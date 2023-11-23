Sau một đêm hoan lạc bên nhân tình, chồng về ép vợ ký đơn ly hôn, cô đau đớn tột cùng lẳng lặng kéo chồng ngồi xuống rồi làm 1 việc khiến anh ta điếng người

Ngoại tình 23/11/2023 01:35

Anh bảo em không đáp ứng được anh đúng không? Em xấu đúng không? Thử nghĩ lại xem lúc anh yêu em em có như thế này không? Anh nhìn xem chiếc bụng vừa rạn nứt vừa sẹo này là vì đâu?

Sau khi chị sinh xong, chồng chị bắt đầu thường xuyên đi sớm về muộn. Lúc đầu chị thắc mắc thì anh nói phải đi tăng ca kiếm tiền nuôi con, nhưng sau này chị mới hiểu được rằng chồng mình đã có bồ bên ngoài.

Ngày chị phát hiện ra chồng có bồ rất tình cờ, đó là khi 1 người họ hàng trong nam của chị về chơi. Mà người đó chính là em gái ruột của cô bồ kia. Vừa nhìn thấy anh, cô gái kia đã hớn hở chào hỏi thân thiết, chị nghi ngờ sau mấy lần chồng nói dối vào miền Nam công tác, thì ra anh đã cặp bồ với  1 người quen ở trong đó.

Cô gái đó là người mà chị cũng quen biết, nhưng không ngờ cô ta và chồng chị đã có tình ý với nhau từ lúc nào mà chị không hề hay biết. Chị vừa sinh con xong nên không muốn làm to chuyện mà lẳng lặng chịu đựng, cứ nghĩ chồng chỉ vui chơi qua đường thôi ai ngờ được vài ngày sau anh lại nói: 

- Anh phải vào nam công tác 1 chuyến, lần này đi 1 tháng mới về nhé.

Chị nuốt nước mắt vào trong:

- Anh đi công tác hay đi đâu?

Chồng chị giật mình:

- Giờ tôi đi công tác mà cô cũng nghi ngờ à?

Chị mỉm cười chua chát:

- Không phải nghi ngờ mà là tôi biết hết rồi, anh với cô bồ của anh đó, vậy mà mấy lần nó còn dám mặt dầy về đây ngồi chơi uống nước, tôi cứ nghĩ nó nhớ đến anh em họ hàng, ai ngờ là tới thăm anh.

- Bồ nào? Cô điên hả?

Chị phá lên cười:

Sau một đêm hoan lạc bên nhân tình, chồng về ép vợ ký đơn ly hôn, cô đau đớn tột cùng lẳng lặng kéo chồng ngồi xuống rồi làm 1 việc khiến anh ta điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Thôi đi đừng giả vờ giả vịt nữa, tôi biết hết rồi, lần nào anh vào Nam công tác cũng là đi với cô ta, việc gì chứ, đừng nghĩ lừa được tôi.

Chồng chị im lặng 1 lúc rồi bỗng trở mặt ngay lập tức:

- Được, nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng không ngại nói thẳng: Sau lần này tôi quyết định ly dị cô để vào đó ở hẳn với cô ấy đấy. Tôi chưa kịp nói thì cô đã tự nói trước rồi.

Chị đau đớn đáp:

- Anh nói sao? Ly hôn ư? Vì sao chứ? Con chúng ta còn chưa tròn 1 tuổi mà anh định để nó phải sống cảnh thiếu cha thiếu mẹ sao?

Anh thản nhiên đáp:

- Vì cô chứ sao, cô nhìn lại bản thân mình đi, đẻ con xong sồ sề xấu xí, nhìn cô giờ y như mẹ tôi, tôi ra đường không dám giới thiệu cô là vợ nữa. Tôi thì đang phong độ ngời ngời thế này, sống với cô ức chế không chịu được.

Chị sốc nặng nhưng rồi bình thản kéo anh ngồi xuống ghế, chị từ từ kéo áo mình lên để lộ toàn bộ phần ngực và bụng. Chồng chị nhìn chằm chằm:

- Cô làm gì đấy?

- Anh bảo em không đáp ứng được anh đúng không? Em xấu đúng không? Thử nghĩ lại xem lúc anh yêu em em có như thế này không? Anh nhìn xem chiếc bụng vừa rạn nứt vừa sẹo này là vì đâu? Chẳng phải vì đẻ con cho anh sao? Lúc trên bàn mổ, tôi đã chết đi sống lại mấy lần, anh còn nhớ không? Bầu ngực chảy sệ này chẳng phải vì cho con anh bú sao? Đó là thiên chức của người làm mẹ, mà đó là sự hy sinh vì gia đình, anh thử nghĩ xem có đúng như vậy không?

Chồng chị bỗng ôm mặt òa khóc, anh đưa tay sờ lên vết sẹo dài của vợ rồi cúi gằm mặt. Không biết anh đang nghĩ gì nhưng sau đó, anh không còn những chuyến đi công tác miền nam nữa, ngược lại, anh chăm ở bên vợ con hơn và không bao giờ gái gú nữa.

Chồng ngoại tình khi tôi làm ăn thua lỗ, hận vì bị phụ bạc tôi lên kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của gã chồng đạo mạo và cái kết bất ngờ

Chồng ngoại tình khi tôi làm ăn thua lỗ, hận vì bị phụ bạc tôi lên kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của gã chồng đạo mạo và cái kết bất ngờ

Lâm lại đắn đo, như tí lương tri trong lòng đang nổi dậy. Nhưng rồi anh vẫn dứt khoát rút ống thở của vợ ngay sau đó. Nhi co giật dữ dội, mắt trừng lên. Cả Lâm và cô bồ đều sợ hãi đứng ra xa. Chưa đầy một phút sau đó thì Nhi dịu đi, mắt dần nhắm nghiền lại.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình chồng ép vợ ly hôn bí mật của vợ

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái