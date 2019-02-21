Gia chủ cần phải chọn được ngày lành tháng tốt để làm lễ, cần xem ngày nhập trạch và tiến hành thủ tục chuộc nhà. Để chuẩn bị chuộc nhà thì gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết sau đây:

+ Bếp lửa (đang cháy).

Các thủ tục chuộc nhà khi mượn tuổi

Sau khi chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết thì gia chủ hãy tiến hành đầy đủ các thủ tục chuộc nhà sau:

Chọn ngày lành tháng tốt để chuộc nhà

Bước 1:

+ Nếu gia đình có đầy đủ các thành viên: vợ chồng, con cái thì người vợ sẽ là người đầu tiên bước vào nhà. Khi bước vào nhà, người vợ sẽ cầm theo gương soi vào trong nhà. Sau đó, gia chủ sẽ cầm bát nhang tổ tiên bước vào, tiếp theo các con sẽ đi đằng sau mang theo bếp lửa đang cháy, gạo, chăn đệm... vào trong nhà.

+ Với những gia đình không có đàn ông thì người vợ sẽ bưng bát nhang tổ tiên vào trước và các con đi theo sau.

Bước 2:

Khi đến giờ hoàng đạo, gia chủ có thể mang những đồ vật quý giá như trang sức, tiền bạc, của cải cất vào tủ. Điều này có ý nghĩa tượng trưng giúp cho gia đình giàu có, tiền tài đầy nhà.

Bước 3:

Sắp xếp lại đồ đạc trong nhà mới

Tất cả các thành viên trong gia đình chuyển đồ đạc, vật dụng vào nhà. Sắp xếp gọn gàng rồi mới bắt đầu dâng hương làm lễ.

Bước 4:

Cần sửa sang lại các đồ đạc trong nhà. Không thành viên nào được đi tay không vào nhà. Tuy nhiên, người tuổi Dần không nên phụ gia chủ dọn nhà, phụ nữ mang thai cũng nên tránh, nếu muốn phụ thì nên mua 1 cây chổi mới, dùng chổi quét qua 1 lượt các đồ vật thì sẽ không sao.

Khi bắt đầu làm lễ cúng, người được mượn tuổi vẫn sẽ thay chủ nhà dâng hương lên thần linh và đọc văn khấn nhập trạch, hoàn thành nhà mới. Sau đó, hai bên sẽ thương lượng, gia chủ sẽ làm giấy mua nhà với giá cao hơn so với lúc đầu. Tờ giấy mua nhà này chỉ là tượng trưng để dâng lên thần linh. Từ đó về sau ngôi nhà sẽ mang tên của gia chủ, mọi thủ tục liên quan đến động thổ, cúng kiến sẽ không cần sự có mặt của người được mượn tuổi nữa.

Những món đồ không thể thiếu trong ngày chuộc nhà?

Để buổi lễ chuộc nhà thành công và mang lại điều may thì gia chủ không thể quên chuẩn bị những lễ vật sau:

+ Tranh thêu tay, tranh sơn dầu: Đây là những món quà mang giá trị tinh thần rất lớn đối với gia chủ. Những bức tranh thêu, sơn dầu sẽ giúp cho ngôi nhà mới thêm ấm cúng, tình cảm, đẹp đẽ hơn, tràn đầy tình thương. Khi chọn tranh để treo trong nhà trong ngày lễ chuộc nhà, gia chủ nên chọn những chủ đề phù hợp như thiên nhiên hoặc tranh con giáp là tuổi của gia nhà.

Chuộc nhà gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cần thiết

+ Đồ gốm: Để ngôi nhà trở nên độc đáo hơn gia chủ nên chọn những chiếc bình gốm nghệ thuật trang trí. Hơn nữa, về mặt phong thủy, bình gốm còn có tác dụng chiêu vượng tài lộc và mang đến những điều may mắn cho gia chủ. Ngoài ra, gia chủ có thể chọn chậu cây cảnh, một lãng hoa đẹp để thể hiện niềm vui, phấn khởi chúc mừng gia đình trong ngày chuộc nhà.

Trên đây là toàn bộ những thủ tục về việc chuộc nhà khi mượn tuổi. Mong rằn gia chủ sẽ tìm hiểu thật kỹ và tuân theo những thủ tục này để mang lại may mắn, thuận lợi về cho bản thân và gia đình.

*Bài viết mang tính tham khảo!