường: giường ngủ đặt ở vị trí cân đối, có thể đặt bên cạnh tủ quần áo để thu hút nguồn năng lượng mới mẻ. Tiếp đến là ga trải giường mới là một trong những mẹo phong thủy hóa giải lận đận tình duyên mang lại cho chủ nhân cơ hội trong tình yêu, tuy nhiên tránh sử dụng màu quá nóng như đỏ đậm, vàng. Hãy chọn ga trải giường màu nhẹ nhàng như trắng, xanh lá cây, phớt hồng…

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.