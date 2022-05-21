Biến tấu CỰC KỲ đơn giản với món trứng cho trẻ ăn dặm khiến nhóc nào cũng MÊ TÍT

Cách chế biến: Nấu chín cháo, cho mồng tơi vào nấu chín. Tiếp đó, cho trứng gà và bột ngũ cốc đầu nành rau củ vào nồi cháo rồi khuấy đều cho đến khi chín. Nêm nếm gia vị theo độ tuổi của bé, thêm dầu ăn rồi tắt bếp

Nguyên liệu: Thịt heo xay, Nấm rơm, đậu que, cà rốt, Trứng, Hành tím

Cách chế biến:

B1: Sơ chế nguyên liệu

- Hành tím bóc vỏ, rửa sạch, dùng dao băm nhuyễn.

- Rửa sạch đậu que, thái hạt lựu.

- Cạo vỏ, rửa sạch cà rốt rồi thái hạt lựu.

- Cắt bỏ gốc nấm rơm, ngâm với nước muối pha loãng khoảng 5 phút, rửa sạch 2 lần với nước và vớt ra cho ráo, thái hạt lựu.

- Rửa sạch thịt lợn, băm nhuyễn hoặc xay nhuyễn với máy xay.

- Ướp thịt với một chút hành tím băm nhuyễn, nêm chút gia vị (loại dùng riêng cho bé ăn dặm), ướp trong khoảng 5 – 7 phút để thịt ngấm đều gia vị.

B2: Đập trứng vào tô, dùng đũa đánh đều trứng.

B3: Cho hỗn hợp đậu que, đậu hà lan, nấm rơm, cà rốt và thịt vào hỗn hợp trứng, trộn đều.

B4: Đun nước, hấp cách thủy trong khoảng 15 – 20 phút là có thể thưởng thức.

Trứng được nấu chín hoàn toàn

Hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện và còn rất yếu. Do đó thời điểm ăn dặm mẹ cần chắc chắn trứng gà đã được nấu chín kỹ càng trước khi cho bé ăn.

Bới trong trứng gà có chứa vi khuẩn Salmonella, nếu không nấu chín có khả năng gây nên viêm ruột, ngộ độc thực phẩm. Do đó các mẹ phải thật cẩn thận khi chế biến trứng gà cho bé ăn dặm.

Ảnh minh họa: Internet

Cháo trứng gà cà chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 10g trứng gà ta, cháo trắng 25g, 10g cà chua, 5g dầu ăn tinh luyện, 1 cốc nước ấm đã đun sôi.

Cách chế biến: Luộc chín trứng gà, bóc bỏ vỏ rồi tán nhuyễn. Đun sôi nước rồi cho cà chua đun trong khoảng 5 phút cho đến khi mềm ra thì đem tán nhuyễn. Cho cháo vào nồi cùng cà chua và trứng đun sôi, thêm dầu ăn vào trộn đều rồi cho bé ăn.

Trứng cuộn thanh cua

Nguyên liệu: 4 quả trứng, 1 cây thanh cua, 75ml nước dùng gà, Dầu ăn, muối, tiêu, đường, Vừng đen, rau mầm

Cách chế biến:

B1: Đập 4 quả trứng vào tô, cho chút nước dùng gà vào, nêm nếm chút muối, tiêu, đường vừa ăn. Dùng đũa khuấy đều hỗn hợp cho hòa tan hoàn toàn.

B2: Cắt thanh cua làm đôi theo chiều dài để tạo hình quả táo cho phần thanh cua trong trứng cuộn.

B3: Phết một lớp dầu ăn mỏng trên chảo, đợi chảo nóng, đổ 1 lớp trứng mỏng rồi dàn đều khắp bề mặt chảo.

B4: Cuộn trứng

- Xếp 2 miếng thanh cua lại với nhau, phần vỏ đỏ hướng ra ngoài.

- Khi mặt dưới trứng bắt đầu săn lại, đặt thanh cua vào và nhẹ nhàng cuộn trứng vào quanh thanh cua thật đều tay.

- Đẩy trứng về góc chảo cùng chiều với bạn để cuộc dễ dàng hơn, rồi tiếp tục đổ lớp trứng thứ hai vào rồi cuộn cho hết hỗn hợp trứng. Chú ý dùng đũa gắp nhẹ nhàng để trứng không bị vỡ. Đợi trứng nguội, dùng dao cắt từng khoanh vừa ăn với bé là hoàn thành món ăn rồi

Ảnh minh họa: Internet

Chúc các mẹ thành công, bé ăn ngon miệng!