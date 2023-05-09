Theo quan niệm dân gian từ lâu, cây trầu bà được yêu thích là cây trồng trong nhà vệ sinh, cây để trong phòng tắm. Cây trầu bà có dáng vẻ độc đáo, ưa độ ẩm mà còn khử được khí độc, mùi hôi triệt để, mang đến một không gian nhà vệ sinh thơm tho, thoáng mát.

Cây dương xỉ Boston là một trong những loại cây trồng lý tưởng phòng tắm vì nó phát triển mạnh ở độ ẩm cao.

Trầu bà là loại cây dây leo, thân mềm, lá dày và xanh vàng. Trầu bà rất ưa môi trường ẩm ướt như phòng tắm. Với khả năng hút ẩm cao, trầu bà sẽ hạn chế tối đa cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi, cũng như sự phát triển tươi tốt của nó sẽ tỏa ra hương thơm nhẹ, đánh bay những mùi hôi khó chịu trong phòng tắm.

Holly Crossley - chuyên gia về cây trồng trong nhà cho biết: "Loài thực vật rừng nhiệt đới bản địa này rất phù hợp với những nơi có ít ánh sáng yếu trong nhà, những nơi dễ bị nấm mốc phát triển. Chúng hấp thụ hơi ẩm đọng lại trong không khí một cách tự nhiên qua lá, do đó giúp cân bằng độ ẩm trong nhà bạn".

Ngoài ra, chuyên gia cũng cho biết đối với cây dương xỉ Boston, bạn chỉ cần cung cấp cho chúng ít ánh sáng mặt trời gián tiếp và thường xuyên tưới nước để cho cây phát triển tốt và phát huy khả năng lọc không khí hiệu quả.

Cây thường xuân

Cây thường xuân hoạt động tốt nhất trong điều kiện ẩm ướt, vì chúng làm sạch không khí và loại bỏ nấm mốc ở những khu vực nóng ẩm. Chúng có thể được đặt trong phòng tắm, phòng ngủ và không gian bếp để đạt được độ ẩm lý tưởng. Nên đặt cây trong chậu treo lên cao để cây hút ẩm tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Lan ý

Ngoài ra, lan ý cũng là loại cây khuyến khích mọi người đặt trong phòng tắm để khử mùi hôi và các chất độc tố, khi ở trong đó vệ sinh cá nhân cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đáng nói hơn là loại cây này hấp thụ các nguồn năng lượng xấu, giúp cân bằng trường khí, nhờ vậy mà mọi người làm việc thuận lợi, dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán đều kiếm tiền đầy túi, có cuộc sống an yên, hạnh phúc.