Tết 2023 hãy chọn 3 loại cây trồng trong sân nhà để gia chủ hưởng phú quý cả đời, làm ăn lên như diều gặp gió

Nhà đẹp 05/01/2023 05:35

Trồng một trong những loại cây này trong nhà sẽ giúp gia chủ nhận được những điềm lành, chiêu tài hút thêm lộc, thuận lợi trong con đường làm ăn.

Cây Mộc lan

Cây mộc lan không chỉ được trồng trong chậu mà còn có thể trồng thành cây thân gỗ lớn trong sân nhà. Đây là cây dễ trồng, chống lạnh tốt và không sợ nhiệt độ cao mùa hè.

Mộc lan không chỉ trồng ở trong nhà mà còn là loại cây đường phố được ưa thích. Mộc lan khi nở hoa rất đẹp, những bông hoa to, sắc màu rực rỡ, vươn lên ngạo nghễ và gần như chật kín cành, không có tí lá nào.

Tết 2023 hãy chọn 3 loại cây trồng trong sân nhà để gia chủ hưởng phú quý cả đời, làm ăn lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa mộc lan có ý nghĩa phong thủy tốt. Cũng bởi vậy mà các gia đình thường trồng cây mộc lan trước cửa nhà để thu hút tài lộc, giúp gia đình làm ăn may mắn, buôn bán thuận lợi. Ngoài ra hoa mộc lan còn là biểu tượng cho sự giàu sang, quý phái nên khi nhìn vào cây hoa này các vị khách ghé thăm nhà cũng biết được quyền lực của chủ nhà.

Cây Lựu

Nhắc đến cây cảnh phong thủy, nhiều người nghĩ ngay đến cây lựu. Cây lựu dù trồng trong chậu hay ngoài sân vườn đều có giá trị làm cảnh cao, có thể cho hoa đẹp, quả ngon ngọt.

Cây lựu là cây phong thủy mang may mắn. Hoa lựu màu đỏ, tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn. Quả lựu màu đỏ cũng làm cho cả khu vườn nhà trở nên sinh động.

Tết 2023 hãy chọn 3 loại cây trồng trong sân nhà để gia chủ hưởng phú quý cả đời, làm ăn lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Màu đỏ là màu mang ý nghĩa may mắn, điềm lành, vì thế người ta thường dùng màu đỏ để trang trí cho những dịp trọng đại như cưới hỏi, mừng thọ hoặc trong dịp đầu năm mới.

Theo phong thủy, trồng cây lựu ở trước nhà mang ý nghĩa cầu chúc cho gia đình ngày một giàu sang sung túc, hạnh phúc, bình an.

Ngoài ra, cây lựu có tuổi thọ cao, dẻo dai nên trồng một cây có thể truyền đời cho con cháu.

Cây mộc hương

Chúng ta cũng có thể trồng cây cảnh mộc hương (omanthus) trong sân. Sức sống của nó cũng ngoan cường như hầu hết các cây bonsai khác.

Cây cảnh này đã có từ xa xưa và rất được người dân ưa chuộng. Trồng nó trong sân chẳng khác nào bạn mở một lọ nước hoa khổng lồ khiến cả gia đình được bao bọc trong hương thơm.

Nhiều gia đình trồng cây cảnh mộc hương trước cổng nhà, sân trước để mang may mắn, tài lộc đến cho gia đình. Theo phong thủy, mọi người nên trồng 2 cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn.

Cây cảnh này là một loại cây cận nhiệt đới có thể phát triển tốt ở nơi ấm áp. Cây cảnh mộc hương có đặc tính ưa nắng và đất chua.

Trong quá trình bảo dưỡng cần bổ sung nước kịp thời. Nói chung, sau hai năm bảo dưỡng đơn giản, dáng cây của cây sẽ đẹp.

Ngày nay, nhiều người yêu cây cảnh thích cắt tỉa những cây mộc hương có hoa thơm ngào ngạt thành cây bonsai để làm cảnh, đem lại giá trị cao hơn cho chúng.

Nhưng điều chúng ta cần biết là cây cảnh mộc hương có rất nhiều giống, thời gian ra hoa của chúng cũng không cố định, nhưng chúng thường nở vào mùa thu, tháng 9-10 ra hoa nhiều hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   nhà đẹp cây cảnh phong thủy cây cảnh phú quý

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