Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất

Mẹ bầu 28/12/2022 11:22

Nhờ sự yêu thích nấu nướng và gợi ý từ vợ, anh chồng đã hoàn thành những bữa cơm cữ đầy đủ dinh dưỡng, bày biện đẹp mắt.

Mới đây, nickname có tên Oanh Zimny chia sẻ trong hội nhóm những người yêu nấu ăn những mâm cơm ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng và chứa đựng đầy tình yêu thương của ông xã dành cho mình trong những ngày ở cữ khiến hội chị em xuýt xoa mãi không thôi.

Oanh Zimny chia sẻ: "Chồng em là một người nói ít làm nhiều, đặc biệt rất biết lắng nghe và tôn trọng vợ. Từ lúc em mang bầu nghén không ăn được cho đến khi sinh em bé xong việc nhà, cơm nước em chưa phải đụng tay đến luôn. Còn trước kia em luôn là người nấu ăn. Khoảnh khắc làm em xúc động nhất là khi em nghén chồng đứng ở Bếp tay cầm điện thoại vừa xem vừa học cách hầm chim nấu cháo cho vợ và lau rửa cho vợ lúc mới sinh!!! Lúc đấy e nhận ra mình đã lấy đúng người..."

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 1

Sườn hầm các loại đậu, hạt sen, khoai tây, cà rốt…

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 2

Canh cải bó xôi thịt băm. Thịt bò xào đậu hà lan

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 3

Cá hồi áp chảo, Măng tây

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 4

Thăn bò nướng

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 5

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 6

Đu đủ xào, Sườn chua ngọt

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 7

Rau lang xào tỏi, Thịt chân giò luộc

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 8

Móng giò hầm đu đủ

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 9

Đậu phụ rán, thịt xay xào rau củ

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 10

Thịt heo rang cháy cạnh

Gợi ý thực đơn cho mẹ ở cữ sau sinh với những món ngon, đủ chất - Ảnh 11

Cá hồi nướng, bầu xào... 

 

Nguồn: FB Oanh Zimny

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Từ khóa:   món ngon mâm cơm cữ Dinh dưỡng

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