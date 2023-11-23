Ngày chị phát hiện ra chồng có bồ rất tình cờ, đó là khi 1 người họ hàng trong nam của chị về chơi. Mà người đó chính là em gái ruột của cô bồ kia. Vừa nhìn thấy anh, cô gái kia đã hớn hở chào hỏi thân thiết, chị nghi ngờ sau mấy lần chồng nói dối vào miền Nam công tác, thì ra anh đã cặp bồ với 1 người quen ở trong đó.

Sau khi chị sinh xong, chồng chị bắt đầu thường xuyên đi sớm về muộn. Lúc đầu chị thắc mắc thì anh nói phải đi tăng ca kiếm tiền nuôi con, nhưng sau này chị mới hiểu được rằng chồng mình đã có bồ bên ngoài.

- Anh phải vào nam công tác 1 chuyến, lần này đi 1 tháng mới về nhé.

Cô gái đó là người mà chị cũng quen biết, nhưng không ngờ cô ta và chồng chị đã có tình ý với nhau từ lúc nào mà chị không hề hay biết. Chị vừa sinh con xong nên không muốn làm to chuyện mà lẳng lặng chịu đựng, cứ nghĩ chồng chỉ vui chơi qua đường thôi ai ngờ được vài ngày sau anh lại nói:

Chị nuốt nước mắt vào trong:

- Anh đi công tác hay đi đâu?

Chồng chị giật mình:

- Giờ tôi đi công tác mà cô cũng nghi ngờ à?

Chị mỉm cười chua chát:

- Không phải nghi ngờ mà là tôi biết hết rồi, anh với cô bồ của anh đó, vậy mà mấy lần nó còn dám mặt dầy về đây ngồi chơi uống nước, tôi cứ nghĩ nó nhớ đến anh em họ hàng, ai ngờ là tới thăm anh.

- Bồ nào? Cô điên hả?

Chị phá lên cười:

Ảnh minh họa: Internet

- Thôi đi đừng giả vờ giả vịt nữa, tôi biết hết rồi, lần nào anh vào Nam công tác cũng là đi với cô ta, việc gì chứ, đừng nghĩ lừa được tôi.

Chồng chị im lặng 1 lúc rồi bỗng trở mặt ngay lập tức:

- Được, nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng không ngại nói thẳng: Sau lần này tôi quyết định ly dị cô để vào đó ở hẳn với cô ấy đấy. Tôi chưa kịp nói thì cô đã tự nói trước rồi.

Chị đau đớn đáp:

- Anh nói sao? Ly hôn ư? Vì sao chứ? Con chúng ta còn chưa tròn 1 tuổi mà anh định để nó phải sống cảnh thiếu cha thiếu mẹ sao?

Anh thản nhiên đáp:

- Vì cô chứ sao, cô nhìn lại bản thân mình đi, đẻ con xong sồ sề xấu xí, nhìn cô giờ y như mẹ tôi, tôi ra đường không dám giới thiệu cô là vợ nữa. Tôi thì đang phong độ ngời ngời thế này, sống với cô ức chế không chịu được.

Chị sốc nặng nhưng rồi bình thản kéo anh ngồi xuống ghế, chị từ từ kéo áo mình lên để lộ toàn bộ phần ngực và bụng. Chồng chị nhìn chằm chằm:

- Cô làm gì đấy?

- Anh bảo em không đáp ứng được anh đúng không? Em xấu đúng không? Thử nghĩ lại xem lúc anh yêu em em có như thế này không? Anh nhìn xem chiếc bụng vừa rạn nứt vừa sẹo này là vì đâu? Chẳng phải vì đẻ con cho anh sao? Lúc trên bàn mổ, tôi đã chết đi sống lại mấy lần, anh còn nhớ không? Bầu ngực chảy sệ này chẳng phải vì cho con anh bú sao? Đó là thiên chức của người làm mẹ, mà đó là sự hy sinh vì gia đình, anh thử nghĩ xem có đúng như vậy không?

Chồng chị bỗng ôm mặt òa khóc, anh đưa tay sờ lên vết sẹo dài của vợ rồi cúi gằm mặt. Không biết anh đang nghĩ gì nhưng sau đó, anh không còn những chuyến đi công tác miền nam nữa, ngược lại, anh chăm ở bên vợ con hơn và không bao giờ gái gú nữa.