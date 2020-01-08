3 cách làm nước mắm chua ngọt sệt cứ chấm là ngon

Cách làm nước mắm chua ngọt sệt này phù hợp với rất nhiều món ăn, đặc biệt khi ăn chung với bún, gỏi hoặc cơm nóng thì ngon khó cưỡng.

Nước mắm được coi là “linh hồn” trong nền ẩm thực Việt Nam, tạo nên nét đặc trưng mà không quốc gia nào có được. Nhờ nước mắm mà các món ăn Việt trở nên dậy mùi và có hương vị đậm đà, đặc biệt hơn. Trong rất nhiều các loại nước mắm Việt thì có lẽ phổ biến nhất là nước mắm chua ngọt . Vậy cách làm nước mắm chua ngọt sệt như thế nào? 3 công thức dưới đây sẽ là gợi ý cho bạn.

Để chuẩn bị pha nước mắm chua ngọt, bạn cần có các nguyên liệu: nước mắm, chanh, đường, nước lọc, tỏi ớt. Trước tiên, bạn cần vắt chanh lọc lấy nước cốt, bỏ hạt, tỏi và ớt băm nhuyễn để riêng. Sau đó, bạn thắng nước mắm đường để nước mắm sền sệt đạt chuẩn.

Cách thắng nước mắm đường theo tỷ lệ chuẩn:

Bước 1: Đặt chảo lên bếp sau đó cho chảo nóng khoảng 1 phút.

Bước 2: Bạn cho đường và nước mắm vào chảo theo tỷ lệ 1 phần đường, 1 phần nước mắm vào chảo đun đến khi nào đường tan hết và hơi sánh lại thì dùng đun.

Bước 3: Bạn đổ nước mắm ra bát để nguội.

Thắng nước mắm đường để pha nước mắm thật sánh mịn - Ảnh minh họa: Internet.

Sau khi hỗn hợp nước mắm thắng đường nguội hẳn, bạn pha với nước cốt chanh và tỏi, ớt băm và dùng để chấm hoặc ăn kèm với nhiều món ăn rất ngon. Công thức này tạo nên hương vị nước mắm thơm, sánh mịn và đậm đà phù hợp với khẩu vị của rất nhiều người.

Nước mắm chua ngọt sệt đạt chuẩn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm nước mắm kẹo chua ngọt sánh đặc đơn giản

Với công thức này, các bước thực hiện rất dễ dàng nhưng tạo nên độ sánh đặc và thơm ngon đậm đà.

Nguyên liệu làm nước mắm kẹo chua ngọt

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Nước mắm nguyên chất.

Nước cốt chanh, tỏi, ớt.

Nước lọc.

Đường, bột năng.

Sử dụng bột năng để tạo độ sánh cho nước mắm - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm nước mắm kẹo chua ngọt

Để thực hiện pha nước mắm kẹo chua ngọt theo đúng chuẩn, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cho khoảng 4-5 thìa nước lọc sau đó cho 1 thìa đường vào hòa tan.

Bước 2: Cho thêm nước mắm vào bát, đổ nước cốt chanh và khuấy đều tay cho đến khi tan hết.

Bước 3: Tỏi bóc vỏ và băm nhỏ cùng với ớt sau đó cho vào bát nước mắm.

Bước 4: Cách pha nước mắm sánh đặc là bạn pha bột năng với nước và đun trên bếp cho đến khi tan hết, hơi sệt lại thì đổ vào chung với bát nước mắm và khuấy đều cho đến khi nước mắm sánh lại, để nguội rồi dùng để chấm.

Nước mắm kẹo chua ngọt khi hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm nước mắm chua ngọt để lâu

Không phải ai cũng biết cách pha nước mắm chua ngọt để lâu, bởi nếu bạn không nắm được bí quyết, nước mắm khi pha với các thành phần rất nhanh hỏng.

Nguyên liệu làm nước mắm chua ngọt để được lâu

Đối với công thức thông thường, người ta hay dùng chanh để pha nước mắm. Tuy nhiên, nếu muốn nước mắm để được lâu hơn, bạn nên thay chanh bằng quất để không bị nhanh hỏng. Tổng hợp các nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị như sau:

Nước mắm

Đường

Nước lọc

Tỏi, ớt

Quất.

Dùng quất thay chanh để nước mắm để được lâu hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách pha nước mắm chua ngọt để lâu

Trước tiên, bạn bóc vỏ tỏi, đập dập và băm nhuyễn cùng với ớt, kế tiếp, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: cho 2 muỗng canh nước mắm vào nước lọc sau đó cho tiếp đường vào và khuấy tan.

Bước 2: cho thêm tỏi và ớt vào và tiếp tục khuấy cho tỏi và ớt nổi lên mặt.

Bước 3: Bạn vắt lấy nước quất, gạn bỏ hạt và cho vào bát mắm theo như sở thích của mình.

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã hoàn thành nước mắm chua ngọt để được lâu. Để nước mắm sử dụng được lâu hơn, bạn nên cho vào chai và để ở ngăn mát tủ lạnh, mỗi lần dùng lấy ra một ít.

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Công thức pha nước mắm chua ngọt đơn giản, để được lâu - Ảnh minh họa: Internet.

Một số món ăn không thể thiếu nước mắm chua ngọt

Những món ăn sau đây, nếu bạn thiếu đi nước mắm chua ngọt sẽ bị giảm bớt rất nhiều vị ngon. Vì vậy, nếu chế biến những món này, bạn hãy nhớ pha nước mắm chua ngọt để kích thích vị giác:

Nem rán: nhiều người cho rằng nếu như nem rán không chấm với nước mắm chua ngọt sẽ kém phần hấp dẫn.

Nem rán không thể thiếu nước mắm chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet.

Thịt ba chỉ luộc: nước mắm chua ngọt sẽ góp phần làm tăng mùi thơm và vị ngọt của thịt.

Ốc luộc: món này sẽ không thể nào ngon nếu như thiếu đi nước mắm chua ngọt có thêm một chút sả.

Bánh xèo: loại bánh đặc sản này thường được ăn theo kiểu món cuốn, nên chắc chắn phải chấm với nước mắm chua ngọt thì mới thưởng thức hết được vị ngon.

Các món cuốn: phở cuốn, nem cuốn, nem lụi cuốn rau sống,... là những món mà không thể thiếu nước mắm chua ngọt.

Trên đây là 3 cách làm nước mắm chua ngọt sệt cứ chấm là ngon mà bạn nên tham khảo. Các công thức đều rất dễ thực hiện với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm. Bạn hãy lưu ngay các hướng dẫn này lại để sử dụng cho các món ăn, làm tăng hương vị và độ hấp dẫn khi thưởng thức.