Những món nhậu dễ làm cho ngày Tết để chị em ghi điểm tuyệt đối trong mắt chồng

Do đó, để gây ấn tượng và nhận được lời khen từ chồng, những cô vợ nên bỏ túi cách làm các món nhậu dễ thực hiện cho ngày Tết dưới đây!

Vào những ngày đầu năm, bạn bè chồng sẽ đến nhà chúc Tết và chắc chắn không thể thiếu việc uống vài chai bia mừng năm mới.

Sả và tỏi băm nhuyễn

Hành lá

Muối hạt: 1 muỗng canh

Dầu hào: 1 muỗng canh

Dầu mè: 1 muỗng cà phê

Mật ong: 1 muỗng cà phê

Bột nghệ: 1 muỗng canh

Cách làm:

Bước 1: Mề gà bạn bóc bỏ lớp màng và bóp kỹ cùng muối hạt cho đến khi sạch hết nhớt cũng như mùi hôi. Sau đó, bạn rửa lại thật sạch với nước, để ráo và cắt thành những miếng vừa ăn.

Mề gà phải rửa thật sạch trước khi chế biến để đảm bảo an toàn sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Ướp mề gà với sả, tỏi băm nhuyễn, bột nghệ, dầu hào và mật ong khoảng 15 phút cho thấm gia vị.

Bước 3: Trước khi đem đi nướng 5 phút, bạn cho thêm dầu mè và hành lá cắt nhỏ vào trộn đều.

Bước 4: Cho mề gà đã thấm gia vị lên khay nướng ở nhiệt độ vừa phải đến khi vàng đều và dậy mùi thơm là được.

Món mề gà thơm ngon dễ làm cho những bàn nhậu ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cuối cùng bày mề gà lên đĩa, bạn có thể chấm với tương ớt hoặc nước tương để món ăn ngon hơn.

Ếch chiên nước mắm

Chuẩn bị nguyên liệu:

Ếch: 500g

Nước mắm: 4 muỗng canh

Tỏi băm nhuyễn: 1 muỗng canh

Đường: 2 muỗng canh

Hành lá cắt từng khúc nhỏ

Hành tây cắt thành từng miếng theo chiều dọc

Chanh: 1 trái

Dầu ăn: 5 muỗng canh

Bột ngọt: 1 muỗng cà phê

Muối: 2 muỗng canh

Thực hiện:

Bước 1: Bạn trộn ếch với muối và nước cốt chanh rồi bóp thật đều để hết nhớt. Sau đó, rửa thật sạch với nước và cắt thành những miếng vừa ăn.

Ếch sau khi được làm sạch - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho dầu vào chảo, đun sôi ở lửa lớn rồi bỏ ếch vào chiên cho đến khi vàng thì vớt ra.

Bước 3: Bạn phi thơm tỏi trong một cái chảo khác rồi cho thêm đường, bột ngọt, nước mắm, hành tây và thịt ếch vào đảo đều.

Bước 4: Đến khi thịt ếch thấm đều gia vị, bạn cho thêm hành lá vào đảo sơ rồi tắt bếp. Cuối cùng , bạn múc ếch ra đĩa và thường thức ngay thôi nào!

Ếch chiên nước mắm với vị hương vị mới lạ sẽ khiến chồng bạn gắp không ngừng đũa - Ảnh minh họa: Internet

Lòng non xào cải chua

Chuẩn bị nguyên liệu:

Lòng heo non: 300g

Cải chua: 200g

Gừng: 1/3 củ

Tiêu: 1/3 muỗng cà phê

Hạt nêm: 1 muỗng canh

Bột ngọt: 1/2 muỗng cà phê

Giấm: 1 muỗng canh cà phê

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Đường: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Gừng bóc vỏ, cắt thành từng lát nhỏ rồi bạn cho vào lòng heo. Sau đó, bạn dùng tay tuốt miếng gừng chạy từ đầu này sang đầu kia của lòng heo. Các chị em tiếp tục bóp lòng heo với muối hạt và giấm rồi đem rửa lại thật sạch với nước. Cắt lòng thành những miếng vừa ăn.

Lòng heo cần phải làm sạch thật kỹ trước khi chế biến để đảm bảo cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Phi thơm hành lá rồi cho lòng vào xào nhanh tay khoảng vài phút với chút hạt nêm. Lưu ý: Các chị em không nên xào lâu vì lòng heo sẽ bị dai, ăn không ngon.

Bước 3: Bạn cho cải chua vào chảo vừa rồi, thêm đường, bột ngọt, hạt nêm đảo đều. Xào cho đến khi dưa cải đậm màu, bạn thêm lòng non vào đảo nhanh rồi tắt bếp.

Bước 4: Cuối cùng, các chị em bày lòng heo xào dưa cải lên đĩa, rắc thêm chút tiêu là có thể thưởng thức được ngay.

Với những món nhậu dễ làm cho ngày Tết ở trên, chúc chị em nội trợ thành công và ghi điểm trong mắt chồng.