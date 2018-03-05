Mách chàng các loại bánh không cần lò nướng để trổ tài tặng chị em trong ngày 8/3

Hoa hay các món quà lưu niệm đã trở nên quá quen thuộc trong ngày 8/3, vậy tại sao các chàng không thử làm các loại bánh không cần lò nướng này? Đây sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa và khiến những người phụ nữ thân yêu của bạn vô cùng hạnh phúc.

Bánh quy: 60g

Bơ: 15g

Nước cốt chanh: 1/2 muỗng cà phê

Khuôn làm bánh inox có đáy rời

Đường: 40g

Thực hiện:

Bước 1: Bạn cho bánh quy vào túi nilong dày rồi giã nhuyễn thành bột, sau đó chia bột bánh quy thành 3 phần bằng nhau. Phần đầu tiên bạn trộn đều với bơ rồi trải kín đáy khuôn bánh.

Bước 2: Kem phô mai để mềm rồi trộn đều với nước cốt chanh và sữa chua.

Bước 3: Bạn cho tiếp một phần bột bánh quy vào trộn với hỗn hợp phô mai rồi đổ tất cả vào khuôn.

Bước 4: Tiếp theo, rắc phần bột bánh quy còn lại phủ kín bề mặt rồi cho cả khuôn vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 - 2 tiếng.

Bánh sữa chua cookie là món quà vừa ngon vừa đẹp mắt để dành tặng mẹ hay bạn gái trong ngày 8/3 - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cuối cùng, bạn trang trí bánh với vài miếng chocolate hình trái tim hay các loại trái cây. Lưu ý: Bạn nên dùng một chiếc khăn ấm quấn quanh khuôn khoảng 1 phút để lấy bánh ra dễ dàng và đảm bảo nguyên vẹn.

Bánh mousse chanh dây

Chuẩn bị nguyên liệu:

Chanh dây: 5 trái

Đường: 80g

Lá gelatin: 3 lá

Kem tươi (whipping cream): 300g

Thực hiện:

Bước 1: Chanh dây bạn cắt làm đôi, nạo lấy hạt, cho qua một chiếc rây để lọc lấy nước cốt rồi cho đường vào trộn đều.

Bước 2: Ngâm lá gelatin vào nước đá khoảng 1 phút cho mềm rồi cho vào lò vi sóng quay 10 giây. Bạn dùng muỗng khuấy đều dung dịch gelatin cho đến khi nguội, trộn đều với nước chanh dây.

Bước 3: Đặt tô có kem tươi vào 1 thau đá hoặc để que đánh trong tủ đá khoảng 15 phút trước khi đánh sẽ giúp món bánh của bạn ngon như ngoài tiệm. Bạn đánh đến khi kem mềm, mịn, nhấc lên có chóp thì dừng lại.

Chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã hoàn thành món mousse chanh dây thơm ngon như ngoài tiệm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tiếp theo, bạn trộn kem tươi đã đánh mịn với nước chanh dây rồi múc vào ly, trang trí trên mặt tùy thích. Cuối cùng, đặt những ly mousse chanh dây vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 - 4 tiếng là có thể dùng được.

Bánh gấu khoai tây

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bột nếp: 200g

Đậu đỏ: 100g

Khoai tây: 200g

Bột mì: 50g

Muối: 1 muỗng cà phê

Đường: 3 muỗng canh

Sốt chocolate: 15ml

Thực hiện:

Bước 1: Đậu đỏ bạn vo sạch, ngâm khoảng 1 tiếng rồi luộc mềm, sau đó tán nhuyễn với 1 muỗng canh đường rồi để nguội.

Bước 2: Khoai tây mua về rửa sạch, luộc chín rồi bóc vỏ và nghiền nhuyễn khi còn nóng. Tiếp theo, bạn rây bột nếp, bột mì vào tô khoai tây, cho thêm muối, đường và chút nước ấm rồi bắt đầu nhào bột thật mịn.

Bước 3: Nặn bột thành từng viên, cán dẹt, cho nhân đậu đỏ vào giữa, bọc kín lại rồi ấn nhẹ để thành mặt gấu. Bạn lấy một ít bột vo thành những viên tròn nhỏ để làm hai tai cho bánh gấu.

Bước 4: Bật lửa vừa, đổ nhiều dầu vào chảo không dính, khi sôi cho từng chiếc bánh gấu vào chiên đến khi chín vàng thì vớt ra để vào giấy thấm dầu.

Bánh gấu khoai tây đáng yêu là món quà mà nhiều cô gái sẽ rất thích - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cuối cùng, dùng sốt chocolate vẽ mắt và miệng cho gấu.

Với các loại bánh không cần lò nướng ở trên, chắc chắn các chàng sẽ khiến cho những người phụ nữ thân yêu hạnh phúc hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào.