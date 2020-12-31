Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến?

Món ngon mỗi ngày 31/12/2020 11:36

Nấm kim châm được dùng phổ biến và không còn xa lạ đối với mọi người. Khi chế biến, chúng ta cần có một số điều phải lưu ý và biết nấm kim châm làm món gì ngon.

Nấm kim châm làm món gì ngon? Có nhiều cách chế biến nấm kim châm, sau đây là một số món ăn ngon và được ưa chuộng nhất.

Nấm kim châm chứa giàu chất chống oxy hóa, tăng cường sinh lực, bồi bổ sức khỏe. Thường được dùng trong ẩm thực các nước châu Á đặc biệt là Hàn Quốc và  Nhật Bản… Loại nấm này có hình giá đậu và chân rất dài nhỏ, phần mũ nấm có kích thước như hạt lựu. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy trong nấm kim châm có chứa protein và giúp điều hòa hệ thống miễn dịch.

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 1
Nấm kim châm

1. Nấm kim châm xào trứng

Chuẩn bị: 

Nấm kim châm 50gr

Trứng vịt 2 quả

Cà rốt 1/2 củ

Đậu que 50 gr

Hành lá 2 cây

Tiêu 2 muỗng cà phê

Nước mắm 2 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Các bước tiến hành:

+ Sơ chế thực phẩm: Cắt bỏ rễ nấm kim châm và ngâm với muối loãng để rửa sạch. Rửa sạch cà rốt, đậu que và cắt hạt lựu.

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 2
Cắt bỏ rễ nấm kim châm và  ngâm với muối loãng để rửa sạch

+ Cắt nhuyễn nấm kim châm. Đập 2 quả trứng vào chén và thêm 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cafe tiêu xay, 1 muỗng cafe hạt tiêu. Khuấy đều lên.

+ Đun nóng dầu ăn và cho đầu hành đã cắt khúc vào phi thơm.

+ Cho đậu que, nấm kim châm và cà rốt vào chảo, thêm nước lọc vào và đảo đều. Cho trứng vào chảo trộn đều.

+ Đảo đều cho trứng và rau củ tơi ra. Trút ra dĩa và rắc thêm tiêu cho dậy mùi. Món này dùng kèm ngay với cơm nóng.

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 3

Nấm kim châm xào trứng

2. Bò cuộn nấm kim châm

Chuẩn bị:

300g thịt bò

300g nấm kim châm

Gừng, tỏi

Gia vị: Muối, tương, hạt nêm, dầu hào

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 4
Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm bò cuộn nấm kim châm

Các bước tiến hành:

+ Khuấy đều hỗn hợp gồm có 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh rượu, đường trắng. Cho vào nồi và bắc lên bếp nấu cho đến khi hỗn hợp hơi sệt lại thì tắt lửa.

+ Hòa tan 1/2 muỗng cà phê muối. Rửa sạch nấm kim châm và cho vào ngâm trong khoảng 5 phút.

+ Vớt nấm kim châm ra và cho vào nước lạnh rửa lại và để ráo. Xếp miếng thịt bò ba chỉ lên thớt và cho nấm kim châm vào, cuộn chặt tay.

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 5
Xếp miếng thịt bò ba chỉ lên thớt và cho nấm kim châm vào, cuộn chặt tay

+ Đun nóng dầu ăn và cho thịt bò vào áp chảo, rắc thêm muối, tiêu.

+ Thịt bò chuyển màu gần chín thì phết  hỗn hợp gia vị nước tương lên, nấu thêm 1 phút, tắt bếp.

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 6
Bò cuộn nấm kim châm

3. Nấm kim châm xào cà chua với thịt heo

Chuẩn bị:

Nấm kim châm 300 gr

Thịt heo bằm 150 gr

Cà chua 1 trái

Ớt chuông 1 trái

Gừng 1/2 củ

Tỏi 2 củ

Ớt 2 trái

Đường trắng 1 muỗng cà phê

Bột nghệ 1 muỗng cà phê

Tương đen 1 muỗng cà phê

Các bước tiến hành:

+ Sơ chế nấm kim châm, rửa sạch và cắt bỏ phần dưới. Trụng sơ cà chua và bóc vỏ rồi cắt nhuyễn. Băm nhuyễn tỏi. Làm sạch gừng và băm nhuyễn. Cắt nhuyễn ớt chuông và ớt muối.

+ Đun sôi dầu và cho ớt chuông, ớt muối, tỏi và gừng đã chuẩn bị vào xào cho dậy mùi trong tầm 2 phút.

+ Tiếp tục cho vào 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng bột cà phê bột nghệ, 1/2 muỗng tương đen vào. Cho nấm kim châm và thịt bằm vào đảo đều khoảng 5 phút thì tắt bếp.

+ Bày món ăn ra dĩa và thưởng thức.

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 7

Nấm kim châm xào cà chua với thịt heo

4. Nấm kim châm xào cay

Nấm kim châm xào cay là món ngon đơn giản ngày cuối tuần, bạn có thể tranh thủ nấu nhanh để cả  nhà cùng thưởng thức món này.

