Cứ ngỡ NGŨ CỐC tốt cho buổi sáng nhưng không! Dù có đói đến đâu, cũng nói không với các loại thực phẩm này vào buổi sáng

Rất nhiều người nghĩ rằng ăn sáng bằng ngũ cốc là một lựa chọn bổ dưỡng cho trẻ em và người lớn. Vì các gói ngũ cốc thường được giới thiệu đến người tiêu dùng bằng các thông điệp như ngũ cốc là một nguồn dinh dưỡng tốt. Trong thực tế, những loại ngũ cốc này được chế biến và chỉ chứa một lượng nhỏ ngũ cốc nguyên hạt. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng được thêm vào một cách giả tạo trong một quá trình gọi là chất phụ gia. Một nghiên cứu cho thấy rằng những trẻ ăn ngũ cốc vào bữa ăn sáng và những đứa trẻ không ăn ngũ cốc vào bữa sáng có cùng chức năng miễn dịch như nhau

Ngũ cốc ăn sáng chứa hầu hết các loại ngũ cốc tinh chế (không phải nguyên chất) và đường. Trên thực tế, đường thường đứng đầu tiên hoặc thứ hai trong danh sách thành phần của ngũ cốc. Những thứ đứng ở vị trí đầu thì trọng lượng trong thành phần càng lớn. Ngay cả các lựa chọn ngũ cốc "bổ dưỡng", chẳng hạn như granola có chứa yến mạch, nhưng cũng thường được nạp thêm đường. Đường cao có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2, bệnh tim và các tình trạng sức khỏe mãn tính khác

Nhiều người đã quen với việc ăn một bát cháo loãng nóng hoặc bát súp vào buổi sáng và cho rằng cách này sẽ giúp trẻ hóa và thêm năng lượng trong ngày. Ăn cháo vào buổi sáng quả thật là một thói quen tốt cho người khỏe mạnh, nhưng điều này không có nghĩa là ai cũng nên ăn cháo buổi sáng.

Thức dậy lúc 6-10 giờ sáng, đây là giai đoạn huyết áp cao nhất, các mạch máu rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Sau khi ăn nhiều cháo nóng sẽ kích thích sự giãn nở của các mạch máu, điều này sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và tăng gánh nặng bơm máu cho tim.

Nếu mắc các bệnh lý cơ bản như xơ vữa động mạch , mảng bám…, các mảng xơ vữa không ổn định có thể bị rơi ra khi lưu lượng máu thay đổi đột ngột, có thể gây huyết khối.

Ngoài ra, thức ăn nóng nếu vượt quá 65 độ C có thể gây bỏng niêm mạc. Mặc dù niêm mạc có thể tự phục hồi nhưng nếu bạn ăn đồ nóng hàng ngày, niêm mạc sẽ bị tổn hại, theo thời gian có thể gây ra nhiều vấn đề như lo

Kẹo

Có chứa nhiều đường làm tăng hàm lượng insulin một chất được coi là không hề tốt cho sức khỏe, đặc biệt nếu bạn thường xuyên ăn kẹo vào buổi sáng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua có đường, ít béo hoặc không béo. Nhiều loại sữa chua bị loại bỏ hoàn toàn chất béo nên không thể giúp bạn no lâu. Hãy thử sữa chua Hy Lạp không đường, giữ nguyên chất béo. Nó có hàm lượng protein cao hơn các loại khác. Bạn có thể thêm một chút mật ong, trái cây tươi thái lát… để thưởng thức.

Đồ ăn nhanh

Đồ ăn nhanh được coi là thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng bởi chúng thường là đồ chiên rán, nhiều mỡ và carb, không chỉ gây hại cho vòng eo của bạn mà còn khiến bạn nhanh đói hơn.

Ngoài ra, các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích còn là nguyên nhân khiến chỉ số đường huyết trong máu tăng, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe.

Nước trái cây

Các sản phẩm nước trái cây tưởng chừng như tốt cho sức khỏe nhưng thực tế chúng cũng chứa rất nhiều đường. Một số loại nước ép trái cây tuyên bố là 100% tự nhiên và không thêm bất kỳ đường nào. Điều này chỉ có nghĩa là không thêm đường sucrose vào đồ uống và đường fructose có trong nó vẫn có thể chuyển hóa thành chất béo.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả nước ép trái cây 100% cũng chứa rất nhiều đường. Tiêu thụ một lượng lớn nước ép trái cây có thể có những tác động tương tự đến cân nặng và sức khỏe của bạn như uống đồ uống có đường.