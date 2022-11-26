Những món tráng miệng từ sô cô la ngon thách thức vị giác mà bạn có thể làm chỉ trong 10 phút

Rất có thể nếu bạn nhìn lướt qua một chiếc bánh sô cô la, bạn sẽ khó kiềm cơn thèm ngay lập tức. Nhưng có thể bạn không biết rằng bạn cũng tạo được một cái bánh từ sô cô la rất nhanh.

Đối với tất cả những người yêu thích sô cô la, đây sẽ là một bài viết cực thú vị dành cho bạn với các công thức làm món tráng miệng ngon nhất có thể sẵn sàng trên bàn để bạn thưởng thức chỉ trong vài phút. 1. Bánh Muffin trong cốc Thành phần: 3 thìa bột mì

1 thìa cà phê hạt hòa tan

2 thìa bột cacao

2,5 thìa đường

1/4 thìa cà phê bột nở

2 thìa sữa

1 quả trứng

2 thìa dầu thực vật

1/2 thìa cà phê vani Hướng dẫn: Trộn đều bột mì, cà phê, bột cacao, đường và bột nở vào một cái tô. Khuấy đều. Thêm sữa, trứng, dầu thực vật và vani. Dùng nĩa trộn đều với nhau cho đến khi bạn có một hỗn hợp đặc. Đổ hỗn hợp vào cốc đã bôi bơ và đặt trong lò vi sóng ở chế độ cao nhất trong khoảng 90 giây. Kết quả là hương vị thơm ngon với kem vani. 2. Bánh sô cô la nâu Thành phần: 150 g bơ

65 g bột cacao (không đường)

200 g đường

2 quả trứng

1 thìa cà phê chiết xuất vani

100 g bột mì Hướng dẫn: Đun chảy bơ trong lò vi sóng khoảng 30 giây. Cho đường, bột cacao và vani vào, khuấy đều. Cho từng quả trứng vào, đánh bông. Cho bột mì vào khuấy đều. Bôi thiếc nướng dùng được trong lò vi sóng với ít bơ. Đặt bột vào hộp thiếc. Đặt trong lò vi sóng ở chế độ cao trong 4-5 phút. 3. Bánh sô cô la Thành phần: 100 g bột mì

100 g sô cô la

100 g đường

50 g bơ

3 quả trứng

1 thìa cà phê muối nở

1 lọ Nutella Hướng dẫn: Đun nóng bơ và sô cô la rồi trộn với nhau. Đánh bông trứng và trộn cùng với đường cho đến khi bạn có một hỗn hợp mịn. Đổ bột mì vào hỗn hợp trứng trong khi tiếp tục đánh bông. Hỗn hợp sẽ trở nên nhẹ và xốp. Khi sô cô la đã nguội một chút, đổ nó vào hỗn hợp, khuấy đều và thêm baking soda. Đặt trong lò vi sóng, ở chế độ cao nhất, trong năm phút. Cắt miếng xốp sô cô la thành ba miếng và rải Nutella lên mỗi miếng. Sau đó phết Nutella lên trên chiếc bánh đã hoàn thành. Bạn cũng có thể rắc thêm ít sô cô la lên. Như vậy đã có chiếc bánh ngon hấp dẫn để sẵn sàng thưởng thức. 4. Viên khoai tây sô cô la Thành phần: 300 g bánh quy (tốt nhất là sô cô la)

2/3 ly sữa đặc

100 g bơ

3 thìa bột cacao Hướng dẫn: Nghiền bánh quy thành vụn bằng máy xay sinh tố hoặc máy xay. Trong một bát riêng, trộn đều bột cacao với sữa đặc và bơ mềm. Khi hỗn hợp giống như một hỗn hợp sô cô la, thêm vụn bánh quy vào. Trộn đầu tiên bằng thìa, sau đó nhào bằng tay. Tạo các miếng khoai tây hình tròn hoặc hình thuôn dài từ hỗn hợp và rắc chúng với vụn bánh quy. 5. Kem socola Thành phần: 200 g sô cô la

100 ml kem

Trái cây trộn Hướng dẫn: Đun chảy sô cô la. Thêm kem và trộn với nhau. Đổ hỗn hợp vào nhiều bát. Dùng nĩa nhúng trái cây vào. Làm nóng nước xốt trong chảo nếu cần. 6. Bánh miếng nhỏ sô cô la chảy 3/4 ly bột mì

1/2 ly đường

1/4 thìa muối

1 thìa bột nở

1/3 ly bột cacao

50 g bơ thực vật nấu chảy

1 quả trứng

4 thìa sữa

1 thìa chiết xuất vani Đối với xi-rô sô cô la: 1/2 ly đường nâu

1/3 ly bột cacao

150 ml nước Hướng dẫn: Trộn đều bột mì, bột nở, đường, muối và bột cacao với nhau. Sau đó cho bơ thực vật, trứng, sữa và vani vào. Trộn đều hỗn hợp với nhau và sau đó cho bột vào một cái bát có thể dùng được trong lò vi sóng. Bát phải cao ít nhất 5 cm. Trộn nước, đường nâu và bột ca cao với nhau. Đặt lên trên miếng bột. Đun nóng nước trong 30 giây và cẩn thận đổ vào bột. Dùng nĩa để lật bột để nước thấm xuống đáy bát. Đặt trong lò vi sóng ở chế độ cao trong năm phút. Ăn kèm với kem ngon nhất. 7. Bánh bông sô cô la Thành phần: 40 g bơ

1/2 ly đường

1 quả trứng

1 thìa cà phê vani

1/4 ly sữa

1/2 ly bột mì

2 thìa bột cacao

1/4 thìa cà phê bột nở

Một chút muối Hướng dẫn: Bôi một ít dầu thực vật vào một cái bát nhỏ có thể dùng được trong lò vi sóng. Trộn bơ đã làm mềm với đường, trứng, vani và sữa. Khuấy kỹ. Thêm bột mì, bột ca cao, bột nở và muối. Trộn với nhau và cho bột vào bát. Đậy vung và cho vào lò vi sóng ở chế độ cao nhất trong 2-3 phút, cho đến khi bánh mềm. Tùy thuộc vào lò vi sóng của bạn, có thể mất nhiều thời gian hơn một chút để đạt được độ đặc này. Để bánh nguội bớt rồi đậy ra đĩa và úp ngược bánh lại. 8. Bánh quy sô cô la ăn liền Thành phần: 1 ly hạt điều (hoặc bất kỳ loại hạt nào bạn chọn)

3/4 ly chà là không hạt

1/4 ly cháo yến mạch

100 g sô cô la đen

Một chút muối Hướng dẫn: Xay các loại hạt thành những miếng nhỏ bằng máy xay thực phẩm. Cho yến mạch và chà là vào, trộn đều. Bào nhỏ sô cô la và thêm vào hỗn hợp, tiếp theo là một chút muối. Khuấy kỹ. Dùng tay hơi ướt, ấn các miếng hỗn hợp lại với nhau thành những viên nhỏ. 9. Bánh sô cô la mềm ăn liền Thành phần: 300 g bánh quy

150 g bơ

3-4 muỗng canh bơ ca cao

250 g phô mai kem

50-100 g đường bột

200 g sô cô la

100 g kem Hướng dẫn: Đầu tiên bạn cần làm phần đế xốp cho bánh. Đun chảy bơ một chút và nghiền nhỏ bánh quy với sự hỗ trợ của máy xay sinh tố. Đổ vụn bánh quy vào hộp nướng. Sau đó dùng ly để nghiền chúng thành một lớp đặc. Khi bạn có một lớp vụn bánh đều, hãy đặt hộp thiếc nướng vào tủ lạnh. Bây giờ là lúc làm nhân bánh. Bắt đầu đánh kem phô mai trong khi thêm đường bột từ từ. Khuấy đều hỗn hợp thêm một lần nữa. Bây giờ cho thành phần chính - sô cô la vào. Đầu tiên, đun nóng cho đến khi nó tan chảy. Để nguội một chút rồi trộn với cream cheese. Đánh kem trong một tô riêng cho đến khi bông nhẹ và thoáng. Cho kem vào hỗn hợp, dùng thìa nhỏ khuấy đều. Cố gắng duy trì độ sệt, sủi bọt. Khi hỗn hợp đã có độ sệt đồng nhất, hãy lấy phần đế bánh đã đông cứng ra khỏi tủ lạnh. Phết đều kem sô cô la lên trên. Đặt bánh đã hoàn thành vào tủ lạnh khoảng 4-5 giờ. Rắc bột cacao hoặc trang trí với trái cây, các loại hạt hoặc thậm chí là đồ ngọt tùy theo sở thích. Bánh đã sẵn sàng để bạn thưởng thức! Theo Brightside Bật mí 5 cách làm bơ chín nhanh, ai áp dụng cũng thành công Lỡ mua bơ chưa chín thì bắt tay vào thử ngay những cách làm nhanh chín bơ tự nhiên cực dễ làm này, không cần dùng đến hóa chất mà bơ vẫn chín đều thơm ngon. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-mon-trang-mieng-tu-so-co-la-ngon-thach-thuc-vi-giac-ma-ban-co-the-lam-chi-trong-10-phut-489797.html Theo Linh Chi (Dịch) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-mon-trang-mieng-tu-so-co-la-ngon-thach-thuc-vi-giac-ma-ban-co-the-lam-chi-trong-10-phut-489797.html