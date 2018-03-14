Bật mí các món dưa muối siêu ngon, dễ làm giải ngán cho bữa cơm gia đình ngày nắng nóng

Để tạo hương vị lạ kích thích khẩu vị, chị em nội trợ hãy làm ngay các món dưa muối thơm ngon nhưng dễ thực hiện dưới đây.

Thời tiết TP. Hồ Chí Minh đang vào mùa nắng nóng cực điểm khiến nhiều người ăn không ngon, bỏ bữa, ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe .

Giấm: 200ml

Ớt: 3 trái

Muối: 2 muỗng canh

Đường: 3 muỗng canh

Nước sôi: 100ml

Cách làm:

Bước 1: Dưa leo mua về bạn rửa sạch, để nguyên vỏ. Lưu ý: Nên chọn những trái dưa nhỏ, còn non khi muối sẽ ngon và giòn hơn nhiều.

Bước 2: Ớt rửa sạch, bỏ cuống và để ráo nước.

Bước 3: Các chị em nội trợ cho nước sôi vào tô thêm đường, giấm, muối rồi khuấy đều và để nguội.

Bước 4: Xếp dưa leo và ớt vào hũ thủy tinh rồi bạn đổ hỗn hợp giấm, đường ngập mặt dưa sau đó đậy nắp kín.

Bước 5: Cuối cùng, ngâm khoảng 2 - 3 ngày đến khi dưa leo chuyển qua màu vàng là có thể dùng được ngay.

Bắp cải muối

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bắp cải: 300g

Giấm: 2 muỗng canh

Đường: 1 muỗng canh

Ớt sừng: 2 trái

Nước mắm: 2 muỗng canh

Cách làm:

Bước 1: Bắp cải bạn cắt thành từng sợi ngắn, ngâm khoảng 5 phút với nước muối pha loãng rồi để ráo.

Bước 2: Ớt sừng cắt nhỏ, bỏ hạt, cho vào chén cùng giấm, nước mắm và đường, khuấy đều. Sau đó, bạn cho bắp cải vào trộn cho thật đều.

Bước 3: Dùng màng nilon bọc kín bắp cải muối rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để qua một đêm là có thể thưởng thức.

Măng muối

Chuẩn bị nguyên liệu:

Măng tươi: 1kg

Ớt: 3 trái

Đường: 6 muỗng canh

Giấm: 300ml

Tỏi: 4 củ

Muối: 2 muỗng cà phê

Cách làm:

Bước 1: Măng tươi mua về bạn cắt mỏng, ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 20 phút, rửa lại khoảng 2 -3 lần với nước sạch rồi để ráo.

Bước 2: Tỏi bóc sạch vỏ, ớt cắt nhỏ hay để nguyên tùy theo ý thích của bạn.

Bước 3: Tráng sạch hũ thủy tinh bằng nước nóng rồi cho măng vào cùng giấm, đường, ớt, tỏi, muối và thêm 50ml nước sôi rồi đậy kín nắp.

Măng muối có thể chế biến thành những món ăn với hương vị rất độc đáo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Để hũ măng ở nơi khô thoáng trong vòng 5 ngày là bạn có thể dùng được ngay hoặc chế biến thành các món xào hay canh đều được.

Hành tây muối chua ngọt

Chuẩn bị nguyên liệu:

Hành tây: 3 củ

Giấm: 150ml

Đường: 2 muỗng canh

Tương ớt: 120g

Cách làm:

Bước 1: Hành tây mua về bóc vỏ, cắt miếng vừa ăn, rửa với nước sạch rồi để ráo. Lưu ý: Bạn có thể vừa cắt vừa nhúng dao vào chậu nước để hạn chế việc bị cay hay chảy nước mắt do hành tây.

Bước 2: Pha 2 muỗng canh đường, giấm và tương ớt vào trong tô rồi cho hành tây vào trộn đều.

Bước 3: Cuối cùng, cho hành tây vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng để thấm gia vị là có thể lấy ra thường thức với cơm.

Với vài bước đơn giản, các chị em nội trợ đã có thể làm ra các món dưa muối ngon giúp cả nhà giải ngán trong những ngày nắng nóng.