Làm ngay pizza dưa hấu đơn giản trong vòng '1 nốt nhạc', ăn vào mịn da lại đẹp dáng ai cũng thích mê

Nấu gì hôm nay 29/05/2021 12:27

Với những nguyên liệu đơn giản như sữa chua, các loại trái cây mùa hè kết hợp cùng dưa hấu mọng nước, bạn sẽ có ngay một món pizza vừa ngon vừa lạ vô cùng hấp dẫn.

Mùa hè nóng nực, oi bức thì chắc hẳn một quả dưa hấu mát lạnh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để giải khát, tăng cường vitamin, tăng hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thường nghĩ dưa hấu chỉ có thể ăn ngay hoặc làm sinh tố hay nước ép nên chẳng có gì thú vị.

Ngoài làm thức uống thì dưa hấu vẫn còn 1 cách biến tấu vô cùng hay ho và không kém phần ngon miệng, đó chính là món pizza dưa hấu. Với cách làm đơn giản cùng nguyên liệu dễ tìm, chắc hẳn bạn sẽ có ngay một món ăn giải nhiệt mới để thêm vào thực đơn cho gia đình mình.

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Với cách làm đơn giản cùng nguyên liệu dễ tìm, chắc hẳn bạn sẽ có ngay một món ăn giải nhiệt mới để thêm vào thực đơn cho gia đình mình - Ảnh: FBNV

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1 khoanh dưa hấu.

- 100g phô mai tươi (creamcheese).

- 50g sữa chua không đường.

- 10g đường (có thể thêm hoặc bớt, hoặc bỏ hẳn).

- Hoa quả tươi: Chuối, dâu, việt quất, các loại hạt...

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Cách làm không thể đơn giản hơn - Ảnh: FBNV

Cách làm đơn giản

- Bước 1: Cắt 1 khoanh dưa hấu để làm đế pizza.

- Bước 2: Trộn đều phô mai, sữa chua, đường.

- Bước 3: Phết đều lên miếng dưa hấu.

- Bước 4: Rắc hoa quả thái miếng và hạt lên trên.

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Thành quả là một miếng pizza thơm ngon, ngọt ngào và không kém phần đẹp mắt - Ảnh: FBNV
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Dưa hấu sẽ làm thỏa lòng những ai không mấy 'mặn mà' với nước lọc mà mê đắm những thứ nước ngòn ngọt nhưng lại sợ tăng cân - Ảnh: FBNV

Dưa hấu sẽ làm thỏa lòng những ai không mấy "mặn mà" với nước lọc mà mê đắm những thứ nước ngòn ngọt nhưng lại sợ tăng cân. Lượng nước chiếm 95% khối lượng quả, dưa hấu vừa cung cấp nước vừa cung cấp các loại khoáng chất, vitamin, chất chống oxy hóa vô cùng có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó loại quả này còn giúp tăng tốc độ trao đổi chất, loại bỏ độc tố và chất béo ra khỏi cơ thể. Với những lợi ích trên, ngại gì mà không thử ngay món pizza dưa hấu vừa lạ vừa quen này.

Nguồn: Quang Hiểu Nguyễn

Học ngay 5 cách làm nước ép dưa hấu cực dễ

Học ngay 5 cách làm nước ép dưa hấu cực dễ

Nước ép dưa hấu không chỉ giúp giải khát mà còn cung cấp nhiều vitamin, dưỡng chất. Sau đây là hướng dẫn chi tiết 4 cách làm nước ép dưa hấu đơn giản.

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