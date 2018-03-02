Các món ăn ngon cho ngày 8/3 để quý ông trổ tài tặng vợ

Ngày nay, người phụ nữ vừa phải vất vả làm việc vừa bận bịu lo toan, chăm sóc cho cả gia đình. Chính vì thế, vào ngày 8/3 sắp đến, các quý ông hãy tự tay làm vài món ăn ngon dưới đây để thể hiện tình yêu cũng như sự biết ơn dành cho những người phụ nữ trong nhà.

Xúc xích: 2 cây

Thịt nguội: 200g

Hành lá thái nhỏ

Nước mắm: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Thực hiện:

Bước 1: Cà rốt mua về rửa sạch, gọt vỏ và cắt hình hạt lựu. Thịt nguội bạn cũng cắt hạt lựu.

Bước 2: Trứng gà đánh tan rồi cho nước mắm, thịt nguội, cà rốt và hành lá vào khuấy đều.

Bước 3: Cho dầu ăn vào chảo đun ở lửa nhỏ, khi đã nóng bạn đổ hỗn hợp trứng vào tạo thành một lớp thật mỏng. Khi thấy mặt trên của trứng hơi se lại, bạn dùng phới dẹt cuộn trứng lại, để vào một góc.

Bước 4: Tiếp tục đổ trứng vào khoảng trống còn lại, nghiêng chảo để hỗn hợp phủ đều mặt chảo. Khi mặt trứng se lại, bạn cuộn lại như thao tác ở trên.

Bước 5: Khi đã chín, bạn lấy trứng ra, để nguội rồi cắt thành từng khoanh dày. Cuối cùng, bạn cắt chéo mỗi khoanh rồi ghép chúng lại để tạo thành hình trái tim.

Món trứng chiên trái tim kiểu Hàn Quốc vừa ngon vừa đẹp dành cho ngày 8/3 - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn các nàng sẽ vô cùng cảm động khi được nhận món quà ý nghĩa này trong ngày 8/3.

Đùi gà nướng táo

Chuẩn bị nguyên liệu:

Đùi gà tỏi: 4 cái

Táo: 3 trái

Hành tây: 1/2 củ

Tỏi băm nhuyễn: 2 muỗng canh

Ngò rí cắt nhuyễn: 1 muỗng canh

Hạt nêm: 2 muỗng cà phê

Tiêu: 1/4 muỗng cà phê

Dầu ăn: 3 muỗng canh

Xà lách, cà chua

Thực hiện:

Bước 1: Đùi gà tỏi rửa sạch, để ráo rồi bạn dùng dao cắt chéo vài đường để giúp ướp thịt mau thấm hơn.

Bước 2: Ướp đùi gà tỏi với hạt nêm, tiêu, dầu ăn, tỏi và ngò rí khoảng 15 phút để thịt thấm gia vị.

Bước 3: Bạn bật lò nướng ở nhiệt độ 230 độ C trước khi cho gà vào khoảng 10 phút.

Bước 4: Xếp táo và hành tây vào khay inox, đặt đùi gà tỏi lên trên rồi cho vào lò nướng khoảng 40 phút là được.

Bước 5: Xếp xà lách và cà chua lên đĩa rồi để đùi gà tỏi nướng táo vào. Món ăn sẽ ngon hơn khi bạn dùng nóng với muối tiêu chanh hoặc tương ớt.

Đùi gà tỏi nướng táo là món ăn lạ miệng, dễ làm cho ngày 8/3 - Ảnh minh họa: Internet

Đùi gà nướng thơm ngon kết hợp với vị táo chua chua, ngọt ngọt sẽ là món ăn tuyệt vời để các quý ông dành tặng cho những người phụ nữ yêu thương trong gia đình.

Thạch sữa chocolate

Chuẩn bị nguyên liệu:

Sữa tươi: 500ml

Đường trắng: 100g

Bột chocolate: 3 muỗng canh

Bột rau câu: 1/2 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Trộn đều sữa tươi, đường trắng, bột chocolate và bột rau câu. Cho hỗn hợp vào nồi, đun sôi ở lửa nhỏ khoảng 5 phút thì tắt bếp.

Bước 2: Bạn cho hỗn hợp vào ly rồi để vào tủ lạnh khoảng 1 -2 tiếng là có thể thưởng thức được ngay.

Thạch sữa chocolate là món tráng miệng ngọt ngào thích hợp trong bữa cơm ngày 8/3 - Ảnh minh họa: Internet

Món tráng miệng ngọt ngào, mát lạnh, dễ làm này sẽ là một quà ý nghĩa và tuyệt vời nhất mà các quý ông có thể dành cho những người phụ thân yêu trong gia đình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Trổ tài làm các món ăn ngon dành cho ngày 8/3 ở trên, chắc chắn các chàng sẽ khiến những người phụ nữ thân yêu của mình vô cùng bất ngờ và hạnh phúc nhé!