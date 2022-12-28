Bí quyết 'nhuộm màu' tự nhiên cho bánh chưng ngày Tết: Xanh từ trong đến ngoài, hương vị thơm dịu, ăn mát không cảm giác nóng cổ

Mọi người vẫn hay thắc măc về màu xanh "kì lạ" của bánh chưng nương bắc thì hãy áp dụng ngay công thức này nhé.

Bánh chưng lá riềng xanh từ trong đến ngoài, hương vị thơm dịu, ăn mát không cảm giác nóng cổ.

Cách làm:

Bước 1: Đổ gạo nếp khô vào 1 chiếc rá, đặt rá gạo vào trong 1 chậu nước đầy.

Bước 2: Vo sạch gạo qua 2 nước, sau đó cứ thế nhấc rá gạo từ chậu nước đầy lên, đặt lên 1 thùng hoặc chậu khác để cho rích nước tự nhiên.

Lưu ý: không xóc gạo lên xuống, vo gạo xong cứ thế nhấc lên. Khâu này khá quan trọng - nếu xóc nhiều hạt gạo sẽ dễ bị vỡ khi gói.

Bước 3: Dùng 1 lượng lá riềng phù hợp, rửa sạch, xay ra lấy nước cốt. Cần dùng khăn xô để lọc bỏ cặn lá. Để nước cốt lá riềng này vào chậu.

Ngâm gạo trong nước cốt lá dong riềng 1-1.5 tiếng. Nên dùng gạo nếp nương, nếp nhung để gói, hạt nếp sẽ dẻo ngon.

Sau khi gạo rích hết nước (thấy ở đáy rá nước không còn ra nữa) thì cho 1 nhúm muối trắng vào gạo, đổ gạo đó vào chậu nước cốt lá riềng vừa lọc, dùng tay đảo đều tầm 5 phút, sau đó ngâm gạo trong 1-1.5 tiếng rồi gói bánh

Màu bánh xanh ít hay nhiều phụ thuộc vào 3 yếu tố chính:

1. Lá giềng già hay non

2. Thời tiết lúc cắt lá riềng: mưa nhiều thì lá cho màu xanh đẹp hơn, khô hạn thì lá sẽ già, màu sẫm.

3. Độ đậm đặc của nước cốt lá riềng.

Bánh chưng sau khi thành phẩm lên màu rất đẹp. Tết này mọi người thử nha!

Chúc mọi người năm nay sẽ có 1 cái Tết đoàn viên, vui vẻ bên gia đình và người thân.

Nguồn: FB Vũ Ngọc

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