Giữa lúc nắng nóng cực điểm, đây chính là các món canh thanh nhiệt bạn nên dùng

Sau Tết, thời tiết đang bước vào những ngày nắng nóng cực điểm, dễ làm cho nhiều người mệt mỏi, chán ăn. Để cải thiện tình hình này, có một số món canh dễ làm vừa có tác dụng giải nhiệt vừa thơm ngon mà chị em nên làm ngay cho cả nhà.

Muối: 2 muỗng canh

Hạt nêm: 2 muỗng cà phê

Tiêu: 1 muỗng cà phê

Dầu ăn: 1 muỗng cà phê

Cách làm:

Bước 1: Rau dền mua về, bạn nhặt bỏ rễ và phần già, rửa sạch rồi để ráo nước.

Bước 2: Tôm rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu rồi rút chỉ đen trên thân sau đó ướp cùng với 1 muỗng canh muối.

Bước 3: Đổ dầu ăn vào nồi, đợi nóng thì thêm tôm vào xào săn. Sau đó, bạn đổ 2 tô nước lọc vào đun ở lửa vừa rồi nêm thêm 1 muỗng canh muối và 2 muỗng cà phê hạt nêm.

Bước 4: Cuối cùng, bạn cho rau dền vào nấu ở lửa lớn khoảng 5 phút. Nồi canh bắt đầu sôi thì hạ lửa nhỏ, thêm 1 muỗng cà phê tiêu và hành lá cắt nhỏ vào rồi tắt bếp.

Canh rau dền nấu tôm thơm ngon cho cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Rau dền có tác dụng mát gan, thanh nhiệt kết hợp cùng với tôm - một thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng - sẽ tạo thành món canh vô cùng tốt cho sức khỏe.

Canh atiso giò heo

Chuẩn bị nguyên liệu:

Atiso tươi: 1 bông

Giò heo: 500g

Hành lá, rau mùi thái nhỏ

Giấm: 2 muỗng canh

Muối: 2 muỗng canh

Đường: 1 muỗng cà phê

Hạt nêm: 2 muỗng canh

Tiêu: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Chân giò mua về làm sạch lông, sau đó ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước. Cuối cùng, bạn chặt giò thành từng khúc vừa ăn.

Bước 2: Bông atiso bạn ngâm trong nước có pha giấm và muối khoảng 10 phút cho sạch hết bụi bẩn. Sau đó, bạn rửa lại thật sạch từng cách hoa dưới vòi nước. Tiếp theo, để bông atiso ráo nước rồi chẻ làm 6, bỏ nhụy.

Bước 3: Bắc nồi lên bếp, đổ nước lọc vào, chờ đến lúc sôi cho chân giò vào chần sơ trong 3 phút thì vớt ra và rửa lại với nước lạnh.

Bước 4: Cho 1 lít nước mới vào nồi, thêm chân giò và cả hoa atiso, nêm thêm muối, hạt nêm, đường rồi đậy nắp, hầm trong khoảng 45 phút. Nếu dùng nồi áp suất thì bạn nhớ rút ngắn thời gian lại còn khoảng 20 phút.

Bước 5: Sau khi hầm xong mở nắp ra, vớt hết lớp váng mỡ phía trên (nếu có). Nêm lại gia vị cho vừa miệng, thêm hành lá, rau mùi, tiêu rồi dọn ra.

Canh atiso không chỉ giúp giải nhiệt mà còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Atiso có thể giúp giải nhiệt cho cơ thể. Đặc biệt đây còn là loại cây có khả năng ngừa một số bệnh như ung thư, giúp phục hồi chức năng gan… Chính vì thế, canh atiso giò heo là một món ăn vừa ngon lại vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua.

Với những món canh thanh nhiệt dễ làm ở trên, gia đình bạn sẽ có những bữa cơm ngon miệng trong thời tiết nóng bức này.