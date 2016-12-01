[Bài dự thi] Bắp bò luộc cuốn bánh tráng đúng hương vị Củ Chi

Nấu gì hôm nay 01/12/2016 14:25

Bò tơ luộc cuốn bánh tráng được xem là đặc sản của vùng đất Củ Chi quê tôi. Bò tơ được chọn là những con ở "tuổi thanh xuân” nên thịt mềm và thơm, phần thịt được chế biến món ăn lại phải là phần ngon nhất. Thịt được cắt khoanh mỏng, có cả da, luộc hoặc hấp cùng với đầu hành lá và một ít gừng. Đây là phần nguyên liệu chính, tuy nhiên các nguyên liệu khác gồm bánh tráng, nước chấm và đặc biệt là rau rừng đủ loại mới là thứ làm nên nét riêng cho món ăn.

Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bắp bò luộc thật ngon để chiêu đãi cả nhà vào ngày cuối tuần này nhé. Thịt bò được biết đến là nguồn cung cấp lượng sắt rất lớn cho cơ thể chúng ta, ngoài ra, đây cũng là loại thịt giúp bổ máu nữa đấy, thích hợp cho những người thiếu máu và suy nhược nhé. Cách làm thịt bắp bò luộc  đơn giản và dễ thực hiện nhất trong các món ăn từ thịt bò nên ai cũng có thể thực hiện được đấy, bạn nên thử bắt tay vào thực hiện một lần, cách làm đơn giản, vị ngon tuyệt vời, chắc chắn cả nhà bạn bị chinh phục đấy.

Nguyên liệu cần có cho món ăn này

  • 1Kg thịt bắp bò 
bắp bò
 Thịt luộc có ngon ngọt hay không phụ thuộc vào việc chọn mua thịt
  • 4-5 cây sả
  • 1 củ gừng
  • 1 thìa canh sả băm 
  • Muối, hạt nêm, đường, mắm niêm, tỏi, ớt, bột ngọt, ¼ quả thơm, ½ quả chanh…..
  • Rau sống gồm xà lách, các loại rau rừng, rau thơm, khế, chuối chát, dưa leo, giá….
  • Bánh tráng

Cách làm món bắp bò luộc

Cách làm món bắp bò luộc ngon bạn cần chon mua thịt thật tươi, ngon nhé. 

  • Thịt bắp bò mua về  đem rửa sạch với nước muối rồi để ráo nước. Sả sau khi rửa sạch bạn cắt khúc ngắn khoảng 5-7cm, có thể đập dập rồi cho vào nồi nước đun sôi. Khi nước sôi bạn cho thịt bò vào luộc và cho thêm vào nồi 1 muỗng cafe đường, 1 xíu muối và 1 muỗng dầu ăn vào nhé. Đây là cách luộc bắp bò ngon đấy. Để lửa liu riu luộc, trong quá trình luộc bạn nhớ hớt bỏ bọt thường xuyên.
  • Luộc thịt cho đến khi chín, bạn lấy đũa xiên qua miếng thịt để kiểm tra. Nếu đũa xiên qua được thì thịt đã chín nhé. Bạn tắt bếp và vớt thịt ra ngoài để nguội, thái thịt thành những miếng vừa ăn.
  • Rau sống gồm xà lách, các loại rau rừng, rau thơm, khế, chuối chát, dưa leo, giá…. đem nhặt kỹ rồi rửa sạch với muối. Riêng đối với chuối chát, khế, dưa leo bạn cắt lát.
  • Mắm niêm bạn pha chế bằng cách giã nhuyễn tổi, ớt, bột ngọt, đường, vắt ½ quả chanh, ¼ quả thơm vào pha loãng.

Bây giờ, tận hưởng thành quả của cách làm món bắp bò luộc thôi nào:

bắp bò luộc/ phụ nữ gia đình
Khi thưởng thức cuộn thịt bắp bò, các loại rau…. Chấm với mắm niêm.

Khi ăn bạn dọn thịt ra dĩa, để món ăn them hấp dẫn và đẹp mắt bạn để thêm vài cộng hành lá luộc tái lên trên lớp thịt. Các loại rau rừng, chuối chác, khế, dưa leo bạn bày ra dĩa. Khi thưởng thức cuộn thịt bắp bò, các loại rau…. Chấm với mắm niêm.

Chắc chắn gia đình bạn sẽ cảm thấy ghiền và ngon miệng hơn với món bắp bò luộc này đấy. Thỉnh thoảng đổi món cho cả gia đình cũng rất thú vị phải không nào. Bí quyết nấu ăn ngon với món bắp bò luộc này đã  giúp cho bạn có thêm được nhiều công thức để nấu cho gia đình rồi đấy. Chúc bạn thành công.

Đôc giả: Trần Thị Thu Thảo

Bạn có thể xem chi tiết cuộc thi tại đây

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