Cách nấu chè nha đam hạt sen thanh mát cực đơn giản, vừa bổ dưỡng, vừa giúp làm đẹp da

Nấu gì hôm nay 26/05/2018 17:49

Món chè nha đam hạt sen thanh mát, bổ dưỡng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn giải nhiệt ngày nắng nóng. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà để cả gia đình thưởng thức.

Nha đam và hạt sen đều là những thực phẩm thanh mát, có tác dụng giải độc cơ thể hiệu quả. Đặc biệt khi chúng được kết hợp với nhau trong món chè nha đam hạt sen bổ dưỡng sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Nha đam chứa đến 23 loại axit amin cùng nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường... Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa trong loại thực phẩm này còn có khả năng cải thiện các vấn đề về da từ sâu bên trong, giúp cấp ẩm và tăng độ đàn hồi cho da. Nhiều chị em còn sử dụng nha đam để giảm cân và giữ dáng.

Cách nấu chè nha đam hạt sen thanh mát cực đơn giản, vừa bổ dưỡng, vừa giúp làm đẹp da - Ảnh 1
Nha đam rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Riêng với hạt sen, thực phẩm này có tác dụng bồi bổ cơ thể, giúp an thần, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn. Khi kết hợp với nha đam sẽ mang đến cho bạn món chè thanh mát, giải nhiệt trong ngày nắng nóng.

Cách làm chè nha đam hạt sen khá đơn giản, chỉ cần áp dụng những bí quyết dưới đây, đảm bảo món chè của bạn sẽ thơm ngon đúng điệu và không bị đắng.

Cách nấu chè nha đam hạt sen thanh mát cực đơn giản, vừa bổ dưỡng, vừa giúp làm đẹp da - Ảnh 2
Cách làm chè nha đam hạt sen khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Cách nấu chè nha đam hạt sen cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 400g nha đam (nên chọn nha đam nhánh to sẽ ít đắng và dễ sơ chế hơn)

- 100g hạt sen tươi (có thể thay thế bằng hạt sen khô)

- 80g đường phèn

- 1 nắm muối

- 1/2 trái chanh

Cách nấu chè nha đam hạt sen thanh mát cực đơn giản, vừa bổ dưỡng, vừa giúp làm đẹp da - Ảnh 3
Nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Nha đam rửa sạch rồi cắt 2 bên cạnh bẹ, sau đó dùng dao nhọn tước bỏ lớp vỏ xanh và những sợi xơ bên trong bẹ lá.

Cách nấu chè nha đam hạt sen thanh mát cực đơn giản, vừa bổ dưỡng, vừa giúp làm đẹp da - Ảnh 4
Lọc lấy phần thịt nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Lọc lấy phần thịt nha đam cắt thành hạt lựu. Ngâm toàn bộ phần nha đam đã cắt trong nước rồi bóp với muối và nước cốt chanh. Đây chính là bí quyết để nha đam hết nhớt và đắng. Cuối cùng rửa sạch nha đam với nước lạnh một lần nữa rồi vớt ra để ráo.

Cách nấu chè nha đam hạt sen thanh mát cực đơn giản, vừa bổ dưỡng, vừa giúp làm đẹp da - Ảnh 5
Cắt nha đam thành hạt lựu rồi bóp muối - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, đun sôi rồi cho nha đam vào chần sơ khoảng 1 phút rồi vớt ngay ra ngâm vào nước lạnh. Bạn có thể ướp nha đam với 30gr đường phèn rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Cách nấu chè nha đam hạt sen thanh mát cực đơn giản, vừa bổ dưỡng, vừa giúp làm đẹp da - Ảnh 6
Nấu chín hạt sen rồi cho nha đam vào - Ảnh minh họa: Internet

Hạt sen rửa sạch, tách đôi để loại bỏ phần tâm sen rồi cho vào nồi nấu chín. Khi thấy phần hạt sen đã chín bở, cho thêm đường phèn vào nồi đun đến khi đường tan. Tiếp tục cho nha đam đã ngâm đường vào, nêm nếm cho vừa độ ngọt là được.

Chè nha đam hạt sen để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, khi dùng có thể thêm đá nếu muốn.

Cách nấu chè nha đam hạt sen thanh mát cực đơn giản, vừa bổ dưỡng, vừa giúp làm đẹp da - Ảnh 7
Chè nha đam hạt sen thanh mát, giải nhiệt ngày hè - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là món chè nha đam hạt sen thanh mát, bổ dưỡng đã hoàn thành rồi, bạn có thể cùng gia đình thưởng thức ngay.

Chúc bạn thành công với cách nấu chè nha đam hạt sen cực đơn giản này tại nhà nhé!

Cách làm trứng vịt bắc thảo bổ dưỡng cực đơn giản giúp cung cấp năng lượng cho cả gia đình

Cách làm trứng vịt bắc thảo bổ dưỡng cực đơn giản giúp cung cấp năng lượng cho cả gia đình

Trứng vịt bắc thảo là món ăn bổ dưỡng được nhiều người yêu thích, đặc biệt phù hợp khi kết hợp với bánh mì cho bữa sáng. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay tại nhà để cả gia đình cùng thưởng thức.

Xem thêm
Từ khóa:   cách nấu chè nha đam hạt sen chè nha đam hạt sen

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen