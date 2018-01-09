Cách gói bánh chưng bằng lá chuối khá đơn giản, chỉ trong vài bước. Tuy vậy, công đoạn chuẩn bị nguyên liệu thường tốn khá nhiều thời gian, đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Để có được những chiếc bánh chưng thơm ngon bạn cần lựa loại nếp phù hợp, lá bánh cũng phải đều và thịt cũng phải tươi ngon.

Tiếp nối chuỗi bài dạy cách gói bánh chưng, ngày hôm nay, báo Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ đến các bạn cách gói bánh chưng bằng lá chuối không dùng khuôn rất đơn giản. Bí quyết này đã được nhiều chị em áp dụng thành công nên bạn đừng bỏ qua nhé.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu cần thiết, hãy làm theo các bước gói bánh chưng bằng lá chuối dưới đây nhé:

Về cơ bản, hàm lượng các nguyên liệu như sau: 1,5kg gạo nếp, 700g thịt ba chỉ, 500g đỗ xanh, 1 bó lá chuối tươi, 1 bó nhỏ lá nếp, 1 bó dây lạt chẻ mỏng.

Bước 1: Ngâm gạo với nước lá nếp. Sau đó, rửa sạch lá nếp và gạo. Cho lá nếp vào xoong, đổ khoảng 2 lít nước vào đun sôi. Cho thêm chút muối vào nước lá nếp. Tiếp đến, ngâm gạo vào với nước lá nếp trong vòng 8 tiếng để khi luộc bánh sẽ chín đều hơn.

Bước 2: Đỗ xanh tách vỏ, ngâm nước ấm trong khoảng 2 tiếng. Sau đó, chà sạch vỏ và ngâm tiếp trong nước sạch khoảng 6 tiếng. Sau thời gian này, vo sạch và để ráo nước.

Bước 3: Rửa qua thịt với nước sạch. Hoặc bạn cũng có thể trần qua nước sôi để loại bỏ bớt chất bẩn, độc hại.Thái miếng thịt dài, to bản hơn một chút, đều cả phần nạc và mỡ. Cho thịt thái miếng vào một tô lớn, ướp thêm với chút gia vị: bột canh, tiêu…

Bước 4: Lá chuối rửa sạch và lau khô. Trong quá trình rửa lá chuối cần làm tỉ mỉ, cẩn thận tránh để lá chuối bị rách, dập.

Bước 5: Tiến hành gói bánh bằng lá chuối

Cắt lá chuối thành những mảnh vuông phù hợp với khung

Phần lá chuối to, gấp đôi theo chiều dọc

Cho lá vào khuôn đã chuẩn bị sẵn

Đổ gạo nếp vào khuôn (bằng ½ chiều cao khuôn), tiếp tục rải đều đậu xanh và thịt xếp đều

Kết thúc quá trình cho nhân bằng việc thêm 1 chút gạo phủ kín đỗ và thịt

Gập lá bánh và cột dây lại là xong

Bước 6: Buộc dây bánh chưng một cách khéo léo

Thông thường sẽ dùng 4 dây lạt để gói bánh sẽ đẹp hơn. Chúng ta sẽ chia thành: 2 dây dọc và 2 dây ngang. Trước khi buộc, cần căn sao vào chính giữa 2 mép bánh, chỉnh cho vuông vức rồi mới cột dây lạt lại.

Bánh chưng. Nguồn: Internet.

Bước 7: Xếp bánh ngay ngắn vào nồi, đổ nước ngập bánh. Đun trong khoảng 8-10 tiếng

Bước 8: Sau khi chờ đợi 10 giờ đồng hồ (8h đun và 2 giờ ngâm bánh). Vớt bánh và nhúng bánh chưng qua nước lạnh. Xếp bánh ra mâm và ép vừa cho ra bớt nước, chừng 2-3h là được.

Chúc chị em thành công với cách gói bánh chưng bằng lá chuối không dùng khuôn đơn giản này.