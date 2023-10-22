Cưới nhau nửa năm, chồng luôn chu đáo chăm lo sức khỏe để vợ sớm mang thai, tình cờ nghe cuộc nói chuyện của chồng và người lạ thì lạnh người khi biết sự thật về ly thuốc bổ chồng cho uống mỗi đêm

Ngoại tình 22/10/2023 01:39

Thấy người ta con bồng con bế nên Liên muốn có con sớm cho vui cửa vui nhà. Cứ tưởng 1 phát là dính bầu luôn nào ngờ "thả phanh" mãi mà chẳng thấy que thử thai 2 vạch gì cả. Liên lo lắng nên bảo chồng chở đi viện khám xem, ấy thế nhưng lần nào Tuấn gạt đi.

Ngày Liên lên xe hoa về nhà chồng ai cũng nói cô tốt số khi lấy được ông chồng giỏi giang lại thành đạt như Tuấn, thú thật thì Liên cũng thấy hạnh phúc thật khi lấy được người đàn ông mình yêu. Chính vì thế mà về làm vợ cô luôn tỏ ra ngoan hiền rồi chu toàn mọi thứ để chồng an tâm làm việc, cũng như nhiều cặp vợ chồng khác thì Liên và Tuấn quyết định "kế hoạch" 1, 2 năm gì đó mới sinh em bé để hưởng vợ chồng son cho thoải mái.

Ấy thế nhưng thấy người ta con bồng con bế nên Liên muốn có con sớm cho vui cửa vui nhà. Cứ tưởng 1 phát là dính bầu luôn nào ngờ "thả phanh" mãi mà chẳng thấy que thử thai 2 vạch gì cả. Liên lo lắng nên bảo chồng chở đi viện khám xem, ấy thế nhưng lần nào Tuấn gạt đi.

 

- Trước ngày cưới vợ chồng mình đi khám sức khỏe tiền hôn nhân cả hai đều khỏe mạnh còn gì. Giờ đi khám làm gì nữa cho mất công...

- Nhưng mà em lo lắm, mãi mà chẳng có bầu được...lỡ em bị vô sinh thì sao? .

Cưới nhau nửa năm, chồng luôn chu đáo chăm lo sức khỏe để vợ sớm mang thai, tình cờ nghe cuộc nói chuyện của chồng và người lạ thì lạnh người khi biết sự thật về ly thuốc bổ chồng cho uống mỗi đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Vớ vẩn, em cứ lo thế nên mới khó thụ thai đấy. Anh có cô đồng nghiệp người dân tộc nghe bảo nhà cô này có thuốc gia truyền dễ mang thai. Mai anh hỏi mua rồi em về uống, không khéo tháng sau vợ chồng mình nhận tin vui luôn ấy chứ?

- Thật hả? Tốt quá rồi. Vậy anh lấy sớm đi nhé...em khát có con lắm rồi.

- Yên tâm đi, thuốc của bà chị này công dụng lắm. 10 người uống thì đều có bầu mà lại sinh con trai nữa đấy.

Nghe chồng nói vậy mà Liên sung sướng lắm, quả thật từ đó cứ mỗi lần ân ái là Liên đều được Tuấn đưa cho cốc nước rồi thỏ thẻ.

- Đây, uống để có thai nhé...Của một đống tiền đấy, em nhất định không được để sót 1 giọt đâu đấy.

Nghe lời chồng thì Liên chăm chỉ uống lắm, thậm chí khi không ân ái thì cô cũng giấu chồng uống để tăng công hiệu. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao mà suốt nửa năm nay Liên tích cực uống như lời chồng nói nhưng mãi mà cô chẳng có bầu. Hỏi thì chồng bảo chắc do cơ địa của Liên nên mới thế nên cô không nghi ngờ gì cả.

Cưới nhau nửa năm, chồng luôn chu đáo chăm lo sức khỏe để vợ sớm mang thai, tình cờ nghe cuộc nói chuyện của chồng và người lạ thì lạnh người khi biết sự thật về ly thuốc bổ chồng cho uống mỗi đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ Liên sẽ vẫn chăm chỉ uống thứ nước mà chồng đưa nếu như ngày hôm đó cô không phát hiện ra được chuyện động trời như vậy. Mọi chuyện bắt nguồn là hôm đó đi làm về sớm thì Liên dự định sẽ nấu cho chồng bữa thật ngon rồi rủ anh ra nhà nghỉ vợ chồng "đổi gió" tý. Ấy thế nhưng khi về cô đã thấy chồng mình ở trong phòng từ lúc nào, cô rón rén bước vào thì thấy Tuấn đang pha cốc nước thụ thai cho mình, định hù chồng thì lúc đó Tuấn có cuộc điện thoại.

- Sao vậy? Mới lúc nãy thôi mà đã nhớ anh rồi hả? Không lẽ em muốn làm tình hả? 

- Anh này...cứ trêu em. Em đang mang bầu đấy nhé.

- Tất nhiên là anh biết em đang mang thai đứa con của anh nên anh mới trêu như thế thôi. Em nghỉ ngơi đi, đừng có thức muộn quá...ảnh hưởng không tốt đến thai nhi đâu.

- Anh bảo em đi ngủ để hú hí với con vợ anh chứ gì?

- Thì còn cách nào khác nữa. Anh đang hòa thuốc tránh trái cho cô ta uống đây này. Công nhận thuốc của em hữu hiệu thật, nửa nay cô ta cứ tin đó là thuốc thụ thai mà uống như điên không nghi ngờ gì cả.

- Đúng là mụ vợ anh ngu thật...cô ta sẽ chẳng thế biết được anh chỉ muốn có con với em thôi chứ cô ta không đời nào. Anh cứ cho cô ta uống tiếp đi...thời gian nữa cô ta sẽ bị vô sinh luôn đấy. Lúc đấy chúng ta moi hết tài sản của cô ta cũng không muộn.

- Em đúng là khôn thật đấy.

Nghe những lời chồng và gã nhân tình của anh ta nói mà Liên điếng người vội ra móc họng để nôn hết thứ thuốc độc mà lâu nay chồng cho mình uống. Liên không ngờ chồng mình lại là kẻ khốn nạn đến mức như thế. Hóa ra anh ta đã có bồ và muốn lấy hết tài sản của cô để sống với bồ, Liên đau đớn nhưng cô gạt nước mắt để bình tĩnh trị chồng. Và cách tốt nhất là cô ly hôn và cho chồng tay trắng ra đi để anh ta biết dám phản bội mình là thế nào.

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Cứ tưởng sau từng ấy thời gian bị "cấm vận" thì chồng sẽ hí hửng đồng ý, ai dè mới có 30 phút thì Loan thấy chồng đã kêu mệt rồi đòi đi ngủ luôn.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình chồng có con với nhân tình chồng cho vợ uống thuốc tránh thai

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