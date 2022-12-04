Công thức nấu gà kho măng đậm đà, chuẩn vị Việt

Việc xem màu sắc khá quan trọng trong việc “thẩm định” sự tươi ngon của gà. Nếu nhìn da gà tươi bóng sáng, sắc hồng tự nhiên hoặc da mỏng có màu vàng nhạt còn ức, cánh và lưng lại hơi vàng đậm thì đấy chắc chắn là một con gà ngon. Lưu ý không chọn những con gà trắng bợt hay sạm màu, thậm chí là dị tật trên thân là dấu hiệu của con gà bị bệnh.

Gà kho măng là món ăn vô cùng quen thuộc đối với bữa cơm gia đình của người Việt. Măng non đậm đà cùng với thịt gà dai, mặn là sự kết hợp tuyệt với, nhất khi ăn cùng cơm trắng. Tuy nhiên, để làm được món gà kho măng đúng bài, chuẩn vị thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng phunuvagiadinh.vn cập nhật ngay bí kíp nấu gà kho măng sau đây để chiêu đãi gia đình trong dịp cuối năm nhé.

Một con gà nếu có mùi hôi, tanh hay mùi kháng sinh thì chắc chắn đó là gà bị giết mổ lâu ngày. Lựa chọn cẩn thận những con gà không mùi, bề mặt da không tím tái hay tụ máu bầm sẽ là con gà ngon, hãy mua về để chế biến những món ăn bổ dưỡng cho gia đình.

Đặc biệt, để tránh mua phải gà dùng hóa chất nhuộm da nên quan sát lớp mỡ bên trong, bởi nếu lớp mỡ khác với màu da bên ngoài thì đó là gà bị nhuộm hóa chất độc hại.

Độ đàn hồi của gà

Dùng tay ấn nhẹ để kiểm tra độ đàn hồi của gà. Nếu thịt mềm oặt thì có thể là gà ăn phải thuốc tăng trọng. Thêm một mẹo nhỏ xem gà có bị tiêm nước không đó là ấn tay vào vùng ức, bụng của gà hoặc lật cánh kiểm tra dưới nách nếu có chấm đỏ nhỏ thì gà đã bị bơm nước.

Mẹo chọn măng ngon, an toàn không ngâm hóa chất để nấu gà kho măng:

Măng tươi: Chọn búp măng có hình thô, đốt to và nhỏ đều nhau, không cong, giòn nhưng non, không xuất hiện lá vàng, bề mặt không có đốm, vỏ mỏng và không bị héo. Nhìn bằng mắt thường măng có vỏ mỏng, giòn, nhiều nước; vị tươi ngon có mùi thơm đặc trưng, không nên chọn măng quá trắng, màu măng vàng nâu, sờ vào không bị dính tay, có những đường vân.

Cách chọn măng và măng khô để nấu gà kho măng - Ảnh: Internet

Măng khô: Chọn loại có màu nâu vàng, vàng đậm, chọn mua những miếng măng có kích cỡ nhỏ sẽ giúp bạn hạn chế được thời gian luộc và làm mềm măng. Tốt nhất khi mua măng thì nên mua trong các cửa hàng thực phẩm, hoặc các siêu thị. Các đơn vị này thường phải nhập sản phẩm có chất lượng, kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe nên các sản phẩm măng bày bán ở đây cũng có độ tin cậy cao hơn.

Công thức nấu gà kho măng nhanh gọn, tròn vị

1. Gà kho măng tươi

Chuẩn bị nguyên liệu

Đùi gà 700 gr

Măng 500 gr

Ớt sừng 2 trái

Hành lá 2 cây

Tỏi 1 củ

Nước lọc 1 chén

Gia vị: nước nắm, đường, muối, hạt nêm, tiêu, màu điều,...

Cách nấu gà kho măng tươi:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sau khi mua về đem nhặt sơ lông và rửa sạch. Nếu mua gà chưa qua chế biến thì bạn cần phải nhổ thật sạch lông để không còn mùi hôi khi nấu nướng.

Làm sạch gà với nước muối pha loãng, bạn có thể bóp nhẹ phần thịt gà để các chất nhờn được đẩy ra, cũng như sẽ khử được mùi hôi của gà. Sau đó rửa lại với nước sạch, để ráo. Chặt thành các khúc vừa ăn. Ướp gà với màu điều, 1 phần tỏi băm, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 ít nước nắm, tiêu. Trộn đều hỗn hợp rồi để khoảng 15 phút cho gà thấm gia vị.

Măng sau khi mua về, bỏ vỏ phần cứng, sơ và chẻ khúc vừa ăn. Sau đó, ngâm măng qua nước muối loãng khoảng 15 – 20 phút rồi rửa lại cho sạch. Tiếp theo, cho măng vào nồi luộc khoảng 10 phút thì vớt ra xả lại nước lạnh rồi để ráo. Nếu bạn mua các loại măng có vị đắng đậm, để đảm bảo hơn bạn có thể thay nước và luộc thêm 1 – 2 lần là được.

Bước 2: Kho gà

Bắc chảo lên bếp, lửa vừa, cho một ít tỏi vào phi thơm rồi cho gà vào đảo đều cho đến khi gà chuyển màu và cháy xém cạnh thì vớt ra dĩa. Sử dụng lại chiếc chảo ấy, đổ hết phần măng vào chảo, đảo đều. Nêm nếm thêm 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm xào trong 5 phút để măng thấm gia vị, tắt bếp.

Cách là gà kho măng tươi - Ảnh: Internet

Dùng một cái nồi vừa để kho gà. Cho 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu ăn vào nồi, trộn đều trên lửa vừa để tạo một lớp màu vàng nâu cho gà. Cho phần gà trên vào đảo đều, tiếp tục đổ phần măng vào đảo đến khi thịt gà và măng chuyển sang màu vàng thì nêm thêm 1 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh hạt nêm, đảo đều, đổ thêm 1 chén nước lọc vào, đậy nắp lại và kho trên lửa riu riu khoảng 10 phút thì rắc thêm hành lá và ớt vào, tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Gà kho măng tươi - Ảnh: Internet

Gà kho măng với màu vàng bắt mắt, thịt gà mềm, đậm đà gia vị ăn cùng măng dai dai. Khi dùng cùng cơm nóng bạn chan thêm tí nước kho vào là bữa cơm sẽ thêm tròn vị đó nhé!

2. Gà kho măng khô

Chuẩn bị nguyên liệu

Thịt gà 800 gr

Măng khô 300 gr

Hành tím 2 củ

Ớt sừng 2 trái

Gia vị: nước tương, nước mắm, đường, ớt bột, tiêu, hạt nêm,...

Cách làm gà kho năng khô:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên, thịt gà sau khi mua về phải rửa sạch, nhặc lông nếu có. Bạn lấy ít muối chà xát lên bề mặt thịt vài phút, rồi đem rửa lại 1 - 2 lần với nước sạch, để ráo, dùng dao cắt khúc vừa ăn.

Măng khô sau khi mua về, bạn ngâm bằng nước ấm. Đến khi măng mềm, thì bạn chắt bỏ nước, đem măng rửa lại thật nhiều lần với nước sạch, để ráo, dùng dao cắt thành các khúc vừa ăn. Lưu ý để măng khoảng một tiếng thì bạn nên thay nước một lần cho măng sạch và loại các chất không tốt trong măng.

Bắt một nồi nước lên bếp, đợi khi nước sôi cho măng vào đun. Khi nào thấy măng mềm thì bạn vớt ra rửa sạch lại với nước. Măng khô có thể xé sợi hoặc cắt thành những miếng nhỏ tùy ý. Sau đó, bạn cho tiêu, bột canh và nước mắm vào măng khô, rồi trộn đều ướp trong khoảng 15 phút để cho gia vị ngấm món ăn sẽ thêm phần đậm đà mà ngon hơn.

Trộn một ít gia vị và măng khô để món gà kho măng thêm ngon hơn - Ảnh: Internet

Bước 2: Cách làm gà kho năng khô

Bạn bắc nồi lên bếp cùng 2 muỗng canh dầu ăn đun với lửa vừa. Dầu lăn tăn sôi bạn cho 2 củ hành tím vào phi thơm. Sau đó, bạn cho toàn bộ phần thịt gà vừa ướp vào, dùng đũa xào đều khoảng 3 - 5 phút. Thấy thịt gà đã săn lại bạn cho số măng khô đã sơ chế vào, tiếp tục đảo đều trong vòng 3 - 5 phút.

Thêm 150ml nước vào, khoảng sâm sấp mặt gà là được, tiến hành kho 15 - 20 phút. Đến khi phần nước đã cạn bớt thì bạn cho thêm thêm 1 ít hạt nêm và gia vị cho vừa miệng. Thi thoảng, hãy đảo nhẹ để món gà ngấm gia vị và chín đều. Các bạn có thể thay nước lọc bằng nước dừa để món gà kho thêm đậm đà và có vị ngọt tự nhiên hơn. Cuối cùng, khi thịt gà đã chín mền thì cho nốt phần ớt sừng vào, kho thêm 2 - 3 phút nữa thì tắt bếp, dọn ra đĩa.

Bước 3: Thành phẩm

Gà kho măng khô - Ảnh: Internet

Để nấu món ngon mỗi ngày này đạt tiêu chuẩn đòi hỏi thịt gà phải vừa mềm, chín đều kèm với măng khô không bị dai. Hương vị thơm ngon và nước dùng đậm đà của món gà kho mà ăn chung với cơm trắng là một món ăn vô cùng lạ miệng cho bữa cơm.

Với những công thức làm gà kho măng trên, hy vọng bạn đã có thêm một món ăn hấp dẫn vào thực đơn của gia đình mình. Tuy đơn giản nhưng nếu chế biến đùng cách thì nhất định đây sẽ là một trong những món ăn "hao cơm" nhất nhì trong gia đình.