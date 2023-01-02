3 vị trí trong nhà không nên để trống để tránh tình trạng thất thoát tài lộc, cuộc sống khó mà như ý

Căn phòng này là nơi mọi người dễ bỏ qua nhất, đó chính là phòng đọc sách. Muốn con cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn, ngoài căn bếp sung túc, phòng khách gọn gàng, thì phòng sách nhất định phải phong phú.

Sự đầu tư khôn khéo và tốt nhất, chính là đầu tư cho giáo dục. Một gia đình coi trọng giáo dục, con cháu sẽ dễ dàng thành công, gia phong của gia đình sẽ càng vượng.

Cổ nhân có câu: “Một gia đình không có sự kế thừa tri thức thì chỉ giàu có được 3 đời”. Tri thức của các thành viên trong nhà như thế nào, sự kế thừa kiến thức cho con cháu ra sao, ít nhiều sẽ phản ánh thông qua những cuốn sách.

Điều tạo ra sự khác biệt giữa người với người, chính là tri thức mà họ đạt được, người có kiến thức sẽ trở nên tự tin hơn, có thể tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Sức lực của con người sẽ ngày càng cạn kiệt theo tuổi tác, nhưng kiến thức sẽ vĩnh viễn theo mãi với thời gian. Kiến thức tích lũy ngày càng nhiều, kinh nghiệm tích lũy cũng sẽ ngày càng nhiều, và kiến thức sẽ được truyền thừa từ đời này qua đời khác.

Các bậc tiền bối thánh hiền ngày xưa thường không để lại của cải hay vàng bạc cho con cháu, nhưng họ có thể khơi dậy và truyền thừa trí tuệ cho thế hệ mai sau, đó cũng chính là tài sản quý giá nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách trống rỗng, gia phong không tốt

Theo phong thủy, phòng khách cũng là nơi phản ánh phúc khí của gia đình.

Không gian phòng khách luôn là nơi quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến phong thủy của ngôi nhà.

Phòng khách là nơi gia đình quây quần, khách khứa đến thăm. Chủ nhà có nhiều người ghé thăm thì đó là người có nhân duyên tốt, đạt được thành công nhất định trong cuộc sống.

Phòng khách của một gia đình sung túc không phải là bày thật nhiều đồ đạc, đồ có giá trị lớn. Một căn phòng khách gọn gàng, sạch sẽ, có đủ đồ đạc cần thiết mới được coi là có phong thủy tốt.

Bếp trống rỗng

Nhà bếp được cho là nơi giữ lửa cho gia đình, cung cấp nguồn nguyên liệu cho toàn bộ gia đình. Ngoài ra, bếp cũng chính là nguồn tài lộc mang lại nhiều may mắn cho gia chủ trong cuộc sống. Vì vậy những chiếc tủ bếp hoặc tủ lạnh ở trong bếp luôn luôn phải có đồ ở trong đó, đừng để trống, ít nhiều cũng phải để vào đó.

Ngoài ra bạn cũng nên sử dụng bếp với tần suất đều đặn. Đừng để căn bếp lạnh lẽo, lâu ngày không nấu nướng gì cả sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến vận khí của gia đình, khiến các thành viên bị xa cách, dễ xích mích.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.