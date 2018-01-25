Cách nấu thịt đông bằng tai heo giòn ngon cho ngày Tết, nhà hàng cũng phải chào thua

Không chỉ thơm ngon, món thịt đông tai heo này còn rất bổ dưỡng vì chứa nhiều đạm nhưng lại không hề gây ngán. Bằng những nguyên liệu vô cùng đơn giản, chị em có thể tự làm tại nhà để chiêu đãi gia đình và bạn bè.

Một chút giòn ngon của thịt tai heo nấu đông ăn kèm với dưa hành thì còn gì tuyệt vời hơn. Cũng vì thế mà món ăn này được rất nhiều gia đình ưa thích và thường dùng để đãi khách dịp Tết.

- 20g nấm hương

- Chanh tươi, giấm chua

- Gia vị thông thường: Nước mắm, hạt nêm, đường cát, bột ngọt, hạt tiêu xay

Chuẩn bị nguyên liệu trước khi chế biến - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Tai heo mua về đem rửa sạch với nước để loại bỏ mùi hôi rồi dùng dao sắc cắt bỏ phần thịt xung quanh đáy tai.

Sau đó, cắt chanh thành từng lát mỏng rồi chà xát lên miếng tai heo, bạn có thể thêm một chút muối để giúp món thịt heo nấu đông thơm ngon hơn. Tiếp tục ngâm tai heo trong nước khoảng 10 phút rồi vớt ra để ráo. Phần tai heo đã rửa sạch đem cắt thành từng miếng dài vừa ăn.

Rửa sạch tai heo rồi cắt sợi - Ảnh: Internet

Cho toàn bộ tai heo đã chuẩn bị vào tô ướp cùng một chút nước mắm, bột ngọt, hạt nêm và tiêu xay rồi dùng đũa đảo đều hỗn hợp. Để phần tai heo ngấm gia vị, bạn nên ướp trong khoảng 1 tiếng.

Mộc nhĩ và nấm hương đều ngâm trong nước ấm khoảng 15 phút, sau đó dùng dao cắt bỏ phần chân. Mộc nhĩ cắt thành từng sợi dài, nấm hương thì bổ làm đôi.

Bắc nồi lên bếp, đổ dầu ăn vào đun nóng rồi phi thơm hành tỏi đã băm nhỏ, đợi hành chín vàng thì cho tai heo vào xào đến khi săn lại. Lưu ý, bạn nên dùng đũa đảo liên tục để tai heo không bị cháy, mất ngon.

Nấu tai heo cùng mộc nhĩ và nấm hương - Ảnh: Internet

Tiếp tục cho nấm hương và mộc nhĩ vào xào cùng, đổ thêm một chút nước lọc vào nồi rồi đun đến khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ, để liu riu. Khi nước bắt đầu cạn sánh lại thì phần thịt cũng đã chín nhừ, bạn có thể tắt bếp.

Đổ phần tai heo đã nấu chín vào từng chén hoặc khay nhỏ, đợi nguội hẳn rồi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh trong khoảng 4-6 tiếng, phần thịt đông lại là có thể dùng được.

Bạn có thể thưởng thức ngay thịt đông tai heo với dưa hành - Ảnh: Internet

Khi ăn, bạn dùng dao lách thành bát để úp thịt đông ra đĩa, rắc thêm một chút hạt tiêu lên phía trên và ăn kèm với dưa hành. Chú ý, bạn không nên nấu thịt đông bằng tai heo quá mặn, sẽ mất ngon.

Chúc bạn thành công với cách nấu thịt đông bằng tai heo cực đơn giản này nhé!