Mạng ở nhà bị hư nên sang xin mật khẩu wifi nhà hàng xóm, vợ chết lặng khi nghe bé gái 5 tuổi nói ra điều này và sự thật về lý do chồng luôn trốn tránh 'nhiệm vụ' bị bại lộ

Ngoại tình 23/10/2023 15:15

Hạnh quyết định sang nhà hàng xóm xin mật khẩu wifi xem thế nào. Vì ở chung cư cũng ít giao tiếp nhưng mà Hạnh cứ mạnh dạn sang, bấm chuông 2 lần thì có đứa bé tầm 5 tuổi ra mở cửa.

Hạnh và Nguyên kết hôn đến nay đã được hơn 4 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Hạnh khi lấy được ông chồng mẫu mực. Thú thật Hạnh cũng thấy mình may mắn thật, ấy thế nhưng kể từ khi sinh xong đứa con đầu lòng thì đời sống "chăn gối" của vợ chồng Hạnh không còn mặn nồng như trước. Ban đầu Hạnh nghĩ có thể do mình sinh xong cơ thể xập xệ nên chồng ám ảnh không dám gần gũi.

Thế nhưng sau mấy tháng tập yoga lấy lại vóc dáng Hạnh có gạ gẫm chồng thì anh vẫn kêu mệt. 

- Dạo này anh bị làm sao vậy hả chồng? Hay là anh chán em rồi.

- Vớ vẩn, sao anh chán em được chứ...nhưng mà sự thật thì...anh bị..yếu sinh lý vợ ạ

- Yếu sinh lý á? Sao anh không nói sớm với em.

- Anh sợ em lo lắng nên không dám nói.

Mạng ở nhà bị hư nên sang xin mật khẩu wifi nhà hàng xóm, vợ chết lặng khi nghe bé gái 5 tuổi nói ra điều này và sự thật về lý do chồng luôn trốn tránh 'nhiệm vụ' bị bại lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày đó thì Hạnh thường xuyên mua hàu sống rồi mấy món về tẩm bổ cho chồng mong rằng anh sớm hết tình trạng yếu sinh lý. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, chỉ có việc là dạo gần đây Hạnh thấy thùng rác có vỏ bao cao su dù vợ chồng cô không ân ái. Có lần Hạnh định hỏi chồng thì lại thấy anh bóc bao cao su ra rồi lại vứt vào thùng rác. Nhìn hành động đó của chồng Hạnh nghĩ chắc hẳn Nguyên khó chịu lắm cảm giác bất lực lắm nên cô cũng không dám hỏi nữa.

Thế rồi cho đến một ngày thì một ngày thì đang xem phim mà bỗng dưng mạng bị mất. Hạnh gọi cho bên sửa thì họ báo là chiều mới đến được, đang coi phim hay đến đoạn gay cấn nên Hạnh quyết định sang nhà hàng xóm xin mật khẩu wifi xem thế nào. Vì ở chung cư cũng ít giao tiếp nhưng mà Hạnh cứ mạnh dạn sang, bấm chuông 2 lần thì có đứa bé tầm 5 tuổi ra mở cửa. Vì mẹ đứa bé đang tắm nên cũng may là có lưu mật khẩu trong cuốn sổ. Lúc cầm lên lấy điện thoại lưu mật khẩu thì Hạnh sốc ngất khi đó lại là họ tên đầy đủ của chồng mình.

- Mật khẩu nhà cháu đặt hay nhỉ? Đây là tên của ai vậy hả cháu? - Hạnh hỏi.

- Là tên bố cháu đấy ạ.

- Cái gì? Bố cháu ư?

Hạnh choáng váng vội mở ảnh chồng trong điện thoại ra đưa trước mặt đứa bé rồi nói.

- Người trong ảnh này có phải là bố cháu không?

- Đúng rồi...là bố cháu. Cô quen bố cháu sao? Đêm nào bố cháu cũng đi làm muộn mới về rồi vào ngủ với mẹ cháu đấy.

Mạng ở nhà bị hư nên sang xin mật khẩu wifi nhà hàng xóm, vợ chết lặng khi nghe bé gái 5 tuổi nói ra điều này và sự thật về lý do chồng luôn trốn tránh 'nhiệm vụ' bị bại lộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạnh thờ thẫn bước về phòng, cô đau đớn tột cùng. Trẻ con không bao giờ nói dối tức đúng là chồng lừa dối cô, thật không ngờ anh ta lại có thể đem nhân tình về sống ngay cạnh nhà mình. Hóa ra sự thật đau xót thêm nữa người hàng xóm của mình chính là tình cũ của Nguyên, vì ngày đó mẹ chồng Hạnh không chấp nhận cô ta nên Nguyên dù cưới Hạnh vẫn lét lút sau lưng cô để qua lại với tình cũ.

Giờ thì Hạnh đã hiểu vì sao chồng kêu yếu sinh lý mà bao cao su vẫn đầy thùng rác. Đó là vì chồng cô hàng đêm sang nhà hàng xóm ân ái mất cả sức đâu còn thể chiều vợ được nữa. Đêm hôm đó Hạnh quyết định đợi chồng về rồi nói rõ mọi chuyện và quyết định ly hôn vì cô không thể chấp nhận thêm người chồng khốn nạn ấy nữa.

Cưới nhau nửa năm, chồng luôn chu đáo chăm lo sức khỏe để vợ sớm mang thai, tình cờ nghe cuộc nói chuyện của chồng và người lạ thì lạnh người khi biết sự thật về ly thuốc bổ chồng cho uống mỗi đêm

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