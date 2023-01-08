3 loài hoa tuy đẹp nhưng lại mang ý nghĩa xui xẻo, không nên bày trong nhà nhất là dịp Tết 2023

Nhà đẹp 08/01/2023 12:01

Dưới đây là 3 loài hoa không nên đặt trong nhà, đặc biệt là trên bàn thờ vì chúng mang những ý nghĩa không tốt đẹp, mang đến xui xẻo trong tương lai.

Hoa đại

Hoa đại là loại hoa được trồng phổ biến ở các ngôi chùa và lăng tẩm bởi hương thơm nhẹ mà lại có công dụng làm thuốc, chế biến tinh dầu hoặc ngâm nước uống như trà. Với màu trắng nõn nà cùng với ánh vàng nhẹ, hoa đại tượng trưng cho sự tinh khiết vì thế mà nhiều người thường trồng hoa đại trong khu vườn thêm phần sinh động.

Tuy nhiên, theo dân gian thì loài hoa này có hình dáng gần với bộ phận sinh dục nữ nên thường được khuyến khích không nên đặt trên bàn thờ trong gia đình. Ngoài ra, theo truyền thuyết của Lào, loài hoa này mang lại những điều không may mắn trong chuyện tình yêu lứa đôi.

3 loài hoa tuy đẹp nhưng lại mang ý nghĩa xui xẻo, không nên bày trong nhà nhất là dịp Tết 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cúc vạn thọ

Cúc cũng có rất nhiều loại khác nhau với màu sắc và ý nghĩa khác nhau. Và cúc vạn thọ cũng không ngoại lệ. Trong nhiều trường hợp thì cúc vạn thọ cũng có ý nghĩa khác nhau. Nhưng hơn hết, cúc vạn thọi nói về sự tuyệt vọng, nỗi buồn vì sự mất mát trong tình yêu. Hay đôi khi đó còn là sự ghen ghét một ai đó nữa.

Nói chung, khi nói đến cúc vạn thọ thì ý nghĩa mà người ta nghĩ đến đó chính là nỗi buồn và những điều tiêu cực trong tình yêu, trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngày nay thì ý nghĩa của hoa cúc vạn thọ cũng đã được hiểu theo những suy nghĩ tích cực hơn dù vậy để đảm bảo 1 năm mới vui vẻ bạn vẫn nên tránh thì hơn.

3 loài hoa tuy đẹp nhưng lại mang ý nghĩa xui xẻo, không nên bày trong nhà nhất là dịp Tết 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa ly

Hoa ly là loài hoa có màu sắc rất đẹp, có hương thơm dịu nhẹ giúp khử sạch những mùi hôi thường gặp trong nhà như rượu, thuốc lá, mồ hôi. Không chỉ vậy, loài hoa này còn sống rất lâu nên rất được nhiều chị em ưa chuộng khi không có quá nhiều thời gian rảnh để chăm sóc hoa.

Tuy nhiên, muốn cắm loại hoa này trong nhà cần phải cẩn thận, vì hương thơm của hoa ly có thể giúp chúng ta cảm thấy thư giãn, thoải mái nhưng nó cũng có thể trở thành một loại chất độc gây hại cho cả gia đình nếu cắm quá nhiều hoa ly trong nhà.

Nếu bị trúng độc của hoa ly sẽ dẫn đến các triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa như liên tục nôn mửa, đau bụng kèm theo dấu hiệu đau đầu, kích ứng da.

Ngoài ra, hoa ly cũng là một trong những loại hoa kiêng kỵ không được đặt lên bàn thờ nhất là vào ngày Tết. Vì ông bà ta ngày xưa cho rằng hoa ly tượng trưng cho sự ly tán, nếu đặt nó lên bàn thờ gia đình sẽ bị xào xáo, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trang cãi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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