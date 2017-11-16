Bí quyết làm chân giò nấu giả cầy ngon đúng điệu, ăn là ghiền

Nấu gì hôm nay 16/11/2017 18:29

Chân giò nấu giả cầy là món ăn quen thuộc của người miền Bắc. Cách làm món ăn này rất đơn giản, chị em có thể thực hiện ngay để cả nhà cùng thưởng thức.

Chân giò nấu giả cầy là món ăn được nhiều người yêu thích, mùi thơm đậm đà của riềng hòa quyện với vị béo bùi của thịt chân giò tạo thành hương vị đặc trưng khó lẫn. Dùng chân giò nấu giả cầy cùng cơm nóng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm ngày se lạnh.

Bí quyết làm chân giò nấu giả cầy ngon đúng điệu, ăn là ghiền - Ảnh 1
Chân giò nấu giả cầy là món ngon được nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet

Cách làm chân giò nấu giả cầy cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 2 chân giò heo

- Mẻ (cơm mẻ)

- Riềng, sả, hành khô, mắm tôm, bột nghệ

- Gia vị thông thường: nước mắm, muối, hạt nêm…

Cách làm:

Chân giò đem rửa sạch rồi thui trên bếp than hoặc bằng rơm, nếu không có bạn có thể sử dụng bếp ga. Nên thui bằng lửa to để phần bì được chín giòn, thui đến khi chân giò hơi cháy xém và có mùi thơm là được. Dùng dao cạo bớt phần cháy rồi chặt chân giò thành từng miếng vừa ăn.

Bí quyết làm chân giò nấu giả cầy ngon đúng điệu, ăn là ghiền - Ảnh 2
Thui chân giò trên bếp than - Ảnh: Internet

Riềng, sả đem rửa sạch, cho vào máy xay nhuyễn hoặc băm nhỏ. Ướp phần chân giò với các gia vị gồm riềng, sả, 2 thìa cà phê mẻ, 2 thìa cà phê mắm tôm, 1 thìa cà phê bột nghệ, 1 thìa cà phê nước mắm, một chút hạt nêm. Để phần chân giò ngấm đều gia vị, bạn nên ướp từ 1 – 2 tiếng.

Bí quyết làm chân giò nấu giả cầy ngon đúng điệu, ăn là ghiền - Ảnh 3
 Chân giò chặt nhỏ - Ảnh: Internet

Hành khô bóc vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng. Cho dầu ăn vào nồi, đợi dầu nóng thì cho hành vào phi thơm, dùng đũa đảo đều đến khi hành chuyển màu vàng là được. Tiếp đến cho phần chân giò đã ướp vào nấu, đợi đến khi thịt săn lại thì cho vào 1 chén nước rồi đun cho đến khi gần cạn nước. Bạn nêm nếm thêm gia vị vừa ăn, nhanh tay đảo đều một lần nữa rồi tắt bếp.

Bí quyết làm chân giò nấu giả cầy ngon đúng điệu, ăn là ghiền - Ảnh 4
Cách làm chân giò nấu giả cầy rất đơn giản - Ảnh: Internet

Để món chân giò nấu giả cầy nhanh mềm, bạn có thể ninh trong nồi áp suất nhằm tiết kiệm thời gian. Bí quyết để món chân giò nấu giả cầy ngon đúng điệu là không được bỏ qua công đoạn nướng chân giò và ướp gia vị cùng riềng, mẻ và mắm tôm. Sau khi hoàn thành món ăn, bạn có thể thưởng thức ngay với cơm nóng.

Chúc bạn thành công với cách làm chân giò nấu giả cầy này nhé!

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