Trị mụn và thâm mụn bằng rau diếp cá chưa tới 1.000 đồng nhưng hiệu quả vô cùng

Hiện nay việc làm đẹp được quan tâm hơn cả, ai cũng muốn sở hữu cho mình làn da trắng mịn không tỳ vết, đặc biệt là chuẩn bị một diện mạo xinh đẹp nhất cho những ngày Tết đang đến gần. Nhưng sự xuất hiện của những nốt mụn thâm cứng đầu lại khiến cho chúng ta lo lắng hơn. Tuy nhiên, với cách trị mụn thâm bằng rau diếp cá - công thức từ thiên nhiên đảm bảo an toàn và chắc chắn sẽ cứu vãn được làn da đang bị thâm mụn của bạn đấy. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cụ thể, theo như nghiên cứu của giới y học, rau diếp cá có vị cay nồng, mùi hắc, tính hàn và nhờ vậy mà nó giúp thanh lọc, giải độc cơ thể rất tốt. Đồng thời, trong rau diếp cá chứa nhiều dưỡng chất giúp duy trì độ ẩm trên da, kháng khuẩn, chống viêm, trị mụn thâm,...rất hữu hiệu.

Rau diếp cá không chỉ nổi tiếng với nhiều công hiệu tốt cho sức khỏe mà đây còn là loại thực phẩm với công dụng chăm sóc vẻ đẹp của làn da vô cùng hiệu quả.

Rau diếp cá tốt cho sức khỏe và trị mụn thâm hiệu quả!

Chính nhờ lợi ích tuyệt vời này mà nhiều người đã chọn cách trị mụn thâm với rau diếp cá. Một giải pháp vừa tiết kiệm lại hiệu quả, chắc chắn sẽ không khiến các chị em thất vọng đâu!

Các cách trị mụn thâm bằng rau diếp cá

Theo nhu cầu dưỡng da ngày càng tăng mà ta cũng có thể dùng rau diếp cá theo nhiều cách khác nhau để trị mụn thâm, bạn có thể dùng để uống hay đắp mặt nạ đều tốt.

Như đã nói trên, rau diếp cá có khả năng giải nhiệt, đặc biệt là vào những lúc thời gian nắng nóng. Việc uống 1 ly nước ép rau diếp cá mỗi ngày là giải pháp chăm sóc da tuyệt vời từ bên trong. Cách áp dụng cũng khá đơn giản, chỉ cần bạn rửa sạch rau diếp cá rồi đem vào máy xay xay nhuyễn rồi lọc lấy nước. Dùng nước này uống mỗi ngày, bạn có thể thêm chút muối và pha loãng ra để dễ uống hơn.

Uống nước ép rau diếp cá mỗi ngày hỗ trợ trị mụn thâm từ bên trong!

Sau khi đã tự mình chăm sóc da từ bên trong, bạn hãy dùng công thức đắp mặt nạ rau diếp cá trị mụn thâm để mang lại hiệu quả chăm sóc da tốt hơn.

Chỉ riêng rau diếp cá không thôi cũng đã có hiệu quả dưỡng da, trị mụn rồi. Bạn chỉ cần lấy vài lá rau diếp cá giã nhuyễn rồi đắp trực tiếp lên vùng da bị mụn thâm. Đợi đến khi lớp mặt nạ này khô đi thì hãy rửa mặt sạch lại với nước ấm.

Ngoài ra, sự kết hợp của rau diếp cá với những loại thực phẩm có cùng công dụng sẽ giúp cho quá trình trị mụn thâm diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Sau đây sẽ là một vài ví dụ cho bạn tham khảo:

Rau diếp cá và mật ong

Mật ong là sản phẩm uy tín và được nhiều chị em ưa chuộng bởi nó có khả năng chăm sóc sắc đẹp toàn diện nhất. Mật ong giàu vitamin, khoáng chất giúp loại bỏ khuẩn mụn, giảm mụn thâm và dưỡng da trắng mịn đều màu, ngăn ngừa lão hóa rất tốt. Dùng mật ong kết hợp với rau diếp cá sẽ tăng gấp đôi công dụng nuôi dưỡng và phục hồi tế bào da.

Các bước tiến hành như sau:

- Rau diếp cá giã nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt, sau đó đem trộn với mật ong nguyên chất.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da và massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào da.

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Trị mụn thâm với rau diếp cá và mật ong cho công hiệu cao!

Rau diếp cá và nha đam

Nha đam làm dịu da, giảm vết sưng thấy, làm mờ mụn thâm hiệu quả. Nha đam ví như thần dược của sắc đẹp và hiện nay nó càng trở nên phổ biến hơn trong mọi công thức làm đẹp. Trong đó trị mụn thâm bằng rau diếp cá và nha đam sẽ giúp bạn sớm lấy lại làn da sáng mịn nhất.

Chuẩn bị: Nha đam, rau diếp cá, vitamin E.

Các bước tiến hành như sau:

- Nha đam rửa sạch, gọt vỏ rồi cạo lấy gel bên trong.

- Rau diếp cá rửa sạch, giã nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt.

- Viên nén vitamin E bóp lấy dịch.

- Trộn 1 muỗng nước cốt rau diếp cá với 1 muỗng gel nha đam và 3 – 5 giọt vitamin E.

- Áp dụng hỗn hợp này lên da mặt theo như cách trên là được.

- Sau 20 phút rồi rửa lại với nước ấm nhé.

Các loại mặt nạ rau diếp cá trị mụn hiệu quả

1. Mặt nạ rau diếp cá trị mụn trứng cá

Nguyên liệu cần có:

- 1 nắm lá diếp cá

- 2 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

- Rau diếp cá sau khi rửa sạch cho vào cối xay nhuyễn rồi đổ ra chiếc bát nhỏ. Tiếp theo, thêm mật ong đã chuẩn bị vào khuấy đều là có thể sử dụng.

Mặt nạ rau diếp cá và mật ong giúp điều trị mụn trứng cá nhanh chóng!

- Trước tiên, bạn phải vệ sinh da mặt thật sạch bằng nước ấm. Sau đó, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng.

- Để mặt nạ rau diếp cá trị mụn này phát huy hết tác dụng, bạn hãy để dưỡng chất thẩm thấu trong vòng 10 – 15 phút.

2. Mặt nạ rau diếp cá trị mụn thịt

Nguyên liệu cần có:

- 1 nắm lá diếp cá

- 1 viên vitamin E

Cách thực hiện:

- Dùng muỗng nghiền nhuyễn lá diếp cá rồi ép lấy phần nước cho ra chiếc bát nhỏ.

- Tiếp đó, trích 2 viên vitamin E vào bát nước ép diếp cá, dùng muỗng trộn đều đến khi trở thành hỗn hợp đồng nhất.

Sự kết hợp của rau diếp cá và vitamin E sẽ mang đến cho bạn loại mặt nạ điều trị mụn thịt "siêu" hiệu quả!

- Sau đó, cho chiếc mặt nạ giấy vào hỗn hợp vừa thực hiện khoảng 1 phút thì lấy ra, vắt ẩm rồi đắp trực tiếp lên mặt.

- Nằm thư giãn 20 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

3. Mặt nạ rau diếp cá trị mụn viêm

Nguyên liệu cần có:

- 1 nắm lá diếp cá

- 2 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

- Cho rau diếp cá và dầu dừa đã chuẩn bị vào máy xay đến khi nhuyễn mịn thì cho ra chiếc bát nhỏ.

- Vệ sinh da mặt thật sạch rồi thoa hỗn hợp vừa hoàn thành lên, nằm thư giãn 15 phút thì rửa lại với nước mát.

Mặt nạ rau diếp cá xay nhuyễn cùng dầu dừa sẽ khiến các nốt mụn giảm sưng tấy chỉ sau 1 đêm!

Lưu ý:

- Mụn là vấn đề xuất phát từ bụi bẩn và vi khuẩn, do đó, bạn hãy luôn giữ da thật sạch.

- Chăm chỉ tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần để dưỡng chất từ 3 loại mặt nạ rau diếp cá trị mụn trên phát huy tối đa tác dụng.

- Ngoài ra, bạn có thể chọn cách uống rau diếp cá trị mụn, phương pháp này vừa mang đến hiệu quả cao vừa giúp thanh lọc cơ thể. Cách thực hiện khá đơn giản, bạn ép lấy nước của 300 gram rau diếp cá hòa cùng 1 muỗng canh mật ong và 100ml nước lọc vào chiếc ly nhỏ. Cuối cùng, hãy thêm vài viên đá và thưởng thức.

Uống nước ép rau diếp cá cũng là phương pháp điều trị mụn hữu hiệu!

Trên đây là tổng hợp những cách trị mụn bằng rau diếp cá siêu đơn giản và hiệu quả tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ lựa chọn được cho mình một biện pháp ưng ý và nhanh chóng "xóa bay" những vết mụn xấu xí và khó chịu nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công, sớm sở hữu làn da trắng mịn, nhìn là mê!