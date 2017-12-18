Bí quyết làm nộm chân gà rút xương ngon tuyệt đỉnh, nhà hàng cũng phải chào thua

Cách làm nộm chân gà rút xương không khó nhưng điều quan trọng là phải giữ được độ giòn của chân gà cũng như cân bằng được các gia vị trong món ăn thì món nộm mới thực sự trở nên hoàn hảo.

Nộm là món ăn quen thuộc và được nhiều người yêu thích. Nếu bạn đã chán ngấy trước các món ăn đầy dầu mỡ thì một chút chua chua, giòn giòn của đĩa nộm sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để thay đổi khẩu vị.

Dưới đây là cách làm món nộm chân gà rút xương cực đơn giản, cùng bắt tay vào thực hiện thôi nào!

Cách làm nộm chân gà rút xương

Nguyên liệu:

- 6 – 8 cái chân gà

- 1 củ cà rốt, 2 quả dưa leo, 1 củ su hào

- 1/2 củ hành tây

- 1 củ gừng

- Rau thơm, ớt

- Gia vị thông thường: Mắm, chanh, giấm, đường…

Cách làm:

Trước tiên, bạn cần rút xương chân gà. Bí quyết để dễ dàng rút xương chân gà chính là cách luộc. Khi luộc chân gà cần chú ý chỉ luộc 1 nước cho tới khi chín là được, đừng luộc nhiều lần. Khi nước sôi, vớt chân gà ra cho vào bát nước lạnh, ngâm khoảng vài phút. Sau đó cho phần chân gà vào túi đựng thực phẩm hoặc hộp nhựa rồi để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng vài giờ. Cách này sẽ giúp phần da gà săn lại, khi rút xương không bị nát.

Sau khi ướp lạnh, dùng dao khía từng ngón chân gà rồi dùng ngón trỏ và ngón cái đẩy phần da ở đầu móng chân gà xuống rồi tách phần da ra, giữ gân lại. Làm tương tự như vậy với phần cổ chân.

Khi luộc chân gà cho thêm vào 1 chút gừng đập dập để chân gà thơm hơn. Bạn có thể cắt dọc chân gà thành miếng nhỏ hoặc để nguyên đều được.

Tiếp đến là bước trộn nộm chân gà. Tỏi, ớt, gừng rửa sạch rồi băm nhỏ. Cho chân gà vào tô lớn, ướp cùng 1 thìa cà phê bột nêm, 2 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê nước cốt chanh và 1/2 hỗn hợp tỏi ớt gừng vừa băm. Ướp trong khoảng 30 phút để chân gà thấm đều gia vị. Để món ăn thêm phần hấp dẫn, bạn có thể rắc thêm một chút vừng cho bùi.

Dưa leo gọt vỏ đem rửa sạch, bỏ ruột rồi thái mỏng. Su hào và cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi bào thành từng sợi. Hành tây bóc vỏ, thái mỏng. Trộn tất cả các nguyên liệu gồm dưa leo, su hào, cà rốt, hành tây cùng với 1 thìa cà phê bột nêm, 2 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê nước cốt chanh, ½ thìa cà phê muối, một chút giấm và 1/2 hỗn hợp tỏi ớt gừng còn lại. Dùng tay trộn đều hỗn hợp để ngấm đều gia vị.

Cho hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 15 phút để tạo độ giòn. Sau đó cho chân gà vào, đảo đều một lần nữa rồi đổ ra đĩa.

Bước cuối cùng là pha nước chấm. Tỏi, ớt đem giã nhuyễn pha cùng 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường và 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh. Khuấy đều hỗn hợp là được.

Món nộm chân gà rút xương cuối cùng cũng hoàn thành, bạn có thể thưởng thức cùng gia đình rồi đấy!

Chúc bạn thành công với cách làm món nộm chân gà rút xương này nhé!