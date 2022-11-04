Những bộ phận "đại bổ" siêu dinh dưỡng của cá - nhiều chị em thường vứt bỏ chắc bây giờ tiếc hùi hụi

Bác sĩ dinh dưỡng cho biết, người dân vứt bỏ cỗ lòng cá đi và không ăn da cá là thói quen lãng phí. Làm như vậy, chúng ta đang vứt bỏ đi những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời không gì bù đắp được.

Thói quen không ăn mỡ động vật là điều không hợp lý trong việc hình thành và phát triển não. Đặc biệt, bà bầu đang mang thai rất ngại ăn cá và các chất béo. Tuy nhiên họ không biết rằng các axit béo cần thiết là omega 3 và omega 6 chỉ đến ở dầu cá. Acid béo omega 3 và omega 6 là chất béo thiết yếu cho hoạt động của cơ thể, tuy nhiên, cơ thể lại không thể tự tổng hợp được nó. Do đó, việc đáp ứng nhu cầu cơ thể đối các loại chất béo này hoàn toàn phụ thuộc từ thức ăn cung cấp.

Theo nghiên cứu, chất béo cấu tạo 60 % não và nó đến từ 3 loại chất béo khác nhau chất béo bão hoà có trong mỡ, chất béo bão hoà đơn (không no trong các dầu thực vật), chất béo trong dầu cá từ mỡ cá là chính. Và chất béo chính là chất để quyết định việc hình thành não và trí thông minh của mỗi người.

Omega3 trong cơ thể chuyển thành DHA quyết định trí thông minh của trẻ nhỏ ngay từ trong bào thai, Omega 3 có trong máu của mẹ truyền cho con qua nhau thai. Qua 180 ngày tuổi chúng ta phải bổ sung các thức ăn có chứa omega3 như dầu cá, mỡ cá. Vì thế phải ăn hết cả mỡ cá, gan cá để cơ thể tự tổng hợp omega3.

Ảnh minh họa: Internet

Bong bóng cá

Có thể bạn không biết nhưng bong bóng cá được xem là một loại thuốc quý trong Đông y. Thậm chí hơn 1.600 năm trước, bong bóng cá còn được ví là quý và bổ như tổ yến vây cá mập. Bong bóng cá hay còn gọi là ngư biêu, ngư giao, phiêu giao, hoa giao… là bong bóng lấy từ ruột cá ra phơi khô. Nó chứa protid dạng keo (gelatin) lipid đường vitamin cùng các nguyên tố vi lượng khác, được xem là một trong bát trân (8 món ăn quý) từ xưa.

Theo Đông y, bong bóng cá có thể bổ âm dưỡng huyết kiện thận tăng thêm tinh bổ thận làm vững chắc khớp gối, thắt lưng. Còn theo các nghiên cứu ngày nay, bong bóng cá giàu collagen cải thiện dinh dưỡng cho các mô tế bào của người, làm chậm quá trình lão hóa da.

Tuy nhiên, bong bóng có có nhiều chất keo, dễ gây khó tiêu nên nếu bạn có hệ tiêu hóa kém thì không nên dùng nhiều. Nên chọn bong bóng cá có màu trắng đục, vàng nhẹ, khô, cứng, giòn, tránh mua loại có mùi tanh nồng, không nên mua quá nhiều vì bong bóng cá rất dễ mốc.

Phần vảy cá

Điều này nghe có vẻ ngược đời bởi ai khi mổ cá đều đánh hết vảy. Tuy nhiên ít ai biết rằng phần vảy cá có chứa một lượng collagen, canxi, protein khá lớn... giúp bồi bổ sức khỏe, chống lại lão hóa và bảo vệ sức khỏe mạch máu, giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Đặc biệt, canxi trong vảy cá giúp củng cố xương chắc khỏe hơn, lecithin trong cá giúp cải thiện trí nhớ tốt hơn.

Ngoài ra, nó còn chứa nhiều loại axit béo không no, có tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa xơ cứng động mạch, cao huyết áp và bệnh tim.

Để tiêu thụ vảy cá, bạn hãy rửa sạch vảy cá trong nhiều nước sau đó cho vào nồi đầy nước, đun trên lửa nhỏ cho đến khi trở thành hỗn hợp sền sệt, đặc dính thì có thể tắt bếp, để nguội rồi cho vào tủ lạnh cho đông lại. Ngày hôm sau chỉ cần thêm nước sốt, gia vị là ăn được.

Ảnh minh họa: Internet

Mắt cá

Nhiều người vẫn quan niệm rằng ăn mắt cá sẽ rất tốt cho thị lực. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Mắt cá có rất nhiều vitamin B1, các axit béo không bão hòa (axit docosahexaenoic và axit aicosapentaenoic) giúp tăng cường trí nhớ tăng khả năng tư duy, giúp giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Thế nên những ai cần phải hoạt động trí óc nhiều có thể bổ sung mắt cá vào khẩu phần ăn.