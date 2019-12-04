Công thức vàng để có bát nước mắm tỏi ớt ngon xuất sắc, ai ăn cũng hỏi xin cách làm

Chỉ cần thuộc lòng công thức 1-4-5-6 dưới đây bạn sẽ có bát nước mắm làm say đắm lòng người.

Dưới đây chính là cách làm nước mắm tỏi ớt ngon xuất sắc, giúp tỏi và ớt nổi lên trên vô cùng đẹp mắt, hấp dẫn mà chị em nội trợ nào cũng nên biết.

- 5 thìa nước mắm.

- 6 thìa nước lọc.

- Tỏi, ớt.

Chỉ với hai bước đơn giản bạn đã có ngay bát nước mắm tỏi ớt chua ngọt thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước mắm tỏi ớt ngon khó cưỡng:

- Cho nước mắm, đường, nước cốt chanh và nước lọc vào bát, khuấy đều đến khi đường tan và các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

- Cho tỏi, ớt bỏ hạt băm nguyễn vào bát nước mắm đã pha sẵn.

Món nước chấm ngon sẽ khiến bữa ăn thêm hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với hai bước đơn giản bạn đã có ngay bát nước chấm ngon đúng điệu để sẵn sàng kết hợp với những món ngon trong gia đình rồi.

Ngoài cách làm trên, bạn cũng có thể áp dụng bí quyết nấu ăn dưới đây để có bát nước mắm tỏi ớt chua ngọt hấp dẫn:

Nguyện liệu cần chuẩn bị:

Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc bạn đã dễ dàng thực hiện món nước chấm này - Ảnh minh họa: Internet

- 1/2 quả chanh.

- 1/3 thìa mì chính.

- 4 thìa café đường.

- 3 thìa canh nước mắm ngon.

- 6 thìa canh nước ấm.

-Tỏi, ớt.

Các bước thực hiện:

Cho tỏi, ớt vào sau khi đã pha nước mắm thì tỏi, ớt mới nổi lên trên bề mặt - Ảnh minh họa: Internet

- Cho tỏi đã bóc vỏ, ớt vào cối giã thật nhuyễn. Công đoạn này sẽ làm hương vị của tỏi và ớt quyện vào nhau, giúp món nước chấm thêm thơm ngon.

- Cho nước mắm, nước ấm và nước cốt chanh vào khuấy đến khi đường tan hết.

- Cho tỏi, ớt đã giã vào thì bạn đã có ngay bát nước chấm hảo hạng.

Lưu ý để có bát nước chấm ngon:

Bạn cần cho tỏi, ớt vào sau khi đã pha nước mắm thì tỏi, ớt mới nổi lên trên bề mặt, giúp món nước chấm đẹp mắt hơn.

Nếu đổ nước mắm vào bát tỏi ớt sẽ khiến chúng bị chìm nghỉm xuống dưới, kém hấp dẫn.