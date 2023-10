Bất động sản Long An: hướng đầu tư khôn ngoan

Cụ thể, tại thị trường Long An – khu đô thị vệ tinh chiến lược của phía Nam, từ cú hích cơ sở hạ tầng, Long An ngày càng nhận được sự săn đón của các nhà đầu tư.

Thời gian gần đây, Long An đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển của tỉnh. Hiện nay, việc kết nối các tuyến theo trục dọc giữa TP.HCM và Long An đang được cải thiện rõ nét.

Nằm ở vị trí kết nối giữa TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long, Long An cũng được hưởng lợi lớn từ hệ thống đường cao tốc cho kế hoạch phát triển toàn diện. Bên cạnh tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Long An còn có tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Khu đô thị Lavilla Green City tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A và đường Hùng Vương nối dài, một mặt còn giáp với dòng sông Vàm Cỏ Tây hào hùng của tỉnh.

Ngoài ra, Long An còn có các công trình trọng điểm khác như trục động lực TP.HCM – Tiền Giang – Long An, đường 830 trục Đức Hòa – Bến Lức, đường vành đai thành phố Tân An.

Đây chính là cơ sở để Long An là ngôi sao sáng của các nhà đầu tư dài hạn sinh lời trong tương lai. Bởi trước quỹ đất Long An còn rộng và giá bán còn thấp so với các khu vực TP.HCM, đô thị tại Bình Dương, Đồng Nai do tỉnh còn bị hạn chế về hạ tầng hiện đại nhưng sau khi chính sách huy động mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng tầm nhìn đến 2030 của tỉnh hoàn thành thì mức giá tại đây dự kiến sẽ tăng vượt bật chưa kể đến quy luật tăng giá của bất động sản.

Đơn cử, dự án khu đô thị Lavilla Green City không chỉ sỡ hữu phong thủy đắc địa “nhất cận giang, nhì cận thi, tam cận lộ” mà còn nằm ngay trung tâm hành chính TP.Tân An – đô thị loại II của tỉnh Long An.

Hiện tỉnh đang phấn đấu phát triển TP.Tân An đến năm 2030 sẽ đạt đô thị loại I hiện đại, sầm uất, thu hút được nhiều đầu tư và người dân sinh sống, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh và đời sống người dân địa phương.

Đầu tư bất động sản tại các vùng ven là một hướng đi triển vọng cho những người đầu tư có nguồn vốn ít hiện nay. Tuy nhiên, trước khi xuống tiền nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ quy hoạch, hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông để có cái nhìn toàn diện nhất và bảo đảm tính thanh khoản về sau.

Tại dự án Lavilla Green City, khu đô thị đã hiện hữu, pháp lý rõ ràng cùng chủ đầu tư lớn, nhà phát triển dự án Trần Anh Group uy tín có tiềm lực tài chính vững mạnh tại Long An, các nhà đầu tư chỉ với 3,9 tỷ đồng đầu tư trung, dài hạn từ 2-5năm, hứa hẹn sẽ là khoản đầu tư sinh lợi đến bất ngờ trong tương lai.