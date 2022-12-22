Cách làm dưa giá ngon giòn hấp dẫn

Dưa giá là món ăn khá lạ miệng với một chút vị chua ngọt xen lẫn vị cay nhẹ nhàng nhưng vẫn thanh mát. Cách làm dưa giá ngon cũng rất phong phú ở ba miền đất nước. Trong bài viết này, chúng tôi xin được chia sẻ 3 cách làm dưa giá được bình chọn là hấp dẫn nhất bao gồm cách làm dưa giá củ kiệu, cách làm dưa giá hẹ và cách làm dưa giá bằng nước vo gạo nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

- Đầu tiên, củ kiệu mua về, bạn đem lột vỏ, cắt bỏ lá úa, cắt bỏ rễ rồi rửa sạch và để ráo nước.

- Cắt phần lá và củ tách riêng. Lá kiệu cắt thành từng đoạn ngắn cỡ 5cm. Củ kiệu chẻ dọc tách ra thành 3-4 phần.

- Tiếp đó, pha nước muối (nếm thử vừa miệng, không nên đậm quá) và cho thêm 1 thìa đường cho nhanh chua.

- Sau đó lần lượt cho lá và củ kiệu đã chuẩn bị vào trong lọ thủy tinh, rồi đổ nước muối mới pha vào và để muối như vậy trong 2 ngày.

- Đồng thời, bạn cũng nhớ đan phên hoặc thanh gài lên trên để dìm kiệu ngập trong nước. Kiệu cần muối trước vì thời gian kiệu ngấm lâu hơn giá rất nhiều.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Khi kiệu đã muối được 2 ngày, ta bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu khác:

- Cà rốt: gọt vỏ, nạo thành sợi mỏng cho dễ ngấm.

- Giá: đãi sạch, bỏ rễ, rửa sạch và để ráo nước. Nhớ phải để thật ráo nước vì có nước lã lẫn vào sẽ dễ khiến thành phẩm bị nổi váng.

Bước 3: Muối dưa giá củ kiệu

- Trước hết, cho giá vào hũ to, lần lượt rải một lớp giá, 1 lớp cà rốt cho đều, sau đó cho lá và củ kiệu đã muối lên trên cùng.

- Kế đến, lất nước muối củ kiệu đổ vào ngâm chung.

- Sau đó dùng phên nén để cho giá không bị nổi trên mặt nước. Nếu thiếu nước để muối thì pha thêm nước muối đổ vào.

- Sau 5-10 tiếng là có thể bỏ ra thưởng thức ngay rồi nhé. Món dưa giá củ kiệu này có thể bảo quản trong ngăn mát và ăn trong 1-2 ngày.

Dưa giá củ kiệu chua ngọt, giòn ngon hấp dẫn!

2. Cách làm dưa giá hẹ (cách làm dưa giá ngon với lá hẹ)

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Giá đỗ: 5 lạng

Lá hẹ: 1 lạng

Cà rốt: 1 củ

Hành tím: 4 củ

Ớt: 2 quả

Muối, đường, giấm

Nguyên liệu làm dưa giá hẹ siêu giòn ngon tại nhà!

Các bước tiến hành thực hiện

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Giá nhặt sạch, rửa sạch, để ráo nước.

- Lá hẹ rửa sạch, cắt khúc 5cm, để ráo nước.

- Hành tím bóc vỏ, rửa sạch, cắt lát mỏng.

- Cà rốt cạo vỏ, rửa sạch, thái thành sợi mỏng.

- Cuối cùng là ớt, bạn chỉ cần đem rửa sạch và cắt lát là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Pha nước muối dưa giá

Ở công đoạn này, trước tiên, bạn đun sôi để nguội khoảng 2 lít nước.

Kế đến, lần lượt cho muối hạt, đường, giấm ăn vào nước sôi để nguội và tiến hành khuấy đều. Nước muối dưa giá chỉ cần hơi đậm hơn món ăn hàng ngày một chút là được.

Sau đó, bạn chỉ việc cho hành tím, ớt vào trong bình nước đã chuẩn bị là được nhé.

Bước 3: Muối dưa giá lá hẹ

Đầu tiên, tiến hành xóc đều giá, lá hẹ và cà rốt.

Tiếp đó, cho giá + lá hẹ + cà rốt vào trong bình nước muối sao cho nước ngập hết phần dưa giá.

Tiến hành để muối từ 5-10 tiếng là có thể ăn được. Nếu để trong ngăn mát có thể bảo quản 1-2 ngày.

Dưa giá hẹ ăn kết hợp với món thịt kho thì chuẩn ngon miễn bàn!

Cách làm dưa giá bằng nước vo gạo (cách làm dưa giá chua)

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Giá đỗ: 5 lạng

Cà rốt: 1 củ

Lá hẹ: 1 lạng

Răm răm, tỏi, ớt, gừng

Đường, muối, nước vo gạo (vo lần 3)

Nguyên liệu siêu đơn giản để làm dưa giá bằng nước vo gạo!

Các bước tiến hành thực hiện

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước.

Cà rốt cạo vỏ, rửa sạch, nạo thành sợi mỏng.

Lá hẹ rửa sạch, cắt khúc 5cm.

Rau răm rửa sạch, cắt nhỏ.

- Gừng cạo vỏ, rửa sạch, thái sợi.

- Tỏi bóc vỏ, cắt lát.

- Ớt rửa sạch, cắt lát

Bước 2: Chuẩn bị nước muối dưa

- Trước hết, vo gạo bằng nước đun sôi để nguội, vo đến nước thứ 3 thì lấy 1 bát nhỏ.

- Sau đó đun sôi để nguội khoảng 2 lít nước rồi lần lượt nêm thêm muối, đường vào và tiến hành đảo đều đến khi tan hết thì cho bát nước vo gạo vào.

Bước 3: Muối dưa giá

- Đến đây thì bạn chỉ việc trộn đều giá, lá hẹ, cà rốt, gừng, tỏi, ớt và cho vào lọ thủy tinh.

- Cuối cùng đổ nước muối dưa đã chuẩn bị vào và muối từ 5-10 tiếng là có thể dùng được rồi nhé.

Các bước thực hiện muối dưa giá bằng nước vo gạo!

Chú ý: Cách làm dưa giá ngon cần chú ý những điều sau:

- Dùng nước đun sôi để nguội để muối.

- Làm với số lượng vừa đủ ăn cho 1-2 ngày.

- Nước muối pha vừa miệng, không nên pha mặn như muối cà.

- Cách làm dưa giá ăn liền cho cho giấm và đường vào nước muối.

- Cách làm dưa giá để lâu là không cho thêm đường và giấm.

Trên đây hướng dẫn chi tiết 3 cách làm dưa giá ngon, bắt vị và siêu đơn giản tại nhà. Thay vì mua dưa giá muối sẵn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em có thể tự tay muối những hũ dưa giá ngon cho cả gia đình mà không tốn quá nhiều thời gian công sức nhé! Chúc các chị em độc giả trổ tài thành công nhé!