Món xào khá đơn giản chỉ với rau củ nhưng rất ngon và phù hợp với những lúc không có nhiều thời gian rảnh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nấm kim châm: 2 gói

Hành là: 1 nhánh

Ớt: 2 trái

Cà rốt: 1 củ

Tỏi: 1 tép

Hành tím: 1 củ

Sa tế: 2 muỗng cà phê

Hạt nêm: ½ muỗng cà phê

Cà phê muối: ½ muỗng cà phê

Đường: ½ muỗng cà phê

Bột ngọt: ¼ muỗng cà phê

Dầu ăn: 2 muỗng cà phê

Các bước tiến hành:

+ Cắt bỏ gốc nấm kim châm, ngâm với nước muối loãng trong khoảng 5 phút rồi xả lại nước sạch, tách rời và cho nấm vào rổ để ráo. Cà rốt bào sợi. Xắt nhỏ hành lá, hành tím, ớt, tỏi.

+ Đun sôi dầu và cho tỏi, hành tím vào phi thơm. Sau đó, cho cà rốt, ớt vào xào chín tới rồi cho nấm kim châm vô, xào nấm kim châm dưới lửa lớn vài phút cho nấm chín thì vặn nhỏ lửa.

+ Nêm nếm gia vị vừa ăn gồm có  2 muỗng cà phê sa tế, ½ muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê đường, ¼ muỗng cà phê bột ngọt. Đảo đều tay cho thấm đều gia vị vào món ăn. Tắt bếp, rắc thêm hành lá lên là đã hoàn thành món xào ngon cho cả nhà.

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 8

Nấm kim châm xào cay

5. Nấm kim châm xào chay với mướp

Chuẩn bị:

2 trái mướp non

150 gr nấm kim châm

50 gr hành lá

1 muỗng cà phê Hạt nêm

1/4 muỗng muối

1/2 muỗng đường

1 ít bột ngọt (mình thì hạn chế bột ngọt)

Nửa muỗng cà phê :Hành tím + tỏi bằm

Các bước tiến hành:

+ Mướp gọt vỏ và cắt khúc vừa ăn. Cắt bỏ gốc nấm kim châm và ngâm nước muối trong khoảng 10p. Vớt ra và rửa sạch lại lần nữa.

+ Đun nóng dầu ăn và cho hành tím + tỏi băm vào xào cho thơm.

+ Tiếp tục cho mướp vào xào cho héo và cho nấm kim châm vào. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Đợi cho mướp và nấm chín tắt bếp và cho tiêu, hành lá vào.

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 9

Nấm kim châm xào chay với mướp

6. Nấm kim châm nấu canh thịt nạc

Chuẩn bị:

300g nấm kim châm

Thịt nạc vai xay: 100g

Giò sống: 50g

Cà chua: 2 quả

Một ít hành hoa, rau mùi

Vài nhánh mộc nhĩ và nấm hương

Vài nhánh hành khô và tỏi

Dầu ăn, tiêu, hạt nêm, mì chính, nước mắm vừa đủ

Các bước tiến hành:

+ Rửa sạch cà chua và thái nhuyễn 2 quả, quả còn lại bổ múi cau. Nhặt sạch mùi và hành lá, rửa sạch, thái nhỏ. Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nước nóng cho nở và rửa sạch băm nhỏ. Cắt bỏ chân nấm kim châm và rửa sạch, để ráo.

+ Giò sống trộn với thịt nạc vai xay, mộc nhĩ nấm hương băm. Nêm tiêu, hạt nêm thêm vào và nặn viên nhỏ bằng đầu ngón tay.

+ Băm nhuyễn hành khô và tỏi. Phi thơm rồi cho cà chua thái vào xào chín.

+ Khi cà chua đã chín nhừ, bạn cho vào 1 lít nước và nấu cho sôi. Cho từng viên mọc thịt vào và cho thêm hạt nêm, 2 thìa nước mắm vào. Nấu cho đến khi những viên mọc nổi lên là được.

+ Cho nấm kim châm, cà chua bổ múi cau vào nấu sôi. Rắc thêm hành hoa vào nồi canh. Cho thêm chút rau mùi vào và khuấy nhẹ. Tắt bếp và múc ra bát tô.

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 10

Nấm kim châm nấu canh thịt nạc

Lưu ý:

+ Chọn mua nấm kim châm loại còn tươi, không bị dập nát, không có nước nhờn. Tránh mua loại nấm kim châm đã hết hạn sử dụng, không được bảo quản trong điều kiện thích hợp, dễ gây ngộ độc thực phẩm.

+ Nấm cần được nấu chín, không nên ăn những món nấm còn tái, chưa chín kỹ.

+ Có 2 loại nấm kim châm, một màu trắng hai là màu vàng nhưng đều có chất lượng và nguồn dinh dưỡng như nhau.

Nấm kim châm làm món gì ngon nhất và lưu ý gì khi chế biến? - Ảnh 11
Chọn mua nấm kim châm loại còn tươi, không bị dập nát, không có nước nhờn

Không quá khó để biết nấm kim châm làm món gì ngon. Nếu bạn đang mong muốn thay đổi thực đơn để mỗi bữa cơm trở nên phong phú và có thêm nhiều chất dinh dưỡng thì hãy tham khảo những món ăn từ nấm kim châm vừa chia sẻ trên nhé!

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