Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất

Mới đây, nickname có tên Oanh Zimny chia sẻ trong hội nhóm những người yêu nấu ăn những mâm cơm ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng và chứa đựng đầy tình yêu thương của ông xã dành cho mình trong những ngày ở cữ khiến hội chị em xuýt xoa mãi không thôi.

Oanh Zimny chia sẻ: "Chồng em là một người nói ít làm nhiều, đặc biệt rất biết lắng nghe và tôn trọng vợ. Từ lúc em mang bầu nghén không ăn được cho đến khi sinh em bé xong việc nhà, cơm nước em chưa phải đụng tay đến luôn. Còn trước kia em luôn là người nấu ăn. Khoảnh khắc làm em xúc động nhất là khi em nghén chồng đứng ở Bếp tay cầm điện thoại vừa xem vừa học cách hầm chim nấu cháo cho vợ và lau rửa cho vợ lúc mới sinh!!! Lúc đấy e nhận ra mình đã lấy đúng người..."