Chồng ngoại tình khi tôi làm ăn thua lỗ, hận vì bị phụ bạc tôi lên kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của gã chồng đạo mạo và cái kết bất ngờ

Ngoại tình 22/11/2023 03:30

Lâm lại đắn đo, như tí lương tri trong lòng đang nổi dậy. Nhưng rồi anh vẫn dứt khoát rút ống thở của vợ ngay sau đó. Nhi co giật dữ dội, mắt trừng lên. Cả Lâm và cô bồ đều sợ hãi đứng ra xa. Chưa đầy một phút sau đó thì Nhi dịu đi, mắt dần nhắm nghiền lại.

Lâm và Nhi cưới nhau đã hơn hai năm. Nhi không thể sinh con, và Lâm đã biết điều đó khi cả hai vẫn chưa cưới. Ai thấy vậy cũng ngưỡng mộ tình yêu của Lâm dành cho Nhi. Nhưng không ai biết rằng lý do anh lựa chọn Nhi và chấp nhận việc không có con cái gì cũng vì đống gia tài đồ sộ của gia đình Nhi. Lâm chẳng màng con cái hay hạnh phúc lứa đôi gì cả. Với anh, chỉ có tiền mới là ý nghĩa nhất.

Dù vậy nhưng Lâm vẫn luôn là người chồng rất biết điều, anh quan tâm chăm sóc Nhi rất chu đáo. Nhi điều hành công ty riêng của gia đình, Lâm chỉ làm chức trưởng phòng nhỏ trong công ty của vợ. Vì vậy Lâm luôn rất thảnh thơi, sẽ thường về nhà sớm phụ mẹ vợ cơm nước đợi vợ về. Ba mẹ Nhi thấy con rể hiền lành như thế cũng vui lòng lắm. Được một thời gian thì ba mẹ Nhi mới vừa ý mà để hai vợ chồng ra ở riêng. Có vợ giỏi giang để hãnh diện, lại sống trong nhà lầu giàu có, Lâm không để tâm lời thiên hạ bảo anh ăn bám vợ, ngược lại là rất thỏa mãn.

Chồng ngoại tình khi tôi làm ăn thua lỗ, hận vì bị phụ bạc tôi lên kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của gã chồng đạo mạo và cái kết bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đến năm thứ ba, công ty gia đình Nhi gặp vấn đề lớn, Nhi bù đầu với hàng tá công việc. Chính lúc này Lâm lại say mê cô đồng nghiệp. Nhi hầu như không có thời gian về nhà, còn Lâm lại quấn lấy cô bồ không rời. Đau lòng hơn nữa khi Nhi trên đường về nhà đêm khuya lại gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, từ lúc đó chỉ có thể thoi thóp trên giường bệnh. Biết tin vợ khó qua khỏi, Lâm nảy sinh ý đồ rút ống thở của vợ, cướp công ty.

Chiều hôm đó, Lâm ngọt ngào khuyên bố mẹ vợ về nhà nghỉ ngơi để anh trông vợ. Ông bà già cả, vừa chầm chậm đi vừa lau nước mắt, mà không biết rằng con gái đang gặp nguy hiểm. Khi ba mẹ vợ đi được một hồi lâu rồi thì cô bồ của Lâm mới ung dung vào phòng

- Anh rút mau đi, để em đứng ngoài canh cho!

- Ừ ừ…

- Anh còn chần chừ gì nữa? Chỉ cần cô ta chết thì anh mới có được công ty, rồi mới cưới em được chứ!

Tự dưng Lâm lại đắn đo, như tí lương tri trong lòng đang nổi dậy. Nhưng rồi anh vẫn dứt khoát rút ống thở của vợ ngay sau đó. Nhi co giật dữ dội, mắt trừng lên. Cả Lâm và cô bồ đều sợ hãi đứng ra xa. Chưa đầy một phút sau đó thì Nhi dịu đi, mắt dần nhắm nghiền lại. Cô bồ khoái chí lắm, cười hỉ hả thỏa mãn. Lâm và bồ vừa bước tới cửa bệnh viện thì giật mình khi nghe tiếng Nhi từ đằng sau:

Chồng ngoại tình khi tôi làm ăn thua lỗ, hận vì bị phụ bạc tôi lên kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của gã chồng đạo mạo và cái kết bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Vui lắm à? Giết được tôi rồi cướp công ty của gia đình tôi nên vui lắm à?

- Em…em chưa chết sao?

- Anh như thế thì tôi có chết cũng không nhắm mắt. Tôi chỉ giả vờ xem người chồng hiền lành bấy lâu nay của mình làm gì khi biết mình sắp chết thôi.

- Sao em….em…

- Anh nghĩ tôi là đứa ngu hay sao mà anh ngoại tình tôi cũng không biết? À chắc là tôi ngu thật, quá ngu khi cưới một người vô nhân tính như anh! Vẫn may là bệnh tình của tôi có dấu hiệu tốt. Ly hôn và cút ra khỏi nhà tôi. Bỏ lại tất cả mà đi. Một đồng cũng đừng hòng mang đi!

Lâm lúc này mới tỉnh mộng, loạng choạng quỳ xuống cầu xin vợ. Nhưng chưa gì thì những tên vệ sĩ của Nhi đã xông vào, lôi xềnh xệch Lâm đi. Còn bồ của Lâm thì hoảng sợ tột độ, cô ta quỳ xuống khóc thảm thiết xin lỗi. Tất nhiên cô ả cũng không có cái kết tốt đẹp. Cô ta chật vật khổ sở xin việc sau đó, còn bị thiên hạ tẩy chay vì tội dụ dỗ chồng người khác, ả phải bỏ xứ mà đi. Đó là cái giá mà những kẻ ngoại tình, lòng lang dạ sói phải nhận lấy…

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Sau một hồi được sự hướng dẫn của mọi người, cuối cùng tiểu tam cũng đã mở được cửa phòng. Người vợ đến hỏi "thế nào?". Ả vội đáp: "Em lần đầu tiên chưa làm gì cả".

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