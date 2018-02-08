Đốn tim chàng với cách làm chocolate cực ngon cho ngày Valentine từ bột cacao

Nấu gì hôm nay 08/02/2018 12:02

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Valentine – ngày lễ dành cho những cặp tình nhân. Các cô nàng hãy “bỏ túi” ngay cách làm chocolate cực ngon từ bột cacao dưới đây để dành tặng chàng nhé!

Chocolate là món ăn được rất nhiều người yêu thích và có ý nghĩa đặc biệt trong ngày lễ tình nhân. Chính vì vậy, thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến chocolate để dành tặng chàng trong ngày Valentine.

Cách làm món ăn này rất đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian, còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Cách làm chocolate từ bột cacao rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm chocolate từ bột cacao cho ngày Valentine

Nguyên liệu:

- 150ml sữa

- 220g bột cacao

- 160g bơ

- 150ml nước

- 120g đường bột

- Khuôn chocolate tùy theo sở thích

Hướng dẫn thực hiện:

Bơ đem cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn cùng 220g bột cacao.

Đốn tim chàng với cách làm chocolate cực ngon cho ngày Valentine từ bột cacao - Ảnh 1
Cho bơ và bột cacao vào máy xay nhuyễn - Ảnh: Internet

Tiếp đến, bạn bắc nồi nước lên bếp, cho phần cacao và bơ vừa chuẩn bị vào đun với lửa vừa, dùng thìa khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Chú ý chỉ đun nóng, không để hỗn hợp sôi rồi mới tắt bếp.

Sau khi đun nóng, bạn đổ phần cacao ra tô lớn, thêm vào 150ml sữa và đường rồi trộn đều hỗn hợp. Tiếp tục cho vào máy xay xay nhuyễn cho đến khi hỗn hợp sánh mịn và không còn lợn cợn là được. Đổ hỗn hợp vào khuôn đã chuẩn bị rồi cho vào tủ lạnh khoảng 6 tiếng là có thể sử dụng.

Đốn tim chàng với cách làm chocolate cực ngon cho ngày Valentine từ bột cacao - Ảnh 2
Đổ cacao vào từng khay rồi cho vào tủ lạnh - Ảnh: Internet

Bên cạnh cách làm chocolate từ bột cacao, bạn có thể làm theo cách sau nếu có sẵn socola đen nguyên chất.

Cách làm chocolate cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 300g socola đen nguyên chất, càng đắng càng tốt

- 200ml kem tươi

- 20g bơ

- Khuôn đổ chocolate

Đốn tim chàng với cách làm chocolate cực ngon cho ngày Valentine từ bột cacao - Ảnh 3
Bạn có thể dùng socola đen nguyên chất để làm chocolate - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Socola đem cắt vụn rồi cho vào tô riêng. Sau đó bắc nồi lên bếp, đun nóng kem tươi với lửa nhỏ, đến khi sôi thì cho phần socola đã thái vụn vào. Đun khoảng vài phút, phần socola bắt đầu tan ra thì đổ thêm kem tươi và bơ nhạt vào khuấy đều, đợi hỗn hợp tan hết thì tắt bếp.

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Đun nóng socola thái vụn cùng kem tươi - Ảnh: Internet

Sau đó đổ socola vào từng khuôn khi còn nóng, cho vào ngăn mát tủ lạnh, đợi phần chocolate đông cứng lại là có thể lấy ra dùng.

Để chocolate thêm phần hấp dẫn và lãng mạn, bạn có thể trang trí socola với kem tươi bằng cách cho kem vào túi nilon, cắt nhỏ đầu túi rồi bắt đầu vẽ. Sau đó, bạn gói chocolate vào giấy bạc rồi xếp vào hộp quà là có thể tặng chàng rồi đấy!

Đốn tim chàng với cách làm chocolate cực ngon cho ngày Valentine từ bột cacao - Ảnh 5
Sau khi chocolate đã hoàn thành, bạn có thể tiến hành trang trí - Ảnh: Internet

Lưu ý: Cách làm chocolate tại nhà khá đơn giản, nhưng vì chocolate rất dễ bị cháy khi đun và kị nước nên bạn cần lưu ý. Nếu chocolate bạn đang làm bị dính dù chỉ một chút nước thì cả mẻ sẽ bị nhạt và xấu. Hãy chú ý điều này để món chocolate hấp dẫn và bắt mắt hơn nha!

Chúc bạn thành công với cách làm chocolate cho ngày Valentine cực đơn giản này nhé!

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