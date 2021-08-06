Học nhanh công thức làm bánh sừng bò Croissants vừa lạ vừa ngon của chàng Việt kiều điển trai

Nấu gì hôm nay 06/08/2021 05:00

Nếu trước giờ bạn chưa có dịp thưởng thức hay chưa từng làm món bánh đặc biệt này thì đừng ngần ngại mà hãy xắn tay áo lên thực hiện ngay, vừa giúp xả stress mùa dịch, vừa có bánh ngon chiêu đãi chồng con.

Nếu là một người yêu bếp, sẽ thật thiếu sót nếu nàng không tậu về công thức làm món bánh sừng bò Croissants ngoài giòn trong xốp, vừa thơm nức mùi bơ vừa ngon này của chàng Việt kiều điển trai Herman Huang.

Học nhanh công thức làm bánh sừng bò Croissants vừa lạ vừa ngon của chàng Việt kiều điển trai - Ảnh 1
Mẻ bánh sừng bò Croissants vàng óng ánh, thơm nức mũi 

Nguyên liệu:

- 200g bột mì (bốt số 11 hoặc 13)

- 3g men nở

- 100g bơ lạt

- 23g đường

- 4g muối

- 60ml nước lọc

- 58ml sữa tươi

Học nhanh công thức làm bánh sừng bò Croissants vừa lạ vừa ngon của chàng Việt kiều điển trai - Ảnh 2
Ruột bánh bên trong rất xốp, xé cực đã tay

Cách làm:

- Trộn đường và muối vào bột mì

- Hòa tan men nở với nước và sữa sau đó đổ vào hỗn hợp bột đã trộn, nhào đến khi khối bột mềm mịn, để bột nghỉ 4 tiếng trong tủ lạnh

- Cán mỏng khối bột rồi ấn dẹt bơ đặt vào giữa và bọc lại, dùng cây cán miếng bột thành hình chữ nhật mỏng dài sau đó gấp làm 3, để bột nghỉ 30 phút trong tủ lạnh 

- Tiếp tục cán bột mỏng dài, gấp lại và để bột nghỉ thêm 2 lần nữa

- Cuối cùng cán bột thành tấm 30cmx20cm sau đó cắt thành các dải hình tam giác

- Cuộn các dải bột thành hình xoắn ốc, để bột nghỉ khoảng 2 tiếng cho nở gấp đôi

- Quét trứng đã đánh tan lên bề mặt bột rồi nướng 200 độ trong 7 phút, lần 2 180 độ trong 15 phút

Học nhanh công thức làm bánh sừng bò Croissants vừa lạ vừa ngon của chàng Việt kiều điển trai - Ảnh 3
Thành quả sau những hồi cán bột mỏi tay
Học nhanh công thức làm bánh sừng bò Croissants vừa lạ vừa ngon của chàng Việt kiều điển trai - Ảnh 4
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