Ngoại tình với bé đồng nghiệp, tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng trước hành động gây choáng này của vợ

Ngoại tình 17/12/2023 01:00

Dạo này tôi có cặp kè với một cô bé mới vào thực tập ở công ty. Sinh viên mà, non nớt, quê mùa một chút nhưng được cái cao ráo, dễ nhìn.

Nói trắng ra, ai cũng có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng. Đó là những khoảnh khắc nhớ nhung người yêu cũ, rung động trước một người khác ngoài bạn đời... Phụ nữ thì sao tôi không biết, nhưng đàn ông chúng tôi xem việc đó là chuyện bình thường. Chuyện lên giường với một ai khác cũng không quá nghiêm trọng, miễn là chúng tôi trở về và vẫn hoàn thành tất cả trách nhiệm và bổn phận của mình.

Nhu cầu sinh lí cũng giống như những nhu cầu khác. Qua đi khoảnh khắc ấy rồi, lòng tôi chỉ có mình vợ. Tôi ăn nằm nhưng trong đầu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bỏ vợ con. Như thế thì có gì là quá đáng?

Dạo này tôi có cặp kè với một cô bé mới vào thực tập ở công ty. Sinh viên mà, non nớt, quê mùa một chút nhưng được cái cao ráo, dễ nhìn. Thế là tôi giúp đỡ em ấy tận tình, cầm tay chỉ việc trong mọi chuyện công ty giao. Khỏi phải nói, cô bé ấy có phần ngưỡng mộ tôi lắm. Chẳng khó gì để rót vào tai những lời mật ngọt và đưa cô ấy lên giường.

Tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ như những lần trước. Nghĩa là xong đợt thực tập thì đường ai nấy đi. Cùng lắm là cô bé ấy sẽ nhỏ vài giọt nước mắt rồi thì cũng thôi. Nhưng tôi đã sai. Vợ tôi bắt quả tang khi chúng tôi vào khách sạn. Cô ấy còn dẫn theo mấy chị em họ hàng của mình để quay clip làm bằng chứng.

Cô nhân tình thì quá sửng sốt vì không biết chuyện gì xảy ra. Khi nhận ra tôi đã có vợ con thì cô ấy giáng cho tôi mấy bạt tai đau điếng. Tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Sau khi nghe cô sinh viên phân trần, vợ tôi hiểu ra cô ấy bị lừa nên cho về. Còn tôi, chẳng biết chui đầu vào đâu nữa.

Ngoại tình với bé đồng nghiệp, tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng trước hành động gây choáng này của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Công ty biết chuyện tôi bị vợ bắt tại trận, rầm rì bàn tán, cười cợt. Trước nay, bước vào công ty tôi luôn tự tin mà giờ phải cúi gầm mặt. Còn đối với họ hàng bên vợ, gần như ai cũng biết chuyện tôi “ăn vụng”. Tôi biết họ nói xấu, mỉa mai, cười nhạo sau lưng tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ, không biết phải làm như thế nào nữa.

Vợ tôi nói, đánh ghen để cho tôi chừa cái tật lăng nhăng bay bướm mà sau này tỉnh ngộ ra. Cô ấy sẽ tha thứ nếu như tôi hối hận mà quay về nhà. Nhưng sau tất cả tôi có thể làm lại được ư? Sau trận đánh ghen ấy, tôi gần như đã mất mọi thứ. Cái đáng xấu hổ nhất là mất danh dự: đồng nghiệp coi thường, ngay cả bà con bên vợ cũng coi rẻ tôi.

Có thể tôi đã sai, nhưng nếu còn muốn tôi quay về tại sao vợ tôi lại có thể hành động như thế? Cô ấy có thể hẹn riêng tôi và nhân tình ra nói chuyện, có thể xử lí khéo léo hơn mà. Đằng này đi rêu rao cho tất cả mọi người, khóc lóc với cha mẹ tôi rằng tôi dối trá.

Chuyện đánh ghen ấy cả công ty ai cũng biết, tôi còn uy tín nào mà làm việc? Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, cũng không muốn tiếp tục sống với vợ. Sau cuộc đánh ghen, tôi đã không còn đường quay về.

Con dâu ngoan hiền đột nhiên thay đổi bất thường, mẹ chồng nghi ngoại tình nên bí mật điều tra và cái kết ngỡ ngàng khi sự thật phơi bày

Con dâu ngoan hiền đột nhiên thay đổi bất thường, mẹ chồng nghi ngoại tình nên bí mật điều tra và cái kết ngỡ ngàng khi sự thật phơi bày

Cô con dâu đang hoàn hảo là vậy đột ngột thay đổi thế sao có thể chấp nhận được cơ chứ. Mẹ chồng nghi ngờ con dâu ngoại tình nên rình đi theo.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 49 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 51 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành