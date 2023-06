Cách làm món thịt bò xào rau muống xanh mướt chuẩn cơm mẹ nấu

Gia vị thông dụng: Hạt nêm, muối, bột ngọt,..

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon cho món thịt bò xào rau muống:

Cách chọn mua thịt bò tươi ngon

- Bạn nên chọn thịt có màu đỏ tươi, mỡ bò phải có màu vàng tươi, gân màu trắng và cứng khi ấn vào. Nếu như ấn tay vào thấy mỡ mềm thì bạn không nên mua.

- Bạn nên chọn mua những thớ thịt bò nhỏ, mềm, không quá mịn, không nên mua những thớ lớn và cứng.

- Bên cạnh đó, đối với các món xào, bạn nên sử dụng thịt phi lê hay thịt thăn thì khi xào, thịt sẽ mềm mà không bị dai.

Cách chọn mua rau muống tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những cọng rau muống có phần ngọn nhỏ và cứng cáp.

- Hạn chế mua rau muống có vẻ bề ngoài quá xanh mướt, khi bẻ cọng quá giòn và lá thì có màu xanh quá thẫm vì chúng có thể được bón phân hóa học, không tốt cho sức khỏe.

- Để an toàn cho sức khỏe, bạn nên ăn rau muống theo mùa, khoảng tháng 4 – 6, đúng mùa vụ thường rau sẽ tươi, xanh được phát triển tự nhiên.

Cách chế biến món thịt bò xào rau muống

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rau muống nhặt lấy phần non và cả phần cọng bao gồm cả lá. Các bạn có thể bỏ bớt lá để món rau muống khi xào chung với thịt bò không bị quá nát làm món ăn nhìn mất ngon. Sau đó rửa sạch rồi để ráo nước, để riêng phần ngọn và phần cọng rau ra.

Tỏi các bạn bóc vỏ, sau đó lấy một nửa băm nhuyễn, phần còn lại thái dọc mỏng. Tỏi băm nhuyễn dùng để phi thơm và ướp cùng thịt bò, còn phần thái mỏng dùng để trang trí cho món ăn sau khi đã hoàn tất.

Thịt bò sau khi rửa sạch, để ráo nước rồi thái miếng mỏng, sau đó ướp với tỏi băm, 1 thìa hạt nêm và 1 thìa dầu ăn để khoảng 15 - 20 phút cho thịt thấm.

Bước 2: Luộc rau và làm thịt bò xào rau muống

Bắc nồi lên bếp, cho khoảng 500ml nước vào và đun sôi. Đợi nước sôi, bạn cho rau muống vào, khi nước sôi trở lại thì bạn vớt ra và cho ngay vào tô nước đá lạnh, ngâm khoảng 5 phút. Sau 5 phút, vớt rau ra rổ và để ráo.

(*) Mách nhỏ: Ngâm rau muống vào tô nước đá lạnh sau khi vừa luộc xong sẽ giúp rau muống giữ được độ giòn và màu sắc tươi xanh sau khi luộc.

Tiếp tục, bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, điều chỉnh lửa lớn, đợi dầu nóng thì cho thịt bò vào xào, đảo nhanh tay khoảng 2 phút cho thịt săn lại thì hạ nhỏ lửa.

Bạn nêm thêm 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối cùng 4 muỗng canh nước lọc, xào đều tay trong 5 phút cho gia vị ngấm đều vào thịt.

Sau 5 phút, nước đã rút bớt thì cho rau muống luộc cùng 1 muỗng canh dầu ăn vào xào khoảng 2 phút cho rau thấm gia vị. Nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị gia đình bạn và tắt bếp.

(*) Mách nhỏ: Để tăng mùi hương của món ăn này, sau khi tắt bếp bạn cho vào chảo rau xào 1 tép tỏi đập dập rồi trộn đều, cho ra đĩa rắc thêm ít tiêu xay lên trên nữa nhé.

Thành phẩm món thịt bò xào rau muống

Rau muống xào thịt bò đã hoàn với những bước thực hiện vô cùng đơn giản.

Thịt bò vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên ở bên trong, bên ngoài được nêm nếm vừa ăn, miếng thịt mềm mà không hề bị dai hay khô.

Rau muống giòn, giữ được màu xanh tươi tự nhiên. Quả là 1 sự kết hợp hoàn hảo, đơn giản mà ngon đến khó tin.

Món thịt bò xào rau muống và ích lợi từ rau muống

- Giảm cholesterol: Rau muống là thực phẩm tuyệt vời cho những ai muốn giảm nồng độ cholesterol trong máu một cách tự nhiên. Trong rau muống có nhiều chất chống oxy hóa có khả năng làm giảm triglyceride. Đây là nguyên nhân gây ra các bệnh như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

- Rất tốt cho hệ tim mạch: Trong rau muống có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Không những thế, rau muống còn là thực phẩm giàu vitamin A, C và beta-carotene. Đây là những chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do trong cơ thể. Nhờ lợi ích đó mà chúng còn giúp phòng ngừa suy tim, nhồi máu cơ tim hay thậm chí là đột quỵ. Bên cạnh đó thì magie trong rau muống còn giúp giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

- Chống lão hóa và trẻ hóa làn da: Giống như các loại rau xanh khác, rau muống cũng giàu chất xơ với nhiều loại vitamin giúp bạn có một làn da căng mịn, săn chắc. Tuy vậy, rau muống còn có nhiều chất chống oxy hóa so với các loại rau khác. Chất chống oxy hóa được biết tới với công dụng ngăn chặn tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Hy vọng với những hướng dẫn về cách làm món rau muống xào thịt bò vừa đơn giản lại vừa thơm ngon bổ dưỡng trên đây, các mẹ có thể bắt tay vào thực hiện thêm một món ngon cho bữa cơm gia đình mình thêm phong phú nhé!