Cách nấu chè nha đam hạt sen thanh mát cực đơn giản, vừa bổ dưỡng, vừa giúp làm đẹp da

Nha đam chứa đến 23 loại axit amin cùng nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường... Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa trong loại thực phẩm này còn có khả năng cải thiện các vấn đề về da từ sâu bên trong, giúp cấp ẩm và tăng độ đàn hồi cho da. Nhiều chị em còn sử dụng nha đam để giảm cân và giữ dáng.

Nha đam và hạt sen đều là những thực phẩm thanh mát, có tác dụng giải độc cơ thể hiệu quả. Đặc biệt khi chúng được kết hợp với nhau trong món chè nha đam hạt sen bổ dưỡng sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe .

Cách làm chè nha đam hạt sen khá đơn giản, chỉ cần áp dụng những bí quyết dưới đây, đảm bảo món chè của bạn sẽ thơm ngon đúng điệu và không bị đắng.

Riêng với hạt sen, thực phẩm này có tác dụng bồi bổ cơ thể, giúp an thần, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn. Khi kết hợp với nha đam sẽ mang đến cho bạn món chè thanh mát, giải nhiệt trong ngày nắng nóng.

Cách làm chè nha đam hạt sen khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Cách nấu chè nha đam hạt sen cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 400g nha đam (nên chọn nha đam nhánh to sẽ ít đắng và dễ sơ chế hơn)

- 100g hạt sen tươi (có thể thay thế bằng hạt sen khô)

- 80g đường phèn

- 1 nắm muối

- 1/2 trái chanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Nha đam rửa sạch rồi cắt 2 bên cạnh bẹ, sau đó dùng dao nhọn tước bỏ lớp vỏ xanh và những sợi xơ bên trong bẹ lá.

Lọc lấy phần thịt nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Lọc lấy phần thịt nha đam cắt thành hạt lựu. Ngâm toàn bộ phần nha đam đã cắt trong nước rồi bóp với muối và nước cốt chanh. Đây chính là bí quyết để nha đam hết nhớt và đắng. Cuối cùng rửa sạch nha đam với nước lạnh một lần nữa rồi vớt ra để ráo.

Cắt nha đam thành hạt lựu rồi bóp muối - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, đun sôi rồi cho nha đam vào chần sơ khoảng 1 phút rồi vớt ngay ra ngâm vào nước lạnh. Bạn có thể ướp nha đam với 30gr đường phèn rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Nấu chín hạt sen rồi cho nha đam vào - Ảnh minh họa: Internet

Hạt sen rửa sạch, tách đôi để loại bỏ phần tâm sen rồi cho vào nồi nấu chín. Khi thấy phần hạt sen đã chín bở, cho thêm đường phèn vào nồi đun đến khi đường tan. Tiếp tục cho nha đam đã ngâm đường vào, nêm nếm cho vừa độ ngọt là được.

Chè nha đam hạt sen để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, khi dùng có thể thêm đá nếu muốn.

Chè nha đam hạt sen thanh mát, giải nhiệt ngày hè - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là món chè nha đam hạt sen thanh mát, bổ dưỡng đã hoàn thành rồi, bạn có thể cùng gia đình thưởng thức ngay.

Chúc bạn thành công với cách nấu chè nha đam hạt sen cực đơn giản này tại nhà nhé!