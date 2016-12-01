[Bài dự thi] Bắp bò luộc cuốn bánh tráng đúng hương vị Củ Chi

Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bắp bò luộc thật ngon để chiêu đãi cả nhà vào ngày cuối tuần này nhé. Thịt bò được biết đến là nguồn cung cấp lượng sắt rất lớn cho cơ thể chúng ta, ngoài ra, đây cũng là loại thịt giúp bổ máu nữa đấy, thích hợp cho những người thiếu máu và suy nhược nhé. Cách làm thịt bắp bò luộc đơn giản và dễ thực hiện nhất trong các món ăn từ thịt bò nên ai cũng có thể thực hiện được đấy, bạn nên thử bắt tay vào thực hiện một lần, cách làm đơn giản, vị ngon tuyệt vời, chắc chắn cả nhà bạn bị chinh phục đấy.

Nguyên liệu cần có cho món ăn